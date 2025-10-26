Tecno

Dos preguntas que Bill Gates siempre se hace antes de resolver cualquier problema y que todos deberíamos imitar

El proceso de Gates implica adaptar las enseñanzas ajenas a la realidad propia, evitando la simple imitación

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El método de Gates se
El método de Gates se basa en identificar a quienes ya resolvieron desafíos similares y aprender de sus estrategias. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Resolver problemas no es una tarea fácil y todos estamos enfrentados a ellos diariamente. Bill Gates tiene dos preguntas claves para solucionar todas estas situaciones, ya sea algo complejo en el trabajo o en la vida personal.

El cofundador de Microsoft asegura, en su blog personal, que la clave no es descubrir respuestas originales de manera aislada. Lo ha repetido en distintas etapas de su vida, tanto al frente de Microsoft como desde la Fundación Gates, y advierte que “desde que era adolescente he abordado cada gran problema nuevo de la misma manera: empezando con dos preguntas”.

Esa técnica la aplica literalmente cada semana, especialmente durante la crisis global por la COVID-19.

Cuáles son las preguntas de Gates para resolver problemas

Gates siempre parte de este doble interrogante: “¿Quién ha manejado bien este problema?” y “¿Qué podemos aprender de ellos?“. Con esas simples frases dirige su proceso de resolución de conflictos, evitando la urgencia de buscar respuestas instantáneas, tan común en contextos laborales exigentes o bajo presión social.

La humildad y la disposición
La humildad y la disposición para aprender de otros son pilares fundamentales en el enfoque de resolución de problemas de Bill Gates.(REUTERS/Caitlin Ochs)

Para él, la diferencia entre un avance efectivo y un simple intento radica, en primer lugar, en reconocer lo que no se sabe. Quien acepta sus propias limitaciones intelectuales accede a una poderosa herramienta de liderazgo: la humildad.

Solo desde allí resulta posible identificar a aquellas personas o equipos que ya se enfrentaron con éxito a desafíos similares, y a continuación, analizar sus estrategias sin prejuicios.

Esta actitud podría parecer instintiva y natural en situaciones cotidianas —como investigar en YouTube cómo reparar un electrodoméstico— pero, en palabras de Gates, los líderes suelen sentirse obligados a tener siempre una solución original, lo que puede llevarlos a pasar por alto las lecciones disponibles.

De hecho, muchos ejecutivos experimentan una presión constante por aportar respuestas inmediatas, aunque esas soluciones no estén bien meditadas ni basadas en experiencias anteriores. El magnate lo resume al afirmar que “lo mejor que puede hacer para resolver el problema es estar dispuesto a aprender de los que más saben de él”.

El acceso a información y
El acceso a información y referentes diversos facilita la aplicación del método de Gates para resolver problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué más hace Bill Gates para resolver problemas

Detrás del método de Gates se esconden tres competencias fundamentales asociadas al liderazgo: conciencia de las propias carencias, habilidad para buscar información pertinente y disposición genuina para aprender de otros casos y aplicarlos al trabajo propio.

Este esquema no solo resulta útil para ejecutivos, sino que se presenta como un ecualizador universal, en palabras del fundador de Microsoft. Según Gates, “cualquiera puede aplicarlo si está dispuesto a resolver problemas y aprender de otros”, sin exigir talento extraordinario, grandes recursos económicos o redes de contacto privilegiadas.

La actual accesibilidad de la información refuerza este planteamiento. Gracias a la ubicuidad de artículos, blogs, redes sociales y videos, identificar a quienes ya sortearon circunstancias análogas nunca fue tan sencillo. Gates insiste en que la originalidad frecuentemente se sobrestima; la mirada práctica sobre la experiencia ajena es una fuente invaluable de soluciones eficientes y probadas.

El proceso de Gates implica
El proceso de Gates implica adaptar las enseñanzas ajenas a la realidad propia, evitando la simple imitación. (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso que propone Gates exige salir de la propia zona de confort y buscar referentes diversos. Este consejo, avalado por situaciones personales del magnate, se apoya en ejemplos concretos: en una visita a una planta embotelladora, el empresario extrajo aprendizajes que influyeron durante todo un año en la productividad de sus proyectos.

También mejoró su conocimiento sobre ciclismo al recibir instrucción de un profesional, y adquirió lecciones sobre perseverancia dialogando con un Navy SEAL estadounidense. En todos los casos, el común denominador es la apertura mental para observar y escuchar a los expertos, aun cuando provienen de sectores totalmente ajenos al tecnológico.

El método entonces no consiste en una copia literal, sino en adaptar las enseñanzas a la realidad propia. Gates insiste en que “cada situación tiene sus particularidades”, y por esa razón la observación nunca debe quedarse en la imitación, sino convertirse en inspiración para soluciones ajustadas a cada contexto.

Temas Relacionados

Bill gatesMicrosoftTrabajoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce cómo Jeff Bezos, creador de Amazon, convenció a sus padres de poner todos los ahorros en su empresa

El empresario dejó una carrera estable en Wall Street y convenció a su familia de invertir en un negocio con altas probabilidades de fracaso, que según dijo eran del 70% de pérdida

Conoce cómo Jeff Bezos, creador

Alerta en Latinoamérica: las redes sociales no están ayudando a combatir el matrimonio infantil

Testimonios de menores de quince países muestran que la tecnología ha modificado la manera en que se producen las uniones forzadas, una realidad que afecta a 12 millones de niñas cada año

Alerta en Latinoamérica: las redes

Google Maps ahora sabe a qué hora vas a llegar a tu casa: ni tu ex tenía tanta precisión

La herramienta utiliza datos de ubicación, historial de desplazamientos y tráfico para ofrecer estimaciones precisas y personalizadas

Google Maps ahora sabe a

Truco para quitar la publicidad del menú de un televisor Samsung o LG

El método de bloqueo de publicidad no elimina anuncios dentro de apps de streaming

Truco para quitar la publicidad

No puedo iniciar sesión en Netflix: qué hacer si aparece ese error

Usuarios de la plataforma streaming enfrentan dificultades para acceder a sus cuentas al recibir mensajes relacionados con la autenticación, datos personales o problemas técnicos en sus dispositivos y redes domésticas

No puedo iniciar sesión en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Misiones: un colectivo

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos

Robo al diputado Cervi: el gobierno neuquino dijo que los delincuentes se equivocaron de víctima y rechazó una incidencia política

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Elecciones 2025, en vivo: a tres horas del cierre de los comicios, votó el 41% del padrón electoral

Electrocardiograma: cómo evolucionaron dólar, riesgo país y bonos desde la elección en PBA y qué 3 señales serán clave este lunes

INFOBAE AMÉRICA
La respuesta de María Corina

La respuesta de María Corina Machado al despliegue de EEUU en el Caribe: “Maduro inició la guerra, el presidente Trump la está terminando”

Restituyen una obra de Kirchner expoliada por los nazis

Rusia le informó a Estados Unidos sobre el cerco a 10.000 soldados ucranianos

Putin no frena los bombardeos contra la población ucraniana: un ataque con drones dejó tres muertos y siete niños heridos

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció el retiro de sus combatientes de Turquía hacia Irak

TELESHOW
Murió a los 66 años

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”

El contundente cambio de estilo de Nicki Nicole que deslumbró y sorprendió a sus fanáticos

Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas