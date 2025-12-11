Tecno

Apple publica el ranking de las aplicaciones más descargadas de 2025: ChatGPT, Threads y Google encabezan la lista

Entre los videojuegos más descargados por los usuarios de iPhone se encuentra Block Blast!, Fortnite, Roblox, Township y Pokémon TCG Pocket

Apple publicó la lista de
Apple publicó la lista de apps gratuitas más descargadas en la App Store de EE. UU. en 2025. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple dio a conocer la lista de aplicaciones móviles gratuitas más descargadas en la App Store de Estados Unidos durante 2025. ChatGPT, Threads y Google encabezan el ranking.

La publicación del listado coincide con el reciente reporte de Sensor Tower, que señala una desaceleración en el crecimiento de descargas y usuarios activos mensuales de ChatGPT en el ecosistema móvil global.

Aunque la solución desarrollada por OpenAI mantiene el liderazgo mundial, con el 50% de las descargas móviles y el 55% del total de usuarios activos mensuales, los datos reflejan una tendencia hacia la estabilización y una mayor competencia, impulsada especialmente por el avance de Google Gemini.

ChatGPT muestra una desaceleración en
ChatGPT muestra una desaceleración en el crecimiento de descargas y de usuarios activos en móviles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por su parte, Threads superó a X en usuarios activos diarios, según cifras de Similarweb, alcanzando 130,2 millones de usuarios diarios frente a los 130,1 millones registrados por la antigua Twitter.

La aplicación móvil de Google ofrece a los usuarios acceso a funciones como navegación, la sección Discover, el modo de inteligencia artificial y Search Labs.

Antes, solo era posible acceder a Gemini, pero ahora la inteligencia artificial de Google cuenta con su propia aplicación para iOS, disponible en varios idiomas.

Threads superó a X en
Threads superó a X en número de usuarios activos diarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles fueron las aplicaciones móviles más descargadas de la App Store

La lista completa de las aplicaciones móviles gratuitas más descargas de la App Store durante 2025 en Estados Unidos es la siguiente:

  1. ChatGPT
  2. Threads
  3. Google
  4. TikTok – Videos, Shop & LIVE
  5. WhatsApp Messenger
  6. Instagram
  7. YouTube
  8. Google Maps
  9. Gmail – Email by Google
  10. Google Gemini
Antes solo se podía usar
Antes solo se podía usar Gemini desde la app de Google, pero ahora tiene aplicación propia en iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las aplicaciones móviles de pago más descargadas fueron:

  1. HotSchedules
  2. Shadowrocket
  3. Procreate Pocket
  4. AnkiMobile Flashcards
  5. Paprika Recipe Manager 3
  6. SkyView
  7. TonalEnergy Tuner & Metronome
  8. AutoSleep Track Sleep on Watch
  9. Forest: Focus for Productivity
  10. RadarScope
La app de ChatGPT en
La app de ChatGPT en iOS brinda una experiencia sencilla para interactuar con la IA desde cualquier dispositivo Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los juegos gratuitos más descargados fueron:

  1. Block Blast!
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Township
  5. Pokémon TCG Pocket
  6. Royal Kingdom
  7. Clash Royale
  8. Vita Mahjong
  9. Whiteout Survival
  10. Last War: Survival

Los juegos pagos más descargados fueron:

  1. Minecraft: Dream it, Build it!
  2. Balatro
  3. Heads Up!
  4. Plague Inc.
  5. Geometry Dash
  6. Bloons TD 6
  7. Stardew Valley
  8. Papa’s Freezeria To Go!
  9. Animal Crossing: Pocket Camp C
  10. Red’s First Flight
Apple realizó el listado de
Apple realizó el listado de las apps más descargadas, tanto gratuitas como pagas. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Qué se puede hacer en la app de ChatGPT en iOS

La app de ChatGPT en iOS ofrece una experiencia intuitiva para interactuar con la inteligencia artificial desde un iPhone o iPad. A través de la aplicación, los usuarios pueden realizar consultas de todo tipo, obtener respuestas rápidas y generar textos personalizados para estudios, trabajo o actividades cotidianas.

La plataforma permite conversar por escrito o mediante el modo de voz, una función que facilita hablar con la IA y recibir respuestas habladas en tiempo real.

También integra capacidades visuales: es posible tomar o subir fotos para que ChatGPT analice imágenes, identifique elementos, transcriba texto o explique lo que aparece en ellas.

La aplicación también permite generar
La aplicación también permite generar imágenes con descripciones, ideal para proyectos creativos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo

Además, la app permite crear imágenes a partir de descripciones, lo que la convierte en una herramienta útil para contenidos creativos. Otro de sus puntos es la sincronización automática del historial, que mantiene todas las conversaciones disponibles en diferentes dispositivos.

Para quienes utilizan las funciones avanzadas de iOS, la aplicación puede conectarse con Siri y con Atajos, ofreciendo automatizaciones más inteligentes y respuestas más completas cuando el sistema lo solicita.

Cómo es la aplicación de Gemini en iOS

La aplicación de Gemini en iOS es una versión independiente del asistente de inteligencia artificial de Google diseñada para iPhone y iPad, que reemplaza el acceso previo que había dentro de la app de Google y ofrece una experiencia más completa y fluida.

Actualmente, al descargarla desde la App Store, los usuarios pueden interactuar con Gemini mediante texto o voz, usar funciones como Gemini Live para analizar lo que ven con la cámara o compartir la pantalla en tiempo real y recibir ayuda contextual sobre objetos o situaciones.

La app también permite planificar viajes, resumir información, generar y editar imágenes, conectar con servicios de Google como Maps o Gmail e incluso crear prototipos o contenidos multimedia.

