Apple o Samsung: cuáles fueron los iPhone y Galaxy más exitosos de 2025

Apple y Samsung dominaron el ranking global de smartphones más vendidos en 2025, ubicando cinco modelos cada uno en el top 10 anual. (Composición Infobae)

El panorama de las ventas globales de teléfonos móviles en 2025 dejó en evidencia la fortaleza simultánea de Apple y Samsung. De acuerdo con los reportes publicados por Counterpoint Research y Omdia, ambas firmas posicionaron cinco de sus modelos respectivamente dentro del ranking de los diez smartphones más vendidos del año.

El liderazgo persistente de Apple sobresalió gracias al sostenido auge del iPhone 16, que consiguió retener el primer lugar tanto en el tercer trimestre como en el consolidado anual, capturando un 4% del total del mercado mundial de smartphones.

Este impulso se atribuyó, en parte, al incremento de ventas en el mercado indio y a la reactivación del consumo en Japón, apoyados por campañas promocionales favorables en fechas clave.

El iPhone 16 se consolidó como el celular más vendido del año, impulsado por el crecimiento en India y la reactivación del mercado japonés. (Reuters)

Por su parte, Samsung apostó con éxito a robustecer su portafolio de gama media y de entrada. El Galaxy A16 5G se posicionó en el quinto escalón del listado general y se clasificó como el teléfono Android más vendido del año, superando incluso a alternativas de fabricantes tradicionalmente competitivos en este segmento.

Junto a él, otros miembros de la familia Galaxy A —como el Galaxy A06, A36, A56 y A16 4G— completaron una presencia notable en el top ten.

Los iPhone y Galaxy más exitosos de 2025

El informe de Counterpoint Research muestra el siguiente listado para 2025:

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A16 4G

iPhone 17 Pro Max

El Galaxy A16 5G encabezó las ventas entre los teléfonos Android y lideró la oferta de gama media de Samsung en el ranking mundial. (Europa Press)

Marcas líderes del mercado de celulares de 2025

Al analizar el comportamiento del mercado global, Omdia detalló que la venta de smartphones experimentó un crecimiento del 3% en comparación con el año previo, al despacharse 320,1 millones de unidades durante el tercer trimestre. Conforme a este reporte, Samsung finalizó el periodo con una participación del 19% (60,6 millones de dispositivos), mientras que Apple alcanzó el 18% (56,5 millones de unidades).

Xiaomi ocupó el tercer puesto con un 14% de cuota de mercado y 43,4 millones de productos vendidos, aunque ninguno de sus modelos ingresó al top diez de ventas. El desempeño de la empresa Transsion —matriz de Infinix, iTel y Tecno— resultó significativo, pues logró quedarse con el 9% del mercado en el tercer trimestre, junto a un incremento anual del 12%, apuntalado por su fuerte presencia en África y Asia.

Advertencia de Seguridad de Samsung

Paralelamente, Samsung emitió una advertencia urgente a sus clientes sobre una actualización de seguridad esencial para múltiples modelos de la serie Galaxy. Este parche corrige más de 25 vulnerabilidades, dos de ellas críticas, que permitían la posibilidad de accesos remotos no autorizados a información confidencial, incluyendo datos personales y contraseñas.

Samsung lanzó una actualización de seguridad crítica para varios Galaxy, corrigiendo más de 25 vulnerabilidades y reforzando la protección de los usuarios. (Reuters)

Los modelos más recientes, como el Galaxy A17 5G, suman hasta 45 mejoras de seguridad en la actualización, en tanto que las líneas plegables y Galaxy S reciben cerca de 40 protecciones adicionales.

La compañía recordó que, a diferencia de otros parches enfocados en funciones nuevas, esta actualización se dedica exclusivamente a reforzar la seguridad y la estabilidad de los dispositivos. El parche corrige desde errores graves en Android hasta debilidades localizadas en los procesadores Exynos y en el software propio de Samsung.

La descarga del archivo tiene un peso de entre 350 y 500 megabytes. El procedimiento es sencillo: el usuario debe acceder al menú de configuración, seleccionar “Actualización de software” y elegir la opción “Descargar e instalar”. Una vez reiniciado el equipo, el terminal quedará protegido frente a las amenazas más recientes.