Tecno

Apple o Samsung: cuáles fueron los iPhone y Galaxy más exitosos de 2025

El liderazgo de ambas compañías se refleja en un ranking global ocupado solo por modelos de ambas marcas

Guardar
Apple y Samsung dominaron el
Apple y Samsung dominaron el ranking global de smartphones más vendidos en 2025, ubicando cinco modelos cada uno en el top 10 anual. (Composición Infobae)

El panorama de las ventas globales de teléfonos móviles en 2025 dejó en evidencia la fortaleza simultánea de Apple y Samsung. De acuerdo con los reportes publicados por Counterpoint Research y Omdia, ambas firmas posicionaron cinco de sus modelos respectivamente dentro del ranking de los diez smartphones más vendidos del año.

El liderazgo persistente de Apple sobresalió gracias al sostenido auge del iPhone 16, que consiguió retener el primer lugar tanto en el tercer trimestre como en el consolidado anual, capturando un 4% del total del mercado mundial de smartphones.

Este impulso se atribuyó, en parte, al incremento de ventas en el mercado indio y a la reactivación del consumo en Japón, apoyados por campañas promocionales favorables en fechas clave.

El iPhone 16 se consolidó
El iPhone 16 se consolidó como el celular más vendido del año, impulsado por el crecimiento en India y la reactivación del mercado japonés. (Reuters)

Por su parte, Samsung apostó con éxito a robustecer su portafolio de gama media y de entrada. El Galaxy A16 5G se posicionó en el quinto escalón del listado general y se clasificó como el teléfono Android más vendido del año, superando incluso a alternativas de fabricantes tradicionalmente competitivos en este segmento.

Junto a él, otros miembros de la familia Galaxy A —como el Galaxy A06, A36, A56 y A16 4G— completaron una presencia notable en el top ten.

Los iPhone y Galaxy más exitosos de 2025

El informe de Counterpoint Research muestra el siguiente listado para 2025:

  • iPhone 16
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • Samsung Galaxy A16 5G
  • Samsung Galaxy A06
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A56
  • Samsung Galaxy A16 4G
  • iPhone 17 Pro Max
El Galaxy A16 5G encabezó
El Galaxy A16 5G encabezó las ventas entre los teléfonos Android y lideró la oferta de gama media de Samsung en el ranking mundial. (Europa Press)

Marcas líderes del mercado de celulares de 2025

Al analizar el comportamiento del mercado global, Omdia detalló que la venta de smartphones experimentó un crecimiento del 3% en comparación con el año previo, al despacharse 320,1 millones de unidades durante el tercer trimestre. Conforme a este reporte, Samsung finalizó el periodo con una participación del 19% (60,6 millones de dispositivos), mientras que Apple alcanzó el 18% (56,5 millones de unidades).

Xiaomi ocupó el tercer puesto con un 14% de cuota de mercado y 43,4 millones de productos vendidos, aunque ninguno de sus modelos ingresó al top diez de ventas. El desempeño de la empresa Transsion —matriz de Infinix, iTel y Tecno— resultó significativo, pues logró quedarse con el 9% del mercado en el tercer trimestre, junto a un incremento anual del 12%, apuntalado por su fuerte presencia en África y Asia.

Advertencia de Seguridad de Samsung

Paralelamente, Samsung emitió una advertencia urgente a sus clientes sobre una actualización de seguridad esencial para múltiples modelos de la serie Galaxy. Este parche corrige más de 25 vulnerabilidades, dos de ellas críticas, que permitían la posibilidad de accesos remotos no autorizados a información confidencial, incluyendo datos personales y contraseñas.

Samsung lanzó una actualización de
Samsung lanzó una actualización de seguridad crítica para varios Galaxy, corrigiendo más de 25 vulnerabilidades y reforzando la protección de los usuarios. (Reuters)

Los modelos más recientes, como el Galaxy A17 5G, suman hasta 45 mejoras de seguridad en la actualización, en tanto que las líneas plegables y Galaxy S reciben cerca de 40 protecciones adicionales.

La compañía recordó que, a diferencia de otros parches enfocados en funciones nuevas, esta actualización se dedica exclusivamente a reforzar la seguridad y la estabilidad de los dispositivos. El parche corrige desde errores graves en Android hasta debilidades localizadas en los procesadores Exynos y en el software propio de Samsung.

La descarga del archivo tiene un peso de entre 350 y 500 megabytes. El procedimiento es sencillo: el usuario debe acceder al menú de configuración, seleccionar “Actualización de software” y elegir la opción “Descargar e instalar”. Una vez reiniciado el equipo, el terminal quedará protegido frente a las amenazas más recientes.

Temas Relacionados

AppleSamsungiPhoneSamsung GalaxyCelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Mercado Libre integrará robots humanoides Digit en su logística

El androide se encargará inicialmente de tareas vinculadas al cumplimiento de pedidos

Mercado Libre integrará robots humanoides

Fortnite regresa a Play Store de Google tras cinco años de ausencia

Antes, los usuarios debían recurrir a métodos alternativos para instalar el juego en sus dispositivos

Fortnite regresa a Play Store

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s Creed Mirage a su catálogo: lista completa de nuevos juegos

En esta entrega, el jugador controla a Basim, un joven ladrón que busca respuestas en un mundo abierto situado en el Oriente Medio del siglo IX

PlayStation Plus sorprende con Assassin’s

Top 5 de los regalos que nunca debes dar en Navidad a tu mamá, según la IA

Obsequiar un electrodoméstico o utensilio de cocina puede sugerir que su papel se limita a las tareas del hogar, un gesto que algunas madres pueden perciben como insensible

Top 5 de los regalos

Universidad de Columbia desarrolla chip cerebral para investigar parálisis y ceguera

Similar en funcionamiento al dispositivo de Neuralink, este chip se caracteriza por su capacidad para captar miles de señales neuronales a través de decenas de miles de electrodos

Universidad de Columbia desarrolla chip
DEPORTES
La reacción de Jack Doohan

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Crece el escándalo en Camerún: acusan a Samuel Eto’o de no convocar a una de las figuras para que no supere su récord de goles

TELESHOW
Con humor y emoción, Bautista

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz