Google Fotos se recarga con cinco funciones para la edición de video: disponibles para iPhone y Android

La plataforma de Fotos de Google se recarga con diversas funciones para su app móvil. REUTERS/Steve Marcus/

Google Fotos incorpora nuevas funciones para la edición de videos, disponibles tanto en iOS como en Android.

Entre las novedades destaca una línea de tiempo universal que posibilita la edición multiclip y la narración, además de un lienzo adaptable que facilita el proceso creativo. Todas las herramientas están organizadas de manera intuitiva, permitiendo dedicar menos tiempo a la edición y más a la creación.

Esto resulta especialmente útil para quienes necesitan editar rápidamente un video, cortar clips o ajustar secuencias con agilidad.

La edición de videos ahora es más sencilla en Google Fotos. (Google)

Además, ahora es posible explorar fácilmente la biblioteca musical de Fotos y seleccionar la canción ideal para añadir emoción o el toque final a tu video.

Qué otras nuevas funciones llegan a Google Fotos

Otras funciones nuevas de edición de video que llegan a Google Fotos son:

Plantillas.

Las plantillas, disponibles en Android, facilitan el proceso al ofrecer diseños predefinidos que incluyen música, texto y cortes sincronizados con la banda sonora.

Solo tienes que elegir una plantilla, seleccionar las fotos y videos que deseas incorporar, y dejar que Fotos genere automáticamente un video listo para compartir y acompasado con la música.

Las plantillas permite la edición rápida de videos para redes sociales. (Google)

Basta con ir a la pestaña ‘Crear’ y elegir ‘Video destacado’ para empezar. Descubre las nuevas plantillas y aprovecha al máximo esta función.

Añadir texto.

Agrega contexto o un toque original a tus videos destacados en Android utilizando superposiciones de texto. Ahora puedes incluir y personalizar mensajes con distintas tipografías, colores y fondos, logrando que tu texto resalte de manera única.

Editor predeterminado en Android.

El editor rediseñado ahora es el editor de video predeterminado en Android para editar videoclips de forma rápida y sencilla. Solo abre un video de tu galería y pulsa “Editar” para empezar.

Los usuarios pueden agregar música desde la galería de la plataforma. (Google)

Qué funciones incluye Google Fotos para la edición de imágenes

Google Fotos ofrece una amplia variedad de funciones para la edición de imágenes, diseñadas para facilitar mejoras rápidas y creativas en las fotografías. Entre las herramientas principales se destacan:

Ajustes automáticos: Optimización instantánea de brillo, contraste y color con un solo toque.

Filtros: Amplia selección de filtros y estilos para cambiar el aspecto de la foto.

Herramientas de recorte y rotación: Permite recortar, girar y enderezar imágenes fácilmente.

La edición es más interactiva con el rediseño. (Google)

Ajustes manuales: Modificación detallada de parámetros como brillo, contraste, saturación, calidez y sombras.

Pincel de retoque: Corrección de imperfecciones menores en la foto.

Enfoque y desenfoque: Control del desenfoque de fondo para resaltar al sujeto o crear efectos de retrato.

Adición de texto: Posibilidad de insertar y personalizar texto sobre la imagen.

Marcos y collages: Creación de collages y aplicación de marcos decorativos.

Eliminación de objetos: Herramienta para borrar elementos no deseados en la foto (en dispositivos compatibles).

Efectos de color selectivo: Permite resaltar colores específicos y convertir el resto de la imagen en blanco y negro.

Estas funciones permiten transformar y personalizar las fotografías de manera sencilla, directamente desde la aplicación tanto en Android como en iOS.

Gemini es la IA de Google que cuenta con la capacidad de editar imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo ahorrar espacio en Google Fotos

Ahorrar espacio en Google Fotos se ha convertido en una prioridad para miles de usuarios que dependen del servicio para almacenar sus recuerdos digitales.

Con el aumento constante de la calidad fotográfica en los smartphones, las imágenes y los videos ocupan cada vez más espacio, lo que obliga a buscar estrategias prácticas para optimizar el almacenamiento sin perder contenido valioso.

En primer lugar, se recomienda revisar periódicamente la herramienta ‘Liberar espacio’, disponible en la configuración de la aplicación.

Google Fotos dispone de varias herramientas para que los usuarios ahorren espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Esta función identifica fotos y videos que ya están respaldados en la nube y permite eliminarlos del dispositivo de manera segura. Es útil aprovechar el modo de almacenamiento ‘Ahorro’, que comprime archivos pesados sin afectar demasiado su calidad.

Otra medida clave consiste en eliminar archivos duplicados, capturas de pantalla innecesarias y videos cortos que suelen ocupar más espacio de lo esperado. Asimismo, organizar el contenido en álbumes o carpetas temáticas ayuda a visualizar con mayor claridad aquello que realmente se desea conservar.