Descubre la aldea navideña de Santa y sigue su recorrido en Google paso a paso

A través de esta experiencia, los usuarios pueden experimentar diferentes experiencias en la aldea de Santa. (Google)

Cada Navidad, Google ofrece a los usuarios la posibilidad de seguir el recorrido de Santa Claus con la experiencia interactiva Santa Tracker, que incluye juegos, datos curiosos sobre la festividad y una aldea virtual temática.

En los días previos a Navidad, se puede acceder al sitio web https://santatracker.google.com/, donde es posible encontrar actividades divertidas, educativas e interactivas para todas las edades, así como un contador especial que registra la llegada de la Nochebuena.

Qué se puede encontrar en Santa Tracker

Santa Tracker, la plataforma de Google dedicada a la Navidad, ofrece una amplia variedad de contenidos interactivos y entretenidos para todas las edades.

En Santa Tracker, se pueden encontrar juegos de diferentes tipos. (Santa Tracker)

Al ingresar a https://santatracker.google.com/, los usuarios pueden acceder a juegos temáticos navideños que ponen a prueba la agilidad, la memoria y la creatividad, como rompecabezas, de velocidad, entre otros.

Además de juegos, el sitio incluye secciones educativas donde los visitantes pueden aprender sobre tradiciones navideñas de diferentes partes del mundo, descubrir datos curiosos sobre la figura de Santa Claus y conocer cómo se celebra la Navidad en diversos países.

Uno de los aspectos más destacados de Santa Tracker es su contador en tiempo real, que permite seguir el recorrido de Santa Claus en la víspera de Navidad, mostrando su ubicación aproximada y el número de regalos entregados en cada paso de su travesía global.

La experiencia de Santa Tracker combina entretenimiento, educación y espíritu navideño.

En Santa Tracker, se encuentran disponibles más de 20 juegos. (Santa Tracker)

Qué juegos hay en Santa Tracker

La plataforma Santa Tracker de Google ofrece una variedad de juegos interactivos pensados para toda la familia, ideales para disfrutar durante la temporada navideña.

Entre los más destacados, es posible tomar una foto con El selfie de Papá Noel o pilotar el trineo en Vuelo propulsado. Quienes disfrutan de la música encuentran opciones como Elfo musicuervo y Crea un villancico, donde la creatividad y el ritmo se combinan para animar el ambiente.

Hay diferentes experiencias en esta plataforma, desde juegos, conteo regresivo y actividades de programación. (Santa Tracker)

Para quienes buscan desafíos mentales, aparecen propuestas como Baile de códigos y el Laboratorio de programación, diseñados para ejercitar la lógica de forma entretenida.

Las aventuras continúan con juegos de habilidad como Pelea de bolas de nieve, Batalla de envoltorios y Pingüino atraparregalos, que ponen a prueba la destreza y la rapidez.

Los clásicos navideños también están presentes con Encuentra la pareja y Guía la bola, en los que la memoria y la precisión se convierten en protagonistas.

Se puede explorar el taller de Papá Noel envolviendo regalos en Presentes y prisas, disfrutar de actividades como Tirachinas de regalos y sumergirse en relatos navideños con Un día en el museo.

Hay juegos de velocidad. Los usuarios personifican a un elfo montado en un reno en una pista de carreras navideña. (Santa Tracker)

Cómo es el recorrido de Santa

El 24 de diciembre, la aldea virtual de Santa Tracker de Google se transforma para permitir que millones de usuarios puedan seguir a Papá Noel en tiempo real. A partir de ese momento, es posible observar cómo Papá Noel y sus renos avanzan mientras reparten regalos por todo el mundo.

El viaje de Papá Noel se extiende durante 25 horas ininterrumpidas, comenzando su legendario recorrido a las 22:00 en el Extremo Oriente ruso, según Google.

En el mismo momento, en ciudades como Nueva York son las 5:00 y en París las 11:00. Cada parada está sincronizada con los husos horarios para que niños de todos los continentes puedan recibir sus regalos durante la noche.

Hay juegos que permiten a los usuarios crear dibujos o letreros. (Santa Tracker)

La plataforma proporciona datos en tiempo real sobre la ubicación de Papá Noel, el número de paquetes entregados y un recorrido animado.

Los usuarios pueden disfrutar de la emoción de ver cómo Papá Noel se desplaza por diferentes países y continentes, con la aldea decorada especialmente para la ocasión y numerosas actividades interactivas.

Este seguimiento es posible gracias a la tecnología desarrollada por Google, que ofrece una experiencia única para compartir en familia. Mientras avanza la noche, resulta posible ver a Papá Noel en lugares emblemáticos, acompañado de sus renos y rodeado de magia navideña.