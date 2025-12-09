Influencers bajo la lupa: 3 de cada 5 no verifica la información que comparte en redes sociales

Los creadores de contenido llegan a una gran cantidad público y hasta influyen en sus decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en colaboración con la Universidad Estatal Bowling Green de Estados Unidos ha advertido sobre la falta de verificación de datos entre los creadores de contenido digital o influenciadores. Tres de cada cinco no comprueban de manera rigurosa la información antes de compartirla.

Según este primer análisis global sobre las prácticas y motivaciones de los influencers, publicado en noviembre de 2024, la falta de responsabilidad con los contenidos es un fenómeno que afecta a la calidad de la información en redes sociales y expone a millones de usuarios a posibles desinformaciones.

Este déficit en la verificación no solo compromete la credibilidad de los contenidos, sino que también, puede derivar en consecuencias legales y en la propagación de discursos de odio.

Cuáles problemas enfrentan los creadores de contenido al no verificar información

Casi dos tercios de los influencers reconoce dificultades para evaluar la credibilidad de la información en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe, titulado «Detrás de las pantallas», revela que el 62% de los creadores de contenido digital tiene dificultades para evaluar la credibilidad de la información que encuentra en línea.

Además, la encuesta, que abarcó a 500 influencers de 45 países, muestra que el 42% de los participantes usa como principal criterio el número de “me gusta” y “compartidos” que recibe una publicación para determinar su fiabilidad. Otros factores claves son la confianza en amigos (21%) y la reputación del autor original (19%).

Por su parte, la UNESCO subraya que la cooperación entre periodistas y creadores de contenido podría mejorar la verificación de la información, pero actualmente los lazos entre ambos sectores son limitados.

Solo el 36,9% de los creadores consulta medios tradicionales para verificar información, priorizando la experiencia personal y entrevistas propias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medios de comunicación tradicionales representan solo la tercera fuente de consulta para los influencers (36,9%), por detrás de la experiencia personal y las propias investigaciones o entrevistas.

Qué consecuencias tiene para los influenciadores compartir contenido falso

El estudio pone de manifiesto una falta de conocimiento sobre derechos y obligaciones en el ámbito digital. El 59% de los encuestados reconoce no estar familiarizado, o apenas haber oído hablar, de los marcos regulatorios y normas internacionales que rigen las comunicaciones digitales.

El desconocimiento de marcos regulatorios y derechos digitales afecta al 59% de los creadores de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 56,4% conoce la existencia de programas de formación específicos, y de ellos, únicamente el 13,9% ha participado en alguno. Esta carencia de formación y desconocimiento normativo puede situar a los creadores de contenido en una posición de vulnerabilidad jurídica, exponiéndolos a procesos legales y condenas en ciertos países.

Asimismo, el desconocimiento dificulta que los influenciadores puedan defender sus derechos cuando son víctimas de restricciones o ataques en línea, como pasa en la actualidad, donde el 32,3% de los creadores de contenido digital ha sido objeto de discurso de odio, pero solo el 20,4% denunció estos casos ante las plataformas de redes sociales.

Cómo identificar publicaciones falsas en redes sociales

La ONU destaca que para identificar publicaciones falsas en redes sociales como Instagram, Snapchat, Facebook, X, entre otras, es esencial informarse únicamente a través de fuentes confiables como medios de comunicación reconocidos, periodistas acreditados y sitios web verificados.

Hay que verificar la información en medios de comunicación confiables para evitar propagar datos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, conviene revisar quién creó el contenido, leer todo el texto y no solo el titular, verificar la fecha de publicación y contrastar los datos con diferentes fuentes.

La organización mundial también afirma que compartir información sin corroborarla alimenta el ciclo de la desinformación y expone a la audiencia a riesgos innecesarios. Recuerda que no todo lo que circula en internet es cierto.

La ONU alerta que la desinformación circula a gran velocidad en las redes sociales y puede tener graves riesgos, desde fraudes hasta delitos como el secuestro y la trata de personas. Por este motivo, es indispensable mantener una actitud crítica y reflexiva antes de difundir cualquier contenido, priorizando siempre la verificación y el uso de fuentes confiables para contribuir a una comunicación más segura y responsable.