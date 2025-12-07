Recupera tu cuenta de Instagram ya mismo con esta nueva opción de Meta

Meta lanza un centro de soporte centralizado para recuperar cuentas de Instagram y Facebook de forma más rápida y segura.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Meta ha iniciado una transformación en el soporte y la protección de las cuentas en sus plataformas, principalmente Instagram y Facebook, ante el crecimiento considerable del robo y secuestro de perfiles. Hasta hace poco, recuperar una cuenta comprometida era una tarea complicada para la mayoría, pero ahora existe un nuevo método.

Ante estas dificultades, la empresa permitirá que devolver el acceso a la cuenta sea un proceso ágil y seguro para millones de usuarios afectados.

Cómo es el nuevo método para recuperar cuentas de Instagram y Facebook

Ante este contexto, Meta ha anunciado el lanzamiento de un nuevo centro de soporte centralizado que concentra toda la asistencia para Facebook e Instagram en un solo espacio dentro de sus aplicaciones para iOS y Android. Esta herramienta unificada busca simplificar y agilizar los procedimientos para reportar problemas, solicitar ayuda y, principalmente, recuperar el acceso a una cuenta robada o bloqueada.

Ahora, la actualización está disponible globalmente, permitiendo reportar inconvenientes desde una interfaz común y acceder a información precisa mediante funciones de búsqueda potenciadas por inteligencia artificial.

Meta reduce en más de un 30% los ataques a cuentas recién creadas gracias a la implementación de inteligencia artificial.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

El nuevo centro de ayuda integra recursos que antes permanecían dispersos. Ahora, desde un mismo panel, los usuarios pueden comunicar fallos, obtener respuestas rápidas y seguir instrucciones detalladas para modificar configuraciones o resolver incidentes con sus perfiles.

Entre las novedades sobresale el asistente de soporte con inteligencia artificial (IA), que Meta describe como un sistema de “ayuda instantánea y personalizada”.

Este asistente guía paso a paso a los usuarios que han perdido el acceso a sus cuentas, y también brinda soporte para actualizar configuraciones de seguridad o resolver dudas relacionadas con la gestión del perfil. Actualmente, la función se prueba de manera global en Facebook, con planes de expansión a Instagram y otras apps del ecosistema en un futuro cercano.

La IA opera en tiempo real y de forma permanente, monitoreando intentos de acceso, cambios en los patrones de uso y detectando señales sospechosas que podrían anticipar un ataque. Los algoritmos distinguen entre actividades legítimas y potenciales incidentes de seguridad, lo que resulta en la detección automática de inicios de sesión inusuales o la alerta temprana ante intentos de phishing.

Cómo será el proceso de recuperación de cuentas de Instagram y Facebook

Meta busca que el proceso sea “más sencillo y accesible”, según su declaración oficial. Cuando un usuario identifica o sospecha que su cuenta ha sido secuestrada, puede recurrir al centro de soporte integrado en Facebook e Instagram. Allí, la IA sugiere las alternativas más viables para la recuperación del perfil, de acuerdo con el historial de inicio de sesión y los dispositivos asociados a la cuenta.

El proceso de apelación para recuperar cuentas secuestradas es ahora más sencillo y ofrece apoyo constante del asistente virtual. (Europa Press)

Entre las opciones actuales, figura la posibilidad de verificar la identidad a través de métodos avanzados. Uno de los más destacados es el video selfie, mediante el cual los usuarios pueden confirmar que son los titulares legítimos de la cuenta. El sistema también identifica si la persona intenta entrar desde dispositivos o ubicaciones habituales, y en caso de coincidencia, facilita la restauración del acceso.

Cuando el sistema advierte un comportamiento potencialmente peligroso, envía alertas mejoradas por correo electrónico o SMS con información detallada sobre la amenaza y una guía de pasos concretos para la protección del perfil.

Si el acceso fraudulento ya se ha consumado —por ejemplo, si el atacante ha cambiado la contraseña— los procedimientos incluyen una etapa de verificación en la que el usuario puede apelar, completar menos pasos y obtener una decisión más rápida, gracias a la asistencia de la inteligencia artificial en el análisis del caso.

Las alertas mejoradas por correo electrónico y SMS informan a los usuarios sobre amenazas y brindan instrucciones claras para proteger sus perfiles. (META.)

La implementación de este enfoque integral ha mostrado resultados visibles. Según datos de Meta, la introducción de inteligencia artificial en los sistemas de seguridad ha reducido más de un 30% los ataques a cuentas recién creadas en ambas plataformas. Los modelos de IA también han contribuido a disminuir los bloqueos injustificados derivados de interpretaciones erróneas de actividad sospechosa, optimizando el equilibrio entre protección y facilidad de acceso.

A pesar de estos avances, la compañía reconoce áreas de mejoría pendiente, sobre todo en el manejo de casos donde los atacantes ya modificaron credenciales claves antes de que el usuario lograra intervenir. No obstante, el proceso de apelaciones resultó simplificado: los afectados encuentran menos trabas, reciben indicaciones claras y disponen de apoyo constante del asistente virtual.