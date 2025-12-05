Tecno

Meta eliminó casi 12 millones de cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp asociadas a estafas

La compañía de Mark Zuckerberg reforzó sus sistemas de detección y uso de IA para frenar el crecimiento de redes criminales que operan dentro y fuera de sus plataformas

Meta eliminó millones de cuentas
Meta eliminó millones de cuentas de WhatsApp, Facebook e Instagram que se encontraban asociados con estafadores.

Meta anunció la eliminación de casi 12 millones de cuentas vinculadas a redes de estafas operativas en Facebook, Instagram y WhatsApp durante el primer semestre de 2025, en una acción que marca uno de los mayores operativos de desmantelamiento de fraude digital de los últimos años. La compañía afirmó que el incremento global de actividades fraudulentas obligó a reforzar sus sistemas de detección y a ampliar la cooperación con autoridades y empresas tecnológicas, en medio de un panorama donde las estafas se expanden a múltiples plataformas digitales.

La empresa participó esta semana en la Global Anti-Scam Summit, realizada en Washington D. C., donde detalló las medidas implementadas para frenar el avance de estas operaciones criminales. El reporte de la compañía indica que, entre enero y junio de 2025, sus equipos detectaron y bloquearon cuentas administradas por organizaciones dedicadas a actividades fraudulentas altamente sofisticadas, dirigidas principalmente a usuarios de Estados Unidos, Asia y América Latina.

Además de la eliminación de estas cuentas, Meta informó que en lo que va del año ha retirado más de 134 millones de anuncios fraudulentos. Indicó también que los reportes de usuarios sobre publicidad engañosa se redujeron más del 50% durante los últimos 15 meses, un indicador que la compañía atribuye al refuerzo de sus sistemas automáticos de identificación de riesgos.

Meta asegura que ha retirado
Meta asegura que ha retirado millones de anuncios fraudulentos este 2025.

Avances en detección impulsados por IA

Meta explicó que gran parte de estos resultados responden al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, desarrolladas para identificar patrones de fraude y bloquear actividades sospechosas antes de que afecten a los usuarios. Entre estas herramientas figura un sistema de reconocimiento facial destinado a detectar anuncios que emplean la imagen de celebridades sin autorización, una táctica común para atraer a víctimas a esquemas de inversión falsos.

Según la compañía, la ampliación de esta tecnología permitió duplicar la cantidad de anuncios fraudulentos detectados y eliminados durante las pruebas iniciales. También se reforzaron los procesos de verificación de anunciantes, especialmente en categorías de alto riesgo como inversiones financieras y servicios monetarios.

Meta aseguró que continuará actualizando sus herramientas de seguridad, con énfasis en la detección de interacciones anómalas en tiempo real y en la identificación de comportamientos automatizados utilizados para operar redes de fraude.

Con ayuda de la IA,
Con ayuda de la IA, Meta identificó publicaciones y cuentas que eran usados para estafas digitales.

Redes criminales y estafas globales

El aumento de actividades criminales dedicadas a fraudes digitales es una preocupación global. Organizaciones internacionales han destacado que estos grupos, en muchos casos, operan como grandes empresas que obligan a víctimas de trata a participar en esquemas ilegales. Según datos de Estados Unidos, las pérdidas por estafas vía mensajes de texto se multiplicaron por cinco entre 2020 y 2024.

Meta señaló que muchas de las cuentas eliminadas están vinculadas a redes que funcionan desde complejos donde operan miles de personas. Estas organizaciones usan métodos avanzados para imitar comportamientos legítimos y evitar ser detectadas, lo que hace más difícil su interrupción sin inteligencia compartida entre distintas entidades.

Cooperación internacional

La firma destacó que la colaboración con autoridades y empresas tecnológicas ha sido crucial para frenar el avance del fraude digital. Entre las acciones recientes, Meta apoyó a la Fuerza de Tarea del Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI en la interrupción de una operación criminal vinculada al complejo Tai Chang en Myanmar. A partir de la información compartida, la compañía eliminó 2,000 cuentas de Facebook relacionadas con esta red.

Meta ayuda a diferentes departamentos
Meta ayuda a diferentes departamentos de justicia para atrapar a los estafadores.

El mes pasado, la empresa también trabajó con el FBI y la policía de Singapur para desarticular una red de apuestas ilegales que engañaba a usuarios para transferir dinero a cuentas anónimas. Asimismo, en los últimos años ha presentado más de 60 demandas contra grupos involucrados en suplantación de marcas, apropiación de cuentas y envío masivo de mensajes fraudulentos.

Meta resaltó además los avances del programa Fraud Intelligence Reciprocal Exchange (FIRE), que comparte datos con más de 70 instituciones financieras. La información derivada de esta iniciativa permitió identificar y retirar decenas de miles de perfiles utilizados en distintos esquemas. Otra herramienta clave es el Global Signal Exchange (GSE), donde Meta comparte inteligencia sobre amenazas emergentes con compañías como Microsoft y Google.

