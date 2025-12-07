Tecno

Google planea lanzar centros de datos solares al espacio a partir de 2027

Las primeras etapas contemplan el envío de equipos compactos para pruebas iniciales en satélites

Guardar
La compañía iniciaría pruebas en
La compañía iniciaría pruebas en 2027 con el proyecto Suncatcher. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa Infobae / REUTERS/Lisi Niesner)

Google ha presentado una iniciativa vanguardista destinada a transformar la gestión y el procesamiento de inteligencia artificial (IA) mediante la construcción de centros de datos que funcionarán en órbita utilizando energía solar. El objetivo consiste en reducir el consumo de recursos terrestres y minimizar el impacto ambiental de la infraestructura digital.

Para poner en marcha este ambicioso plan, la compañía comenzaría las primeras pruebas en 2027, apoyada por el proyecto interno denominado Suncatcher.

Centros de datos espaciales de Google y el futuro de la IA

El desarrollo de centros de datos espaciales representa para Google una evolución clave hacia una infraestructura tecnológica más sostenible y distribuida. Según explicó Sundar Pichai en Fox News Sunday, “Damos nuestro primer paso en 2027. Enviaremos diminutos racks de máquinas, los instalaremos en satélites, los probaremos y, a partir de ahí, empezaremos a escalar”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estrategia permite aprovechar directamente la energía solar disponible fuera de la atmósfera terrestre, que según Pichai es “cien billones de veces mayor que la que producimos actualmente en toda la Tierra”.

Business Insider detalla que el proyecto Suncatcher tiene como meta final permitir a Google “algún día escalar el aprendizaje automático en el espacio”. Las primeras etapas contemplan el envío de equipos compactos para pruebas iniciales en satélites, con la expectativa de expandir progresivamente la capacidad computacional fuera del planeta.

Pichai agregó en el podcast ‘Google AI: Release Notes’ que aspiran a que “en 2027, con suerte tendremos una TPU en algún lugar del espacio”, en referencia a las Unidades de Procesamiento Tensorial utilizadas en IA avanzada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostenibilidad tecnológica y los desafíos del procesamiento orbital

El impacto ambiental de la tecnología y la IA ha sido motivo de creciente preocupación mundial. Sally Radwan, directora digital del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, enfatizó la necesidad de garantizar un saldo ecológico verdaderamente positivo antes de escalar la inteligencia artificial a gran escala.

La ONU advierte que la huella ambiental de los centros de datos incluye la extracción de minerales raros, residuos electrónicos, uso intensivo de agua y emisiones generadas en el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de información.

La estrategia de Google busca aliviar estos efectos trasladando parte de la infraestructura al espacio. La ausencia de restricciones terrestres, junto al acceso directo a la energía solar, permitiría ampliar la capacidad de cómputo global sin aumentar la presión sobre los recursos del planeta.

En otro momento, Pichai dijo lo siguiente: “En Google, siempre nos enorgullecemos de alcanzar metas ambiciosas. Una de ellas es: ¿cómo podremos algún día tener centros de datos en el espacio para aprovechar mejor la energía del sol (...)”.

FOTO DE ARCHIVO. El logo
FOTO DE ARCHIVO. El logo de Google en su edificio de oficinas en Hyderabad, India. 29 de enero de 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas

Desafíos regulatorios y operativos de la computación en órbita

La transición de centros de datos al espacio implica resolver una serie de retos técnicos, regulatorios y de mantenimiento. Aspectos como la seguridad operativa, la reparación de hardware en órbita y la coordinación internacional requieren enfoques innovadores y la colaboración de organismos globales.

Business Insider señala que Google dispone este proyecto como una apuesta a largo plazo, cuyo despliegue acompañará la evolución sostenida de los modelos de IA y la demanda creciente de procesamiento avanzado de datos.

En última instancia, la visión de Google se construye sobre la premisa de una arquitectura tecnológica distribuida y eficiente, capaz de responder a las necesidades del futuro en materia de inteligencia artificial, al tiempo que se avanza en la reducción del impacto ambiental.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los centros de datos para inteligencia artificial

Los centros de datos para inteligencia artificial son instalaciones especializadas que albergan servidores y sistemas de almacenamiento diseñados para procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar algoritmos complejos. Su infraestructura potente permite el entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados de IA, requiriendo una gestión eficiente de recursos energéticos y tecnológicos.

Estos centros son fundamentales para aplicaciones que demandan un alto poder computacional, como el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguaje natural y el análisis de grandes bases de datos. Además, su ubicación estratégica y su capacidad de escalabilidad son esenciales para garantizar velocidad, confiabilidad y seguridad en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Temas Relacionados

GoogleCentros de datosCentros de datos solaresInteligencia artificialIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Spotify Wrapped 2025 rompe récords con más de 200 millones de usuarios en un día

En solo 24 horas, se crearon más de 500 millones de historias, que incluyen publicaciones en la plataforma, capturas de pantalla y descargas

Spotify Wrapped 2025 rompe récords

La nueva función Touch Up llega a Google Fotos: así podrás editar rasgos faciales uno a uno

Los usuarios podrán seleccionar el rostro de cada persona en sus fotos y aplicar ajustes diferenciados para cejas, labios, dientes y más, superando las limitaciones de los tradicionales filtros generales

La nueva función Touch Up

ChatGPT desacelera su crecimiento mientras Gemini gana usuarios y extiende el tiempo de uso diario

La integración con herramientas de Google y la posibilidad de comprender texto, imágenes, audio y video impulsan el atractivo y el uso intensivo de Gemini

ChatGPT desacelera su crecimiento mientras

Steve Jobs seleccionó a 5.000 trabajadores que llevaron a Apple al éxito: cómo los seleccionó

Uno de los métodos de contratación era realizar caminatas para hablar y evaluar el tiempo en que se tardaban

Steve Jobs seleccionó a 5.000

La inteligencia artificial revoluciona la previsión de huracanes y supera las expectativas en 2025

Por primera vez, meteorólogos anticiparon intensidades y trayectorias con una precisión inédita durante la temporada. Cómo este avance permitirá mejorar los planes de prevención y aumentar la seguridad de comunidades costeras ante fenómenos extremos

La inteligencia artificial revoluciona la
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Racing

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

El posteo de Colapinto tras el GP de Abu Dhabi de F1: la frase que generó ilusión para 2026

La habilidad de Mateo Messi que hipnotizó a los fanáticos en pleno festejo de Inter Miami: el truco que le mostró a su papá

TELESHOW
El mensaje de Beto Casella

El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se ofreció a recibir

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza