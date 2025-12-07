Tecno

¿Es perjudicial dejar cargando la batería del smartphone toda la noche?

Las advertencias sobre daños por carga nocturna eran válidas solo en generaciones antiguas, ya que los modelos modernos incluyen protección avanzada

Guardar
Cargar el móvil toda la
Cargar el móvil toda la noche: mitos y verdades según fabricantes y expertos en tecnología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de dejar el smartphone conectado a la corriente eléctrica durante las horas de sueño genera frecuentes dudas sobre la posible afectación a la vida útil de la batería.

¿Un teléfono se puede dañar si se deja cargando toda la noche?

De acuerdo con la postura oficial de Samsung, respaldada por otras marcas líderes, los teléfonos actuales incluyen sistemas de gestión de carga que previenen cualquier riesgo de sobrecarga. Cuando la batería alcanza el 100%, el proceso de carga se interrumpe de forma automática, quedando solo pequeñas cargas de mantenimiento para preservar la batería plenamente cargada hasta que el dispositivo se desconecta.

Consejos para optimizar la batería
Consejos para optimizar la batería del smartphone sin renunciar a la carga nocturna segura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los smartphones de última generación implementan tecnologías que gestionan el flujo de energía hacia la batería y prolongan su duración. Al llegar al máximo nivel de carga, el sistema interno corta el suministro eléctrico, evitando el calentamiento excesivo y los daños por sobrecarga que sí podían afectar a modelos previos.

Estas cargas de mantenimiento también minimizan la degradación de los componentes, garantizando un funcionamiento seguro para el usuario.

La función “protección de la batería”, presente en múltiples dispositivos, limita la carga a un 80 u 85%. Si un teléfono deja de cargar al superar estos valores, es probable que dicha función esté activada. Las guías oficiales de cada fabricante explican cómo activar o desactivar esta opción.

Mitos sobre el desgaste prematuro de las baterías por la carga nocturna

Las advertencias antiguas sobre el daño derivado de dejar un teléfono inteligente cargando toda la noche respondían a tecnologías pasadas. Modelos más antiguos no incluían sistemas automáticos de corte de energía, por lo que era común asociar este hábito con fallas tempranas en la batería.

Cargar el móvil mientras duermes:
Cargar el móvil mientras duermes: cómo la tecnología protege la batería frente a los viejos riesgos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, tanto Europa Press como operadores tecnológicos como Finetwork coinciden en que el riesgo de deterioro por esta práctica es nulo en equipos modernos. Las consultas técnicas y las guías del usuario modernas así lo confirman.

La necesidad de asegurar funcionamiento ininterrumpido ha convertido la carga nocturna en una costumbre global. El fenómeno internacional conocido como “ansiedad por la batería” se manifiesta en el 65% de los usuarios españoles, según una encuesta de Talker Research.

A escala mundial, este sentimiento afecta al 38% de los usuarios. Mantener el smartphone operativo todo el día representa una prioridad vinculada a compromisos laborales, educativos y personales.

Estrategias efectivas para maximizar la autonomía diaria

Aunque los sistemas modernos previenen el daño por sobrecarga, los expertos recomiendan ciertos ajustes para aprovechar al máximo la batería. Limitar el brillo de la pantalla y activar el modo oscuro en equipos con tecnología OLED reduce el consumo energético.

Solamente los teléfonos antiguos corren
Solamente los teléfonos antiguos corren riesgo si se dejan cargando durante toda la noche - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantalla, al permanecer con intensidad máxima, se convierte en el mayor consumidor de energía en el uso cotidiano.

Recomendaciones sobre aplicaciones y conectividad

Cerrar aplicaciones en segundo plano o desconectar el WiFi no siempre produce una mayor autonomía. Al contrario, muchas veces el sistema gasta más recursos volviendo a activar esos procesos o buscando nuevas redes.

Las recomendaciones actuales indican que lo importante es gestionar de forma adecuada las notificaciones, desactivar funciones innecesarias y revisar los permisos de apps que utilicen la ubicación o el acceso a datos.

Usar redes WiFi privadas y seguras permite reducir el consumo de datos móviles sin comprometer la protección de la información. Desactivar la conectividad 5G tampoco genera mejoras significativas en la duración de la batería si los patrones de uso del dispositivo no varían de manera sustancial.

El modo avión solo resulta útil al querer desconectar completamente el dispositivo durante vuelos o momentos en que no se requiere conectividad alguna.

Las principales compañías del sector sostienen que dejar cargando el smartphone toda la noche es una práctica segura para los modelos modernos equipados con sistemas de gestión inteligente. Para maximizar la salud de la batería, los ajustes automáticos ya integrados ofrecen más resultados que la desconexión manual.

Los usuarios preocupados por la integridad de sus dispositivos pueden confiar en las tecnologías actuales y priorizar hábitos que moderen el consumo durante la jornada, sin sacrificar la comodidad de la carga nocturna.

Temas Relacionados

CargadorBateríaSmartphoneSamsungCargaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Recupera tu cuenta de Instagram ya mismo con esta nueva opción de Meta

Usando IA será posible detectar intentos de acceso sospechosos y previene ataques de phishing en tiempo real

Recupera tu cuenta de Instagram

Lando Norris, nuevo campeón de F1: qué tuvo que ver Google en el título con McLaren

La inteligencia artificial y el análisis de datos impulsan el rendimiento del equipo, que el mejor de la temporada 2025

Lando Norris, nuevo campeón de

Qué no debo usar a la hora de limpiar mi consola Xbox Series

El uso de líquidos no autorizados, herramientas abrasivas o limpieza con la consola conectada puede provocar fallos irreversibles y pérdida de garantía

Qué no debo usar a

Usa Circle to Search en Android y vuélvete inmune a cualquier estafa en tu celular

El sistema analiza patrones comunes de fraude, como promesas de premios falsos o solicitudes de datos sensibles

Usa Circle to Search en

Modo ‘En tránsito’: la opción que tendría Android para quienes usan el celular en el transporte público

El nuevo modo busca reducir el ruido y las interrupciones en viajes en metro, autobús o tren

Modo ‘En tránsito’: la opción
DEPORTES
Se define el Abierto de

Se define el Abierto de Polo entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú

El apasionado beso de Lando Norris con su novia Magui Corceiro tras ser campeón de la Fórmula 1 que dio que hablar

Los mejores memes tras la consagración de Lando Norris: de la maniobra ante Tsunoda al “murió la F1″ que fue viral

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

TELESHOW
El emotivo mensaje del Indio

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

INFOBAE AMÉRICA

El regreso del jabalí: cómo

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico

Christian Bale y una confesión impactante: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte