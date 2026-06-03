Honduras

Gobierno de Honduras y magisterio instalan mesa de diálogo para abordar presupuesto e incremento salaria.

El conflicto entre el Gobierno y el magisterio dio un paso hacia la conciliación luego de que ambas partes acordaran abrir una mesa de diálogo que permitirá discutir las principales demandas de los docentes y evitar nuevas afectaciones al año escolar 2026.

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Gobierno y magisterio acordaron abrir una mesa de diálogo permanente. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Gobierno y magisterio acordaron abrir una mesa de diálogo permanente. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras y las organizaciones magisteriales alcanzaron este martes un primer acuerdo para instalar una mesa de diálogo permanente con el objetivo de abordar las principales demandas del sector educativo, entre ellas el incremento salarial para los docentes y la asignación de recursos dentro del Presupuesto General de la República.

El anuncio fue realizado tras una reunión entre el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y representantes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), encabezados por su presidenta, María Dolores Escobar.

La reunión se desarrolló en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los docentes, quienes durante las últimas semanas han manifestado su preocupación por el retraso en la aplicación de compromisos salariales y otros temas relacionados con el financiamiento del sistema educativo nacional.

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Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron abrir un canal de comunicación permanente que permita discutir de manera directa las necesidades del sector y buscar consensos que eviten mayores conflictos.

La presidenta de la FOMH, María Dolores Escobar, calificó el acercamiento como un paso positivo y aseguró que el diálogo se desarrolla en un ambiente de respeto y transparencia.

“Hemos establecido una mesa de diálogo con una comunicación franca y sincera”, expresó la dirigente magisterial al concluir la reunión.

Las negociaciones abordarán el presupuesto y el incremento salarial docente. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Las negociaciones abordarán el presupuesto y el incremento salarial docente. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Escobar señaló que durante las conversaciones también se abordó la necesidad de garantizar recursos suficientes dentro del presupuesto nacional para cumplir con los compromisos adquiridos con los docentes y fortalecer el sistema educativo.

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Asimismo, destacó que las organizaciones magisteriales fueron reconocidas como las representantes legítimas del gremio docente en el proceso de negociación.

“Hemos sido reconocidos como las verdaderas autoridades de las organizaciones magisteriales en representación de los miles de maestros en este país”, manifestó.

La dirigente agregó que el sector educativo espera que las reuniones permitan alcanzar acuerdos concretos en beneficio de los docentes y de la educación pública hondureña.

Por su parte, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, destacó que el diálogo busca construir consensos que beneficien tanto al magisterio como a la población estudiantil.

El funcionario señaló que el Gobierno mantiene la disposición de escuchar los planteamientos de los docentes y encontrar soluciones dentro del marco presupuestario del Estado.

“Hoy hemos tomado a bien estar con la representación de los colegios magisteriales, que también buscan el bienestar del pueblo, de los niños y de su gremio como ser los docentes”, expresó.

El próximo viernes se realizará una nueva reunión con el presidente. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El próximo viernes se realizará una nueva reunión con el presidente. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Castro indicó que las conversaciones continuarán durante los próximos días y confirmó que se ha programado una nueva reunión para el viernes 5 de junio, en la que se espera la participación del presidente Nasry Asfura.

Según explicó, el objetivo será avanzar en la construcción de acuerdos relacionados con las demandas salariales y otros temas prioritarios para el sector educativo.

El encuentro se produce luego de que organizaciones magisteriales anunciaran posibles medidas de presión debido a la falta de avances en algunos compromisos vinculados al reajuste salarial y otros beneficios laborales.

Los dirigentes docentes han insistido en que el incremento salarial forma parte de acuerdos previamente establecidos y que esperan respuestas concretas por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que mantiene abierta la vía del diálogo y que continuará trabajando para encontrar soluciones que permitan garantizar la estabilidad del sistema educativo.

Las partes coincidieron en que la mesa de diálogo representa una oportunidad para construir consensos y evitar confrontaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades académicas en los centros educativos del país.

Con la reunión prevista para el próximo viernes, tanto el Gobierno como el magisterio esperan avanzar en la definición de acuerdos que permitan atender las demandas del sector y garantizar condiciones adecuadas para docentes y estudiantes.

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