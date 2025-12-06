Tecno

Apple revela las mejores aplicaciones de 2025 para iPhone, iPad y Mac

La edición 2025 de los App Store Awards volvió a poner el foco en herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Apple premió a las mejores aplicaciones del 2025 de su App Store. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple dio a conocer a los ganadores de los App Store Awards 2025, el reconocimiento anual que destaca a las aplicaciones y juegos más sobresalientes dentro de su ecosistema. La compañía presentó a las plataformas que, según su comité de evaluación, ofrecieron la mejor experiencia para usuarios de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Apple Vision Pro. Este año, la inteligencia artificial ocupó un rol central, tanto en las funciones innovadoras como en la selección final.

Los premios buscan resaltar el trabajo de desarrolladores que han logrado combinar diseño, utilidad e impacto cultural. Además, Apple subrayó que el App Store continúa siendo un espacio clave para descubrir propuestas novedosas que, en algunos casos, aún no cuentan con una gran exposición a nivel global. La edición 2025 evidencia esta tendencia, con varias aplicaciones emergentes acompañando a productos ya consolidados entre los usuarios.

En la categoría principal, las apps del año, la evaluación incluyó criterios como usabilidad, diseño, aprovechamiento del hardware y aporte creativo. La aplicación destacada para iPhone fue Tiimo, una herramienta pensada para mejorar la organización diaria. En el caso del iPad, el primer lugar fue para Detail, una app que recurre a la inteligencia artificial para optimizar la edición de video, una de las áreas donde este tipo de tecnología viene creciendo con mayor rapidez.

App Store Awards 2025 premia a las mejores aplicaciones de la compañía. (Apple)

Para computadoras Mac, la elegida fue Ensayista, un software enfocado en la creación de documentos académicos que integra funciones de apoyo a la redacción. Apple también resaltó Explore POV como la mejor aplicación para el Apple Vision Pro, la plataforma de realidad mixta de la compañía. Por su parte, Strava resultó ganadora como mejor app para Apple Watch, mientras que HBO Max obtuvo el reconocimiento en la categoría de Apple TV.

Dentro del rubro de videojuegos, la selección incluyó producciones de diferentes estudios y géneros. Pokémon TCG Pocket fue elegido como juego del año para iPhone, mientras que DREDGE ocupó el primer lugar para iPad. En Mac, el reconocimiento fue para Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, una versión optimizada del conocido título de mundo abierto. Porta Nubi fue destacado en Apple Vision Pro y WHAT THE CLASH? obtuvo el premio dentro del servicio Apple Arcade.

Más allá de la calidad técnica, Apple también destacó a las aplicaciones que han generado un impacto cultural significativo. Esta categoría busca reconocer proyectos que aportan a la sociedad, fomentan la creatividad o impulsan nuevas formas de interacción digital. Entre los seleccionados se encuentra Art of Fauna, que transforma ilustraciones de vida silvestre en experiencias tipo rompecabezas; Chants of Sennaar, un juego centrado en explorar los límites del lenguaje; y despelote, una historia ambientada en un país que atraviesa dificultades y encuentra unión a través del fútbol.

Pokémon TCG Pocket fue elegido como el mejor juego para iPhone. (Foto: Nintendo)

Asimismo, Be My Eyes fue reconocida por su función de asistencia a personas con discapacidad visual, mediante inteligencia artificial y colaboración comunitaria. Otro de los proyectos valorados fue Focus Friend, una herramienta diseñada para disminuir el tiempo de uso de dispositivos y promover hábitos digitales más saludables. StoryGraph completó la lista por su aporte a la comunidad lectora, permitiendo descubrir nuevos autores y gestionar mejor las preferencias de lectura.

La compañía remarcó que los App Store Awards tienen como objetivo no solo premiar a los mejores desarrollos del año, sino también ofrecer a los usuarios una guía actualizada sobre tendencias tecnológicas. En esta edición, la presencia de aplicaciones basadas en inteligencia artificial confirma el avance de este tipo de soluciones y su integración en actividades cotidianas como la productividad, la creación de contenido y el entretenimiento.

Además, Apple subrayó que, aunque varios de los ganadores cuentan con millones de descargas, otros permanecen en un terreno menos conocido y los premios funcionan como una oportunidad para amplificar su alcance. Este equilibrio entre propuestas populares y descubrimientos emergentes se consolida como uno de los rasgos característicos de los App Store Awards.

El objetivo de Apple al premiar a las aplicaciones es mostrar a los usuarios las tendencias tecnológicas. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Con esta edición, la compañía refuerza el papel del App Store como una plataforma que impulsa la innovación y proporciona a los usuarios herramientas que complementan la vida digital en todos sus dispositivos. Los ganadores de 2025 muestran una vez más la diversidad del ecosistema y el potencial creciente de la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones.

