Tecno

Qué hacer ante llamadas de WhatsApp desde números desconocidos del extranjero, según ESET

Especialistas alertan que los ciberdelincuentes utilizan prefijos internacionales para generar confianza y ejecutar distintas modalidades de fraude vía WhatsApp

Guardar
Estafas por WhatsApp ocurren desde
Estafas por WhatsApp ocurren desde llamadas internacionales con números desconocidos. (Imagen ilustrativa)

Las comunicaciones que llegan a WhatsApp desde números extranjeros se están convirtiendo en una de las modalidades más utilizadas por grupos dedicados al fraude digital. De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, este tipo de llamadas suele emplearse para captar la atención de posibles víctimas, ganar su confianza y obtener información personal sensible. La advertencia surge ante un crecimiento sostenido de reportes vinculados a intentos de estafa que inician a través de códigos internacionales desconocidos.

Según explicó Jorge Zeballos, director de la empresa de seguridad informática ESET, estas prácticas están basadas en técnicas de ingeniería social que buscan persuadir al usuario mediante diferentes métodos.

A través de estas llamadas, los estafadores se presentan como representantes de servicios ampliamente utilizados, como plataformas de compras en línea, servicios de video por suscripción o comercios virtuales. El uso de prefijos internacionales, añadió el especialista, complica la identificación del origen real de la llamada y crea un escenario favorable para el engaño.

Ciberdelincuentes se hacen pasar por
Ciberdelincuentes se hacen pasar por trabajadores de grandes empresas para estafar a usuarios de WhatsApp. (Foto: Meta)

Cómo operan los ciberdelincuentes

De acuerdo con los análisis realizados por ESET y otros investigadores, los delincuentes se apoyan en la credibilidad de marcas reconocidas para iniciar la conversación con la víctima. Suelen dirigirse como supuestos trabajadores de estas compañías y ofrecen asistencia, beneficios o advertencias relacionadas con la cuenta del usuario. Esta primera aproximación funciona como una puerta de entrada para obtener confianza y llevar la interacción hacia solicitudes cada vez más invasivas.

En muchos casos, las llamadas giran en torno a ofertas de empleo temporal o tareas simples que prometen pagos inmediatos. Estas propuestas, sin embargo, son utilizadas como fachada para obtener datos personales o financieros. Otras veces, los estafadores intentan persuadir al usuario para entregar información bancaria bajo el argumento de resolver un problema técnico o verificar una supuesta actividad inusual.

Expertos señalan que también se han detectado prácticas más elaboradas, como el uso de videollamadas. Esta modalidad permite a los delincuentes manipular imágenes o suplantar identidades para incrementar la credibilidad del contacto. Durante estas interacciones, pueden grabar la imagen, voz o documentos que la víctima muestre frente a la cámara, con el fin de utilizarlos en transacciones fraudulentas o en la creación de perfiles falsos.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no
Expertos en ciberseguridad recomiendan no responder llamadas de WhatsApp de número desconocidos.

Prefijos más utilizados en estos intentos de fraude

Investigadores en seguridad digital han identificado una serie de prefijos telefónicos extranjeros que aparecen con mayor frecuencia en este tipo de comunicaciones. Entre los más reportados se encuentran:

  • +255 (Tanzania)
  • +249 (Sudán)
  • +95 (Birmania)
  • +685 (Samoa Occidental)
  • +27 (Sudáfrica)
  • +263 (Zimbabue)

Los especialistas aclaran que estos códigos no implican necesariamente que los ataques se originen en esos países. En muchas ocasiones, los estafadores emplean servicios de telefonía IP o plataformas que permiten falsificar el número visible para la víctima. Aun así, estos prefijos suelen asociarse a campañas de fraude activo.

No responder llamadas de WhatsApp
No responder llamadas de WhatsApp con prefijos internacionales puede salvarte de una estafa. (Freepik)

Qué recomiendan los expertos

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, los analistas en ciberseguridad aconsejan no contestar llamadas provenientes de números desconocidos, especialmente aquellos con códigos internacionales que el usuario no reconoce. Devolver la llamada tampoco es recomendable, ya que en algunos casos esto sirve para confirmar que la línea está activa, lo que podría desencadenar nuevos intentos de contacto.

Otra medida clave es evitar abrir enlaces enviados por remitentes no verificados. Muchos de estos mensajes redirigen a páginas diseñadas para capturar credenciales o instalar software malicioso. Asimismo, se recomienda no entregar información personal, fotografías de documentos, claves bancarias ni códigos de verificación por ningún medio digital.

Los especialistas también recuerdan que las empresas legítimas no solicitan datos sensibles a través de llamadas inesperadas. Por ello, ante cualquier duda, es preferible contactar directamente a la compañía mediante sus canales oficiales para confirmar la autenticidad del mensaje.

Temas Relacionados

WhatsAppCiberseguridadEstafasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es el celular de Star Wars que todo fan quisiera tener: solo existen 25 mil unidades en el mundo

La nueva edición limitada del Reno 14 F introduce un diseño inspirado en Darth Vader con elementos estéticos exclusivos y una presentación pensada para coleccionistas

Así es el celular de

Meta eliminó casi 12 millones de cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp asociadas a estafas

La compañía de Mark Zuckerberg reforzó sus sistemas de detección y uso de IA para frenar el crecimiento de redes criminales que operan dentro y fuera de sus plataformas

Meta eliminó casi 12 millones

CEO de AT&T asegura que la formación universitaria deja de ser suficiente en un mercado laboral marcado por la IA

Según John Stankey, los jóvenes profesionales deben renovar sus habilidades cada cuatro años para adaptarse a la evolución de la IA y los nuevos modelos de negocio

CEO de AT&T asegura que

PlayStation Plus pierde dos juegos más en diciembre de 2025 y eleva a doce los títulos que abandonan el servicio

La plataforma de suscripción de Sony cierra diciembre con una de sus mayores rotaciones del año, marcada por dos retiros adicionales no anunciados previamente

PlayStation Plus pierde dos juegos

Google recupera liderazgo en inteligencia artificial, según Geoffrey Hinton

El pionero británico afirma que Google superó a OpenAI en la carrera por la inteligencia artificial, destacando avances recientes y el lanzamiento de Gemini 3 como factores clave en este resurgimiento tecnológico

Google recupera liderazgo en inteligencia
DEPORTES
Sorteo del Mundial 2026, en

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: Argentina se enfrentará a Austria y Argelia en el Grupo J

Así nació la tradición: la historia detrás de los himnos oficiales de cada Mundial de fútbol

Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026: los shows musicales, los guantes de Scaloni y los grupos, los grandes focos

El misterio detrás de los guantes de Scaloni cuando ingresó el trofeo al sorteo del Mundial 2026: el antecedente de Deschamps

El momento especial que protagonizó Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026: “Vamos a intentar seguir compitiendo”

TELESHOW
Las fotos de Jimena Barón

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

INFOBAE AMÉRICA

La administración Trump afirmó que

La administración Trump afirmó que Europa se enfrenta a una “eliminación civilizatoria”

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras operativo que dejó 19 detenidos

Estas son las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA: “Es uno de los mayores honores de mi vida”

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”