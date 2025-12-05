Qué hacer ante llamadas de WhatsApp desde números desconocidos del extranjero, según ESET

Estafas por WhatsApp ocurren desde llamadas internacionales con números desconocidos. (Imagen ilustrativa)

Las comunicaciones que llegan a WhatsApp desde números extranjeros se están convirtiendo en una de las modalidades más utilizadas por grupos dedicados al fraude digital. De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, este tipo de llamadas suele emplearse para captar la atención de posibles víctimas, ganar su confianza y obtener información personal sensible. La advertencia surge ante un crecimiento sostenido de reportes vinculados a intentos de estafa que inician a través de códigos internacionales desconocidos.

Según explicó Jorge Zeballos, director de la empresa de seguridad informática ESET, estas prácticas están basadas en técnicas de ingeniería social que buscan persuadir al usuario mediante diferentes métodos.

A través de estas llamadas, los estafadores se presentan como representantes de servicios ampliamente utilizados, como plataformas de compras en línea, servicios de video por suscripción o comercios virtuales. El uso de prefijos internacionales, añadió el especialista, complica la identificación del origen real de la llamada y crea un escenario favorable para el engaño.

Ciberdelincuentes se hacen pasar por trabajadores de grandes empresas para estafar a usuarios de WhatsApp. (Foto: Meta)

Cómo operan los ciberdelincuentes

De acuerdo con los análisis realizados por ESET y otros investigadores, los delincuentes se apoyan en la credibilidad de marcas reconocidas para iniciar la conversación con la víctima. Suelen dirigirse como supuestos trabajadores de estas compañías y ofrecen asistencia, beneficios o advertencias relacionadas con la cuenta del usuario. Esta primera aproximación funciona como una puerta de entrada para obtener confianza y llevar la interacción hacia solicitudes cada vez más invasivas.

En muchos casos, las llamadas giran en torno a ofertas de empleo temporal o tareas simples que prometen pagos inmediatos. Estas propuestas, sin embargo, son utilizadas como fachada para obtener datos personales o financieros. Otras veces, los estafadores intentan persuadir al usuario para entregar información bancaria bajo el argumento de resolver un problema técnico o verificar una supuesta actividad inusual.

Expertos señalan que también se han detectado prácticas más elaboradas, como el uso de videollamadas. Esta modalidad permite a los delincuentes manipular imágenes o suplantar identidades para incrementar la credibilidad del contacto. Durante estas interacciones, pueden grabar la imagen, voz o documentos que la víctima muestre frente a la cámara, con el fin de utilizarlos en transacciones fraudulentas o en la creación de perfiles falsos.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no responder llamadas de WhatsApp de número desconocidos.

Prefijos más utilizados en estos intentos de fraude

Investigadores en seguridad digital han identificado una serie de prefijos telefónicos extranjeros que aparecen con mayor frecuencia en este tipo de comunicaciones. Entre los más reportados se encuentran:

+255 (Tanzania)

+249 (Sudán)

+95 (Birmania)

+685 (Samoa Occidental)

+27 (Sudáfrica)

+263 (Zimbabue)

Los especialistas aclaran que estos códigos no implican necesariamente que los ataques se originen en esos países. En muchas ocasiones, los estafadores emplean servicios de telefonía IP o plataformas que permiten falsificar el número visible para la víctima. Aun así, estos prefijos suelen asociarse a campañas de fraude activo.

No responder llamadas de WhatsApp con prefijos internacionales puede salvarte de una estafa. (Freepik)

Qué recomiendan los expertos

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, los analistas en ciberseguridad aconsejan no contestar llamadas provenientes de números desconocidos, especialmente aquellos con códigos internacionales que el usuario no reconoce. Devolver la llamada tampoco es recomendable, ya que en algunos casos esto sirve para confirmar que la línea está activa, lo que podría desencadenar nuevos intentos de contacto.

Otra medida clave es evitar abrir enlaces enviados por remitentes no verificados. Muchos de estos mensajes redirigen a páginas diseñadas para capturar credenciales o instalar software malicioso. Asimismo, se recomienda no entregar información personal, fotografías de documentos, claves bancarias ni códigos de verificación por ningún medio digital.

Los especialistas también recuerdan que las empresas legítimas no solicitan datos sensibles a través de llamadas inesperadas. Por ello, ante cualquier duda, es preferible contactar directamente a la compañía mediante sus canales oficiales para confirmar la autenticidad del mensaje.