Tecno

Microsoft tiene una nueva IA para crear imágenes: cómo usarla gratis

Los usuarios pueden transformar imágenes propias o generar nuevas a partir de descripciones detalladas mediante texto

Guardar
Microsoft lanza MAI-Image-1, su primer
Microsoft lanza MAI-Image-1, su primer modelo propio de inteligencia artificial generativa para crear imágenes digitales.. (Reuters)

La inteligencia artificial generativa recibe una nueva plataforma con el lanzamiento de MAI-Image-1, el primer modelo de generación de imágenes de Microsoft desarrollado íntegramente por el equipo de la compañía.

Se trata de una herramienta accesible de manera gratuita, integrada en Bing Image Creator y disponible en diferentes plataformas y dispositivos para usuarios de todo el mundo, con la salvedad de una disponibilidad pospuesta en la Unión Europea.

La primera IA de Microsoft para crear imágenes

La llegada de MAI-Image-1 marca un hito en la estrategia de Microsoft. Hasta ahora, la empresa se había apoyado en tecnologías de terceros, como DALL·E de OpenAI, a la hora de implementar generadores de imágenes en sus servicios. Sin embargo, la apuesta ha cambiado. El nuevo modelo ha sido concebido, entrenado y perfeccionado por equipos propios, utilizando conjuntos de datos cuidadosamente seleccionados y validados por profesionales de la industria creativa.

Esta orientación busca, según la empresa, “verdadera flexibilidad, diversidad visual y valor práctico” en los resultados, alejándose de los estilos repetitivos que a menudo caracterizaban a otros generadores.

Mustafa Suleyman reveló el nuevo
Mustafa Suleyman reveló el nuevo generador de imágenes de Microsoft que utiliza datos seleccionados y validados por expertos de la industria creativa para mayor calidad. (Reuters)

Mustafa Suleyman, director de Microsoft AI y cofundador de DeepMind, ha asegurado que el objetivo principal es ofrecer una experiencia de calidad y rapidez, brindando un flujo ágil para quienes experimentan y editan imágenes generadas por IA.

Suleyman anunció en que MAI-Image-1 está disponible globalmente, y describió sus capacidades como óptimas para generar “imágenes con iluminación artística y detalle fotorrealista”, en especial en escenas de naturaleza y alimentos.

Así funciona MAI-Image-1 y cómo usarla gratis

MAI-Image-1 puede probarse sin coste utilizando tanto la aplicación móvil como la versión web de Bing, el buscador de Microsoft, además del apartado específico Bing Image Creator. El único requisito para el acceso es contar con una cuenta de Microsoft, lo que facilita el uso desde cualquier dispositivo.

La interfaz de usuario es sencilla. Solo es necesario describir mediante texto —llamado “prompt”— la escena o el objeto que se desea visualizar. A diferencia de otros sistemas, MAI-Image-1 premia la precisión y el nivel de detalle en la descripción: cuanto más minuciosa sea la indicación, mejores y más fieles serán los resultados.

La herramienta de inteligencia artificial
La herramienta de inteligencia artificial de Microsoft ofrece personalización de formato con radios de aspecto compatibles con modelos avanzados como GPT-4o. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además de la generación desde cero, existe la posibilidad de subir imágenes propias y solicitar que la inteligencia artificial las reinvente o transforme a partir de nuevas instrucciones. No obstante, Microsoft aclara que, actualmente, el sistema no permite editar directamente imágenes ya generadas, sino crear nuevas a partir de cada solicitud.

Uno de los valores añadidos que ofrece MAI-Image-1 reside en la personalización del formato. El modelo admite radios de aspecto como 1:1, 3:2 y 2:3, los cuales resultan compatibles con los empleados por otros modelos de IA avanzados como GPT-4o.

Las imágenes pueden descargarse en una resolución máxima de 1.248 x 832 píxeles, un nivel adecuado para la mayoría de necesidades digitales y de presentación en línea.

Las capacidades no se limitan a la imagen. A través de Copilot Audio Expressions, y en modo experimental, es posible crear imágenes a partir del contenido analizado en un archivo de audio. Esta función, singular en el mercado actual, favorece la integración multimedia: por ejemplo, al emplear el modo Historia, la IA puede interpretar el contenido o la emoción de un audio y generar una imagen acorde al relato.

MAI-Image-1 integra funciones experimentales como
MAI-Image-1 integra funciones experimentales como la generación de imágenes a partir de archivos de audio con Copilot Audio Expressions. (EFE/FAZRY ISMAIL)

Sin embargo, la plataforma no estará disponible en todo el mundo al mismo tiempo. Mientras la mayor parte de los usuarios pueden acceder ya mismo a MAI-Image-1 desde Bing y aplicaciones asociadas, en la Unión Europea está inhabilitada temporalmente.

El propio Suleyman anunció que su disponibilidad en territorio europeo dependerá del cumplimiento de varios requisitos regulatorios, aunque está prevista “próximamente” para ser lanzada.

Temas Relacionados

MicrosoftInteligencia artificialCopilotBingTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cristiano Ronaldo entra en el negocio de la IA: anuncia inversión en Perplexity

la operación representa un giro en su estrategia empresarial y lo posiciona en la vanguardia de la innovación digital

Cristiano Ronaldo entra en el

Qué es una sala de crisis, qué profesionales hay y cómo se simulan ciberataques

Conocimos de primera mano cómo se realizan estos procesos junto a Fortinet, cuando hay un posible ataque o incidente de ciberseguridad, como el secuestro de datos

Qué es una sala de

Mark Zuckerberg ahora quiere curar todas las enfermedades: usará su fundación y la IA

La organización filantrópica reducirá el peso de proyectos educativos y sociales para concentrar recursos en investigación biomédica impulsada por modelos avanzados de IA

Mark Zuckerberg ahora quiere curar

Google Maps se integra con la IA Gemini y reduce la necesidad de usar tus manos mientras conduces

La nueva función permite interactuar por voz, anticipar necesidades y recibir información relevante en tiempo real durante los trayectos

Google Maps se integra con

Sam Altman enfrenta las críticas por los sobrecostos billonarios de OpenAI: “es una apuesta a futuro”

El desafío de la empresa radica en convertir a más usuarios de ChatGPT en suscriptores pagos para aumentar los ingresos

Sam Altman enfrenta las críticas
DEPORTES
La publicación de Austria tras

La publicación de Austria tras conocer a sus rivales del Mundial: el particular detalle sobre Argentina que se hizo viral

Revelaron la causa de muerte de Elden Campbell, campeón de la NBA y figura de Los Ángeles Lakers

La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

Jugando de local, Trump ocupó el centro de la cancha y fue figura en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

TELESHOW
Fito Páez fue homenajeado con

Fito Páez fue homenajeado con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario

La emotiva despedida de soltera de Rocío Pardo: spa, amigas de toda la vida y lágrimas de felicidad

La reflexión de Marixa Balli tras la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas nunca son iguales para todos”

El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

INFOBAE AMÉRICA

Nuevas evidencias científicas cuestionan el

Nuevas evidencias científicas cuestionan el mito de una dieta paleolítica de consumo casi exclusivo de carne

El reloj biológico remodela las conexiones del cerebro según la hora

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría