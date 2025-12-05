Microsoft tiene una nueva IA para crear imágenes: cómo usarla gratis

Microsoft lanza MAI-Image-1, su primer modelo propio de inteligencia artificial generativa para crear imágenes digitales.. (Reuters)

La inteligencia artificial generativa recibe una nueva plataforma con el lanzamiento de MAI-Image-1, el primer modelo de generación de imágenes de Microsoft desarrollado íntegramente por el equipo de la compañía.

Se trata de una herramienta accesible de manera gratuita, integrada en Bing Image Creator y disponible en diferentes plataformas y dispositivos para usuarios de todo el mundo, con la salvedad de una disponibilidad pospuesta en la Unión Europea.

La primera IA de Microsoft para crear imágenes

La llegada de MAI-Image-1 marca un hito en la estrategia de Microsoft. Hasta ahora, la empresa se había apoyado en tecnologías de terceros, como DALL·E de OpenAI, a la hora de implementar generadores de imágenes en sus servicios. Sin embargo, la apuesta ha cambiado. El nuevo modelo ha sido concebido, entrenado y perfeccionado por equipos propios, utilizando conjuntos de datos cuidadosamente seleccionados y validados por profesionales de la industria creativa.

Esta orientación busca, según la empresa, “verdadera flexibilidad, diversidad visual y valor práctico” en los resultados, alejándose de los estilos repetitivos que a menudo caracterizaban a otros generadores.

Mustafa Suleyman reveló el nuevo generador de imágenes de Microsoft que utiliza datos seleccionados y validados por expertos de la industria creativa para mayor calidad. (Reuters)

Mustafa Suleyman, director de Microsoft AI y cofundador de DeepMind, ha asegurado que el objetivo principal es ofrecer una experiencia de calidad y rapidez, brindando un flujo ágil para quienes experimentan y editan imágenes generadas por IA.

Suleyman anunció en que MAI-Image-1 está disponible globalmente, y describió sus capacidades como óptimas para generar “imágenes con iluminación artística y detalle fotorrealista”, en especial en escenas de naturaleza y alimentos.

Así funciona MAI-Image-1 y cómo usarla gratis

MAI-Image-1 puede probarse sin coste utilizando tanto la aplicación móvil como la versión web de Bing, el buscador de Microsoft, además del apartado específico Bing Image Creator. El único requisito para el acceso es contar con una cuenta de Microsoft, lo que facilita el uso desde cualquier dispositivo.

La interfaz de usuario es sencilla. Solo es necesario describir mediante texto —llamado “prompt”— la escena o el objeto que se desea visualizar. A diferencia de otros sistemas, MAI-Image-1 premia la precisión y el nivel de detalle en la descripción: cuanto más minuciosa sea la indicación, mejores y más fieles serán los resultados.

La herramienta de inteligencia artificial de Microsoft ofrece personalización de formato con radios de aspecto compatibles con modelos avanzados como GPT-4o. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además de la generación desde cero, existe la posibilidad de subir imágenes propias y solicitar que la inteligencia artificial las reinvente o transforme a partir de nuevas instrucciones. No obstante, Microsoft aclara que, actualmente, el sistema no permite editar directamente imágenes ya generadas, sino crear nuevas a partir de cada solicitud.

Uno de los valores añadidos que ofrece MAI-Image-1 reside en la personalización del formato. El modelo admite radios de aspecto como 1:1, 3:2 y 2:3, los cuales resultan compatibles con los empleados por otros modelos de IA avanzados como GPT-4o.

Las imágenes pueden descargarse en una resolución máxima de 1.248 x 832 píxeles, un nivel adecuado para la mayoría de necesidades digitales y de presentación en línea.

Las capacidades no se limitan a la imagen. A través de Copilot Audio Expressions, y en modo experimental, es posible crear imágenes a partir del contenido analizado en un archivo de audio. Esta función, singular en el mercado actual, favorece la integración multimedia: por ejemplo, al emplear el modo Historia, la IA puede interpretar el contenido o la emoción de un audio y generar una imagen acorde al relato.

MAI-Image-1 integra funciones experimentales como la generación de imágenes a partir de archivos de audio con Copilot Audio Expressions. (EFE/FAZRY ISMAIL)

Sin embargo, la plataforma no estará disponible en todo el mundo al mismo tiempo. Mientras la mayor parte de los usuarios pueden acceder ya mismo a MAI-Image-1 desde Bing y aplicaciones asociadas, en la Unión Europea está inhabilitada temporalmente.

El propio Suleyman anunció que su disponibilidad en territorio europeo dependerá del cumplimiento de varios requisitos regulatorios, aunque está prevista “próximamente” para ser lanzada.