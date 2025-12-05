Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, admite que trabaja 7 días a la semana: “Es agotador”

La presión constante y la ansiedad marcan la vida del CEO de Nvidia, quien considera que la adversidad es clave para alcanzar grandes logros

Jensen Huang, CEO de Nvidia,
Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirma que trabaja todos los días sin excepción, motivado por el temor al fracaso más que por la ambición. (Reuters)

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, reconoció en una reciente edición de The Joe Rogan Experience que su vida laboral no conoce pausas: “Trabajo todos los días. Cada día. Ni uno solo he dejado pasar. Incluidos Acción de Gracias y Navidad”.

Aunque la compañía ha alcanzado una capitalización bursátil de USD 5 billones y se ha consolidado como líder en inteligencia artificial, Huang confesó que el éxito no ha disipado su sensación de vulnerabilidad ni la ansiedad que lo acompaña. “La frase ‘a 30 días de cerrar el negocio’ la he usado durante 33 años”, relató en el podcast. “Pero la sensación no cambia. La vulnerabilidad, la incertidumbre, la inseguridad… no se van”.

Durante la conversación, Huang describió el impacto personal de su rutina: “Es agotador”, afirmó, y añadió que permanece “siempre en un estado de ansiedad”. El directivo detalló que su jornada comienza revisando correos electrónicos desde las 4 de la mañana y que dedica cada momento de vigilia a evitar que sus peores temores se materialicen. “Trabajo todos los días de la semana, cada instante que estoy despierto, para asegurarme de que mi pesadilla no se haga realidad”, explicó.

Huang relató que la vulnerabilidad
Huang relató que la vulnerabilidad y la incertidumbre persisten, incluso tras el éxito bursátil y tecnológico alcanzado por Nvidia. (Reuters)

El motor principal de esta dedicación, según Huang, no es la ambición, sino el miedo al fracaso. “Tengo un impulso mayor por no querer fracasar que por querer tener éxito”, reconoció en el podcast. “El fracaso me impulsa más que la codicia o cualquier otra cosa”. Esta motivación, basada en la ansiedad y la inseguridad, ha sido una constante a lo largo de su carrera, incluso cuando Nvidia ha superado hitos históricos en la industria tecnológica.

Huang compartió una anécdota que marcó un punto crítico en la historia de Nvidia. En la década de 1990, la empresa enfrentó una crisis cuando su primera tecnología gráfica resultó defectuosa justo cuando desarrollaban un chip para la próxima consola de Sega. Con los fondos casi agotados, Huang viajó a Japón para informar al director ejecutivo de Sega que el producto no funcionaría y que debían cancelar el acuerdo.

Sin embargo, admitió que Nvidia necesitaba desesperadamente el último pago de USD 5 millones para sobrevivir. Sega transformó ese pago pendiente en una inversión, lo que permitió a la joven empresa evitar la quiebra y continuar su desarrollo.

El directivo declaró que su
El directivo declaró que su rutina laboral inicia a las 4 am y permanece en constante estado de ansiedad para evitar escenarios adversos en la empresa. (Reuters)

La visión de Huang sobre la adversidad y el sufrimiento quedó patente en sus reflexiones durante el podcast. “El sufrimiento es parte del camino”, sostuvo. En intervenciones previas, incluso deseó a los estudiantes de Stanford “dosis generosas de dolor y sufrimiento”, convencido de que la adversidad es esencial para forjar resiliencia, mantener expectativas realistas y, en última instancia, alcanzar el éxito. Para él, los momentos difíciles otorgan un valor especial a los logros cuando finalmente llegan.

Huang también reveló que sus hijos, Madison y Spencer, también han adoptado esta ética. Ambos, ahora en la treintena, se incorporaron a Nvidia como becarios en 2020 y 2022, respectivamente. “Mis hijos trabajan todos los días. Ambos trabajan en Nvidia. Trabajan todos los días”, afirmó.

Antes de unirse a la empresa, Madison estudió en el Culinary Institute of America y Spencer cursó marketing en Chicago, además de aprender mandarín en Taiwán y abrir un bar de cócteles en Taipéi. Ahora, según Huang, “somos tres personas trabajando todos los días y quieren trabajar conmigo cada día, así que es mucho trabajo”.

Huang considera que el sufrimiento
Huang considera que el sufrimiento y la adversidad forjan resiliencia y dotan de valor a los logros profesionales. (Reuters)

Para Huang, el recorrido profesional está marcado por la dificultad y la superación. En ese sentido, dejó claro que los momentos de sufrimiento y duda no solo son inevitables, sino que también intensifican el valor de los logros cuando finalmente se alcanzan.

