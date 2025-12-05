El código de ChatGPT revela integración en desarrollo con Apple Health

ChatGPT y Apple Health aún estaría en desarrollo inicial. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

La integración de inteligencia artificial en las funciones de salud personal avanza con el hallazgo de evidencias en el código de la app de ChatGPT para iPhone que apuntan a una próxima compatibilidad con Apple Health. Informes recientes señalan que OpenAI estaría trabajando para que su popular chatbot pueda acceder a los datos recolectados por la app Salud de Apple, estableciendo así un nuevo nivel de personalización y respuestas para los usuarios de dispositivos iOS.

ChatGPT y Apple Health: hacia recomendaciones de salud y fitness en el iPhone

El sitio MacRumors fue quien reveló la presencia del ícono de Apple Health en el interior de la app de ChatGPT, sumado a ilustraciones asociadas a distintas categorías que monitorea esta plataforma, como respiración, pasos diarios, calorías quemadas, sueño, alimentación y salud auditiva.

Todo esto sugiere que el chatbot de OpenAI podría, en un futuro próximo, consultar y procesar dicha información para ofrecer recomendaciones más precisas en temas de bienestar, ejercicios o hábitos saludables.

El sitio MacRumors fue quien reveló la presencia del ícono de Apple Health en el interior de la app de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic

La integración permitiría a los usuarios del iPhone conectar sus datos de salud obtenidos con el Apple Watch, AirPods y otros dispositivos compatibles, y volcarse a ChatGPT para preguntar dudas o para solicitar consejos personalizados basados en los registros de actividad y salud recopilados de manera habitual.

Aunque de momento no hay información oficial ni una fecha de lanzamiento concreta, la pista tecnológica concuerda con los recientes movimientos estratégicos de Apple, como la reorganización de sus áreas de salud y fitness bajo la supervisión de Eddy Cue y los rumores de un nuevo Apple Health+ potenciado con inteligencia artificial.

Según Mark Gurman de Bloomberg, ya se preveía que la compañía trabajaba en recomendaciones personalizadas sobre nutrición, ejercicio y sueño valiéndose de agentes de IA especializados.

La pista tecnológica concuerda con los recientes movimientos estratégicos de Apple. REUTERS/Dado Ruvic

La integración entre ChatGPT y Apple Health aún estaría en desarrollo inicial y los detalles exactos permanecen poco claros; sin embargo, la posibilidad abre la puerta a una experiencia wellness más inteligente, donde el análisis de rutinas, horas de descanso y estadísticas de fitness se traduzca en consejos útiles y personalizados gestionados directamente desde la inteligencia artificial en el entorno Apple.

Apple prepara Health+, su nuevo servicio digital de salud y bienestar

Apple estaría considerando el lanzamiento de un nuevo servicio digital centrado en la salud y el bienestar, denominado Health+, según reportes de Bloomberg. La compañía, liderada por Tim Cook, está realizando ajustes clave en la organización interna de su departamento de salud y fitness, con el objetivo de preparar de forma más específica el desarrollo y la oferta de Health+.

Este nuevo servicio se añadiría a la lista de suscripciones de Apple, junto a propuestas como Apple TV+, Apple Music, Arcade, Fitness+ y iCloud. Se prevé que Health+ debute en la primavera de 2026, periodo que comprende los meses de marzo a junio. La maniobra responde a la intención de Apple de consolidar un portafolio robusto de servicios digitales y fortalecer su rol en el sector de la salud digital.

Este año, Apple presentó alertas de hipertensión compatibles con el Apple Watch Series 9, el Ultra 2 y modelos más nuevos. (Apple)

Respecto a las características de Health+, aún se conocen pocos detalles. De acuerdo con Bloomberg, el servicio podría incluir herramientas que ofrezcan recomendaciones personalizadas sobre alimentación, rutinas de ejercicio y hábitos de sueño, mediante el uso de un agente de inteligencia artificial especializado. No está claro si Health+ funcionará de manera independiente o estará vinculado a Fitness+, ni cuál será el coste de la nueva suscripción.

Apple ha venido ampliando progresivamente su oferta de funcionalidades dedicadas al bienestar y la salud. Un ejemplo reciente es la introducción de alertas de hipertensión para usuarios del Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 o versiones superiores.

Aunque útiles para la detección y el monitoreo preventivo de la presión arterial, la empresa aclara que estas notificaciones no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento de problemas médicos complejos, como la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, las arritmias o el colesterol alto.