Nicolas Cage arremete contra los actores que usan IA: “es un callejón sin salida si un robot manipula la actuación”

Nicolas Cage se une a la lista de figuras del entretenimiento que han hecho críticas al uso de esta herramienta. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El debate sobre la inteligencia artificial (IA) en el cine ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, impulsado por las advertencias de figuras como Nicolas Cage sobre los riesgos de permitir que la tecnología reemplace la creatividad humana.

Mientras la industria discute la posibilidad de que la IA transforme la producción audiovisual, varios artistas han manifestado su rechazo frontal a cualquier forma de manipulación digital que sustituya la autenticidad del arte, advirtiendo sobre una posible deshumanización irreversible.

Cuál es la opinión de Nicolas Cage sobre el uso de inteligencia artificial

Durante la ceremonia de los Premios Saturn, donde fue galardonado por su papel en la película ‘Dream Scenario’, Cage alertó sobre el peligro de ceder incluso mínimamente ante la inteligencia artificial en la actuación.

Nicolas Cage están en contra de que se quiera usar IA aunque sea de forma mínima. (Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El actor sostuvo que “los robots no pueden reflejar la condición humana para nosotros” y calificó de “callejón sin salida” el hecho de que un intérprete permita que un robot manipule su trabajo, aunque sea de manera mínima.

Según citó la revista de Rolling Stone, Cage enfatizó que “una pulgada se convertirá en una milla, y toda la integridad, pureza y veracidad del arte serán reemplazadas únicamente por intereses económicos”.

Para el actor, la función esencial del arte es reflejar la experiencia humana a través de un proceso emocional y reflexivo, algo que, en su opinión, la IA jamás podrá replicar.

Qué piensa Nicolas Cage sobre el impacto de la IA en la creatividad

Nicolas Cage rechaza el uso de IA en la actuación y alerta sobre la pérdida de autenticidad y veracidad artística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su discurso, Cage abordó la amenaza de la inteligencia artificial como un fenómeno que trasciende el cine y afecta a todos los medios creativos.

Advirtió que, si se permite que los robots asuman el papel de los artistas, “carecerán de fuerza y, con el tiempo, perderán su filo y se convertirán en papilla. No habrá una respuesta humana a la vida tal como la conocemos. Será la vida tal como los robots nos la enseñan”.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que otros referentes de la música, como Paul McCartney y Elton John, han expresado su preocupación por posibles cambios en la legislación de derechos de autor que facilitarían el entrenamiento de la IA con obras de artistas.

Por qué crece el debate sobre el uso de la IA en películas de Hollywood

La película 'The Brutalist' genera polémica después de que el editor David Jancso admitiera el uso de inteligencia artificial para mejorar diálogos y detalles visuales. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El debate se intensificó tras la polémica alrededor de la película ‘The Brutalist’, dirigida por Brady Corbet y nominada al Óscar. El editor de la cinta, Dávid Jancsó, reconoció haber utilizado inteligencia artificial para generar dibujos arquitectónicos y mejorar la autenticidad de los diálogos en húngaro de los actores Adrien Brody y Felicity Jones.

Jancsó defendió su decisión, según contó Variety, argumentando que “no hay nada en la película que use IA que no se haya hecho antes” y subrayó la necesidad de discutir abiertamente las herramientas que la tecnología puede ofrecer. Según sus palabras, “usamos la IA para crear esos pequeños detalles que no teníamos el dinero ni el tiempo para fotografiar”.

Por qué Guillermo del Toro está en contra del uso de la IA en películas

En paralelo, la postura de Guillermo del Toro se ha mantenido inflexible frente a la irrupción de la inteligencia artificial en el cine. En una entrevista con NPR, el director mexicano fue categórico: “IA, particularmente la IA generativa, no estoy interesado, y nunca estaré interesado”.

Guillermo del Toro mantiene una postura inflexible contra la inteligencia artificial generativa en sus producciones cinematográficas. (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

El director mexicano agregó que, a sus sesenta y un años, espera conservar ese desinterés hasta el final de su vida. Ante la pregunta de un colega sobre su posición, del Toro respondió de forma tajante: “Preferiría morir” antes que recurrir a la IA en sus producciones.

Asimismo, la desconfianza del creativo hacia las nuevas tecnologías no es reciente. Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, el realizador de ‘El laberinto del fauno’ explicó que en sus películas los efectos digitales solo se emplean cuando los límites de la física impiden una solución sencilla.

En la presentación de su versión de Frankenstein, el cineasta insistió en la urgencia del arte y lanzó una crítica directa: “El arte no sólo es necesario, es urgente. Y que se vaya a la mi*rda la IA”.