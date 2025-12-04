Llega a Latinoamérica una nueva forma de hacer transacciones financieras impulsadas por IA

La nueva solución integra agentes digitales que gestionan compras y pagos con altos estándares de seguridad y control para los usuarios. (Mastercard)

A partir de 2026, América Latina y el Caribe contarán con una nueva modalidad de transacciones financieras impulsadas por inteligencia artificial, ya que Mastercard ha anunciado el lanzamiento de Agent Pay en la región. Esta innovación promete transformar la experiencia de pagos y compras para millones de consumidores y comercios, al introducir agentes digitales capaces de operar en nombre de los usuarios con altos estándares de seguridad y control.

Se trata de una solución diseñada para permitir transacciones seguras, transparentes y escalables, gestionadas por inteligencia artificial en todo el ecosistema de pagos. El sistema integra agentes digitales que pueden realizar compras, gestionar y optimizar experiencias de compra en nombre de los usuarios, todo dentro de plataformas de conversación y entornos digitales.

Esta tecnología busca ofrecer una experiencia fluida y confiable, donde la IA actúa como intermediaria bajo la supervisión y autorización del consumidor.

Los Agentic Tokens son credenciales digitales dinámicas que permitirán realizar transacciones seguras y transparentes bajo autorización del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Socios estratégicos

El despliegue de Agent Pay contará con la colaboración de socios tecnológicos y comerciales como Bemobi, Checkout.com, Davivienda, Evertec, Getnet, Inti, MagaluPay y Yuno. Estas empresas serán las primeras en implementar transacciones agenciales en la región, utilizando el Marco de Aceptación de Agent Pay de Mastercard para brindar experiencias de comercio impulsadas por IA.

Asimismo, se prevé que los emisores de toda América Latina y el Caribe puedan operar con esta tecnología a partir de febrero de 2026, ampliando el alcance a una base significativa de usuarios y comercios.

Seguridad y control: el papel de los Agentic Tokens

En el núcleo de esta innovación se encuentran los Agentic Tokens, credenciales digitales dinámicas que permiten a los agentes de IA realizar transacciones de manera segura y transparente en nombre del consumidor. Estas credenciales están respaldadas por mecanismos avanzados de verificación, trazabilidad y prevención de fraudes, lo que garantiza que cada operación se realice bajo estrictos parámetros de seguridad.

El Marco de Aceptación de Agent Pay, disponible desde octubre de 2025, facilitará que comercios y emisores adopten la tecnología de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que cerca del 100% de los emisores en la región ya cuentan con la tecnología de tokenización necesaria, lo que facilitará una adopción rápida y segura de Agent Pay.

El Marco de Aceptación de Agent Pay, que estará disponible desde octubre de 2025, establece los lineamientos para que comercios y emisores puedan reconocer y aceptar transacciones realizadas por agentes de IA. Este marco exige el registro y verificación de los agentes antes de que puedan operar en la red de Mastercard, permitiendo a comercios de todos los tamaños beneficiarse de experiencias de comercio agéntico con un esfuerzo mínimo.

Las compras se autentican mediante credenciales tokenizadas y passkeys, y los consumidores mantienen el control total sobre los permisos y límites de actuación de los agentes digitales.

Los consumidores podrán delegar compras y gestiones financieras a agentes digitales, manteniendo control total sobre sus permisos y límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visión de los ejecutivos

Guida Sousa, Vicepresidenta Senior de Productos e Innovación para Latinoamérica y el Caribe de Mastercard, destacó el alcance de esta transformación: “Los pagos por agente marcan un nuevo capítulo en la evolución del comercio, uno en el que la IA empodera a personas y empresas para hacer más, con mayor simplicidad y confianza”, afirmó Sousa. Añadió que la colaboración con un ecosistema sólido de socios permitirá acelerar la transformación digital en la región y garantizar que los beneficios lleguen a los consumidores a gran escala.

Por su parte, Jorg Friedemann, CEO de MagaluPay, subrayó el papel de la empresa en la adopción de esta tecnología: “El comercio por agentes está transformando el comercio minorista, y MagaluPay se enorgullece de liderar ese cambio. Asociarnos con Mastercard nos permite combinar nuestro enfoque centrado en el cliente con tecnología de vanguardia que ofrece confianza, transparencia y comodidad a gran escala, inaugurando una nueva era de comercio personalizado e inteligente”, declaró Friedemann.

La llegada de Agent Pay promete ventajas tanto para los usuarios como para los comercios. Los consumidores podrán delegar tareas de compra y gestión financiera a agentes digitales, manteniendo siempre el control sobre sus datos y autorizaciones. Para los comercios, la tecnología facilita la aceptación de pagos seguros y tokenizados, reduce el riesgo de fraude y simplifica la integración de nuevas formas de comercio digital, sin importar el tamaño del negocio.