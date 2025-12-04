Canva revela cambios totales en la forma de vender en México: WhatsApp y Amazon son los reyes

La creación de contenido visual es el pilar de las estrategias comerciales de microempresas y emprendedores en México, según informe de Canva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp y Amazon se han consolidado como los principales canales de venta para las pequeñas empresas mexicanas, según un estudio reciente de Canva.

En un entorno de digitalización acelerada, la creatividad visual y el uso intensivo de dispositivos móviles están transformando el emprendimiento digital en México, redefiniendo la manera en que los negocios se conectan con sus clientes y promueven sus productos.

El informe indica que la creación de contenido visual se ha convertido en el eje central de las estrategias comerciales de microempresas, emprendedores individuales, pymes y grandes emprendimientos en el país. Más del 80% de las pequeñas empresas mexicanas producen contenido visual para sus redes sociales, y cerca de siete de cada diez lo hacen exclusivamente desde sus teléfonos móviles.

Más del 70% de los pequeños negocios mexicanos utiliza WhatsApp para la comunicación y el cierre de ventas. (Reuters)

Este fenómeno posiciona a México como uno de los mercados más activos en la adopción de tecnología móvil para la gestión y promoción empresarial.

Las redes sociales han evolucionado hasta convertirse en el principal escaparate comercial para los pequeños negocios. Las NENIS (Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet) destinan aproximadamente el 20% de sus ingresos —unos $3.200 mensuales— a la promoción digital.

Por su parte, los emprendedores individuales, pymes y grandes emprendimientos invierten alrededor del 15% de sus ingresos en este rubro, aunque con presupuestos absolutos más elevados.

El 42% de los emprendimientos consolidados vende a través de marketplaces como Amazon. (Reuters)

WhatsApp destaca como la herramienta esencial para la comunicación y el cierre de ventas, utilizada por cerca del 70% de las pequeñas empresas. Además, el 42% de los negocios vende a través de marketplaces como Amazon, mientras que el 36% lo hace mediante sus propias tiendas en línea. Estos datos destacan el papel central de estas plataformas en el ecosistema comercial mexicano.

El contenido visual, en sus diversas formas, impulsa el crecimiento de los negocios. Publicaciones estáticas y fotografías editadas son los formatos más populares, empleados por el 82% de las NENIS, el 83% de los emprendedores individuales y el 79% de los grandes emprendimientos.

Los videos breves, como los de TikTok y reels, han ganado terreno, especialmente entre los emprendimientos consolidados (68%), seguidos por los emprendedores individuales (59%) y las NENIS (49%). Los recursos imprimibles, como catálogos y menús, también mantienen relevancia, con una adopción del 59% en grandes emprendimientos, 54% en emprendedores individuales y 40% en NENIS.

El teléfono móvil se consolidó como la principal herramienta para crear y gestionar contenidos empresariales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los documentos de productividad —textos, hojas de cálculo, presentaciones y pizarrones online— son utilizados por el 61% de los grandes emprendimientos, el 43% de los emprendedores individuales y el 30% de las NENIS.

El teléfono móvil se ha consolidado como la herramienta principal para la producción y gestión de ventas. El 78% de las NENIS, el 69% de los emprendedores individuales y pymes, y el 61% de los grandes emprendimientos crean contenido directamente desde sus dispositivos móviles. Esta tendencia refuerza la idea de un modelo de negocio ágil, visual y centrado en la inmediatez, donde las redes sociales y WhatsApp dominan tanto la promoción como la venta de productos y servicios.

Junia Ooi, directora comercial de Canva en Latinoamérica, destaca que “el auge del emprendimiento digital en México está ocurriendo junto con un impulso creativo sin precedentes”. Según Ooi, el contenido visual se ha convertido en la “nueva moneda de crecimiento” para los pequeños negocios, que encuentran en la creatividad y la tecnología móvil las claves para expandirse en un mercado cada vez más competitivo.