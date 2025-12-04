Tecno

Canva revela cambios totales en la forma de vender en México: WhatsApp y Amazon son los reyes

La creatividad visual y el uso de dispositivos móviles están transformando la forma en que los negocios se conectan con sus clientes

Guardar
La creación de contenido visual
La creación de contenido visual es el pilar de las estrategias comerciales de microempresas y emprendedores en México, según informe de Canva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp y Amazon se han consolidado como los principales canales de venta para las pequeñas empresas mexicanas, según un estudio reciente de Canva.

En un entorno de digitalización acelerada, la creatividad visual y el uso intensivo de dispositivos móviles están transformando el emprendimiento digital en México, redefiniendo la manera en que los negocios se conectan con sus clientes y promueven sus productos.

El informe indica que la creación de contenido visual se ha convertido en el eje central de las estrategias comerciales de microempresas, emprendedores individuales, pymes y grandes emprendimientos en el país. Más del 80% de las pequeñas empresas mexicanas producen contenido visual para sus redes sociales, y cerca de siete de cada diez lo hacen exclusivamente desde sus teléfonos móviles.

Más del 70% de los
Más del 70% de los pequeños negocios mexicanos utiliza WhatsApp para la comunicación y el cierre de ventas. (Reuters)

Este fenómeno posiciona a México como uno de los mercados más activos en la adopción de tecnología móvil para la gestión y promoción empresarial.

Las redes sociales han evolucionado hasta convertirse en el principal escaparate comercial para los pequeños negocios. Las NENIS (Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet) destinan aproximadamente el 20% de sus ingresos —unos $3.200 mensuales— a la promoción digital.

Por su parte, los emprendedores individuales, pymes y grandes emprendimientos invierten alrededor del 15% de sus ingresos en este rubro, aunque con presupuestos absolutos más elevados.

El 42% de los emprendimientos
El 42% de los emprendimientos consolidados vende a través de marketplaces como Amazon. (Reuters)

WhatsApp destaca como la herramienta esencial para la comunicación y el cierre de ventas, utilizada por cerca del 70% de las pequeñas empresas. Además, el 42% de los negocios vende a través de marketplaces como Amazon, mientras que el 36% lo hace mediante sus propias tiendas en línea. Estos datos destacan el papel central de estas plataformas en el ecosistema comercial mexicano.

El contenido visual, en sus diversas formas, impulsa el crecimiento de los negocios. Publicaciones estáticas y fotografías editadas son los formatos más populares, empleados por el 82% de las NENIS, el 83% de los emprendedores individuales y el 79% de los grandes emprendimientos.

Los videos breves, como los de TikTok y reels, han ganado terreno, especialmente entre los emprendimientos consolidados (68%), seguidos por los emprendedores individuales (59%) y las NENIS (49%). Los recursos imprimibles, como catálogos y menús, también mantienen relevancia, con una adopción del 59% en grandes emprendimientos, 54% en emprendedores individuales y 40% en NENIS.

El teléfono móvil se consolidó
El teléfono móvil se consolidó como la principal herramienta para crear y gestionar contenidos empresariales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los documentos de productividad —textos, hojas de cálculo, presentaciones y pizarrones online— son utilizados por el 61% de los grandes emprendimientos, el 43% de los emprendedores individuales y el 30% de las NENIS.

El teléfono móvil se ha consolidado como la herramienta principal para la producción y gestión de ventas. El 78% de las NENIS, el 69% de los emprendedores individuales y pymes, y el 61% de los grandes emprendimientos crean contenido directamente desde sus dispositivos móviles. Esta tendencia refuerza la idea de un modelo de negocio ágil, visual y centrado en la inmediatez, donde las redes sociales y WhatsApp dominan tanto la promoción como la venta de productos y servicios.

Junia Ooi, directora comercial de Canva en Latinoamérica, destaca que “el auge del emprendimiento digital en México está ocurriendo junto con un impulso creativo sin precedentes”. Según Ooi, el contenido visual se ha convertido en la “nueva moneda de crecimiento” para los pequeños negocios, que encuentran en la creatividad y la tecnología móvil las claves para expandirse en un mercado cada vez más competitivo.

Temas Relacionados

WhatsAppAmazonCanvaRedes socialesEmprendedoresMexico-noticias

Últimas Noticias

Microsoft recorta metas de ventas de IA ante la lenta adopción empresarial

La unidad de nube Azure, clave para la estrategia de IA de la compañía y especialmente vigilada por inversores, es una de las afectadas

Microsoft recorta metas de ventas

Cuál es la manera correcta de cargar el iPhone

Apple sugiere empezar por usar únicamente cargadores oficiales, porque cumplen con los niveles de seguridad y eficiencia requeridos

Cuál es la manera correcta

Lista de los podcast más escuchados en Spotify 2025: Vos podés, Microdosis de amor propio y más en exclusiva en infobae

Más Allá del Silencio y Conducta Delictiva, ambos enfocados en el true crime, también encabezan la lista de los más populares

Lista de los podcast más

Meta cambia la forma de atender a usuarios de Instagram y Facebook: ahora están disponibles 24 horas y con IA

La plataforma centralizada incorpora recursos biométricos y asistencia personalizada para agilizar la recuperación de perfiles y reforzar la protección digital

Meta cambia la forma de

Se acabó el teletrabajo en Instagram: ahora los empleados deben cumplir horas en oficina

De acuerdo con un memorando interno, Adam Mosseri defiende que la actividad presencial amplía las capacidades creativas y colaborativas del personal

Se acabó el teletrabajo en
DEPORTES
“Le arranco la cabeza”: Luquitas

“Le arranco la cabeza”: Luquitas Rodríguez reveló que Marcos Rojo estuvo a punto de pelear en Párense de Manos y nombró a su rival

La frase de la mánager de Franco Colapinto que generó ilusión sobre su futuro en la Fórmula 1

“¡Extraordinario!“: el lujo en la Copa del Mundo de tenis de mesa que sorprendió a los propios deportistas

Este viernes se conocerá la sentencia de la causa Fútbol Para Todos: los políticos y dirigentes que enfrentan pedidos de prisión

Un histórico del fútbol europeo eligió a sus cuatro favoritos a ganar el Mundial 2026: por qué excluyó a la Argentina de Messi

TELESHOW
La palabra de Flor Jazmín

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los rumores de que Wanda Nara habría intentado seducir a Nico Occhiato

El paso de Rocío Pardo por el Bailando: del debut con el Dipy a la renuncia en vivo con Ulises Bueno

Ivana Figueiras habló de su distanciamiento con Darío Cvitanich: “Él es buena persona, pero hoy estoy sola”

Beto Casella, tras anunciar su salida de Bendita: “Edith Hermida no tiene la misma pasión por la tele que yo”

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

INFOBAE AMÉRICA

EEUU impuso una millonaria multa

EEUU impuso una millonaria multa a una empresa en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin

Colombia avanza en energía solar con innovación y su primer sistema de almacenamiento a gran escala

Bill Gates advirtió que la mortalidad infantil volvió a aumentar por los recortes de ayuda internacional

Australia prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir del 10 de diciembre

Brian May eligió el solo de guitarra más impactante de la historia: “Es una de mis grandes inspiraciones”