Empleados de Amazon denuncian el avance acelerado de la IA

El detonante de esta carta fue el anuncio del despido de 14.000 empleados corporativos por parte de Amazon. (Composición Infobae: Amazon / Forbes)

Más de mil trabajadores de Amazon han alzado su voz en una carta abierta para advertir sobre los riesgos y consecuencias de la carrera imparable por el desarrollo de inteligencia artificial dentro de la compañía. Este movimiento inusual en el sector tecnológico busca llamar la atención sobre el impacto social, ambiental y laboral que podría tener la IA si se implementa a un ritmo vertiginoso y sin las salvaguardas adecuadas.

Preocupaciones en torno a despidos, sostenibilidad y vigilancia por IA en Amazon

La misiva, publicada el 26 de noviembre de 2025, recoge el sentir de una variedad de empleados, desde ingenieros hasta asociados de almacén, y ha logrado resonancia entre trabajadores de otras empresas como Microsoft, Meta, Apple y Google.

Los firmantes critican la estrategia de Amazon de avanzar a máxima velocidad y sin suficiente análisis sobre los costos ocultos, dando prioridad a la infraestructura y aplicaciones de IA por encima de las condiciones laborales y los impactos ambientales.

La misiva recoge el sentir de una variedad de empleados, desde ingenieros hasta asociados de almacén. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo)

El detonante de esta carta fue el anuncio del despido de 14.000 empleados corporativos por parte de Amazon, equivalente al 4% de su plantilla administrativa, como parte de un proceso de ajuste enfocado en la adopción de IA y la inversión masiva en centros de datos.

Si bien Andy Jassy, CEO de la compañía, justificó estas medidas como una evolución natural que llevaría a tareas “más emocionantes y divertidas”, quienes firman la carta hablan de mayor presión, reducción de tiempo, creación de herramientas sin utilidad clara y carencia de oportunidades reales para el desarrollo profesional.

Una de las críticas más duras se dirige al compromiso ambiental de Amazon. Aunque la empresa prometió lograr cero emisiones netas para 2040, los empleados denuncian que las emisiones han crecido un 35% desde 2019, y cuestionan la inversión de 150.000 millones de dólares en centros de datos de IA ubicados en regiones con escasez de recursos energéticos o hídricos.

Imagen referencial. Exempleado de Amazon durante una protesta fuera de un almacén de Amazon en el distrito de Staten Island de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Lucas Jackson

Además, llaman la atención sobre la oposición de Amazon a leyes que exigirían energía limpia y sobre acuerdos de AWS con petroleras para aumentar la extracción de hidrocarburos.

La carta también aborda temas sensibles como el uso de IA para vigilancia del personal de almacén, monitoreo de clientes, y colaboración con compañías de armas autónomas. Los empleados señalan la falta de regulación en estos desarrollos y denuncian la presión de Amazon para frenar regulaciones estatales que limiten el despliegue de la IA.

Demandas éticas frente al avance de la inteligencia artificial en Amazon

Lejos de oponerse a la IA en sí misma, los empleados solicitan tres compromisos básicos: no desarrollar inteligencia artificial que funcione con energía de origen sucio, dar voz a los trabajadores en las decisiones clave sobre IA y evitar que la tecnología se aplique para fines de violencia, vigilancia o apoyo a deportaciones.

Los firmantes critican la estrategia de Amazon de avanzar a máxima velocidad y sin suficiente análisis sobre los costos ocultos. REUTERS/Dado Ruvic

Proponen la creación de grupos de trabajo de ética en IA con la participación activa de empleados de primera línea, abriendo espacios donde su experiencia diaria pueda influir directamente en el diseño y uso responsable de nuevas herramientas digitales.

Este movimiento, canalizado a través de la iniciativa Amazon Climate Justice, busca proteger el anonimato de los firmantes y demuestra que, aun en un ambiente donde prevalece el miedo a las represalias, crece la preocupación por los impactos sociales y ambientales del avance tecnológico acelerado.