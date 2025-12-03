Qué significa el color de cada cable Ethernet y para qué se utiliza

El significado del color del cable Ethernet. (Imagen ilustrativa)

La variedad de colores en los cables Ethernet no es casualidad, su función principal es facilitar la identificación de las conexiones dentro de una red y permitir un mantenimiento más rápido y ordenado.

Aunque estos cables comparten el mismo aspecto físico y su rendimiento depende exclusivamente de la categoría impresa en el lateral, el color se ha convertido en una herramienta clave para técnicos, instaladores y usuarios, especialmente en entornos donde conviven decenas de conexiones.

En ausencia de un estándar internacional que obligue a usar un color específico para una tarea determinada, cada empresa o instalador puede aplicar su propio código. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron usos comunes que hoy sirven como referencia para organizar sistemas domésticos y profesionales.

El significado de los colores del cable Ethernet.

¿Qué significa cada color en un cable Ethernet?

Amarillo: para dispositivos con PoE. El color amarillo es uno de los más asociados con equipos que utilizan PoE (Power over Ethernet), es decir, dispositivos que reciben datos y electricidad por un mismo cable. En esta categoría entran cámaras de seguridad IP, teléfonos VoIP y ciertos puntos de acceso WiFi. Su uso distintivo ayuda a evitar desconexiones accidentales de equipos que dependen del cable para funcionar.

Azul: enlaces de red estándar. Los cables azules se ven con frecuencia en oficinas y hogares. Suelen emplearse para conexiones convencionales, como conectar una computadora, un televisor inteligente o un router secundario. Por ser tan comunes, se convirtieron en el color “neutro” para tráfico general de datos.

Rojo: conexiones críticas. Cuando un cable no debe desconectarse bajo ninguna circunstancia, el rojo actúa como señal de alerta visual. Este color se utiliza en servidores, sistemas de respaldo, equipos de seguridad y dispositivos que deben permanecer activos sin interrupciones. Su presencia ayuda a reducir errores en instalaciones densas.

Los cables blancos o gris de Ethernet son para uso doméstico debido a que combina con el color de la pared. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Verde: enlaces directos o domótica. El verde se utiliza en conexiones directas entre dispositivos, como cuando dos equipos se comunican sin pasar por un router. También es común en sistemas de automatización del hogar, donde diferentes componentes requieren identificación rápida dentro de los paneles o racks.

Naranja y morado: usos temporales o pruebas. Ambos colores suelen reservarse para tareas específicas. El naranja y el morado permiten separar cables que se emplean en pruebas, configuraciones transitorias o ampliaciones temporales de la red. Gracias a esto, los técnicos pueden reconocer rápidamente qué conexiones no forman parte de la infraestructura permanente.

Blanco, gris y negro: cables de uso general en hogares. Los colores neutros dominan las instalaciones residenciales. Suelen elegirse por razones estéticas, ya que se integran mejor con paredes y muebles. Funcionan como cables genéricos y no responden a una clasificación técnica especial.

El cable Ethernet verde se uso para conexiones directamente por lo general. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Por qué se usan colores distintos

La lógica detrás de esta práctica es simple: los colores evitan confusiones. En escenarios donde existen decenas de cables iguales, diferenciarlos visualmente ahorra tiempo y reduce fallos durante reparaciones, ampliaciones o diagnósticos. Además, simplifica la detección de fallas, ya que permite seguir el recorrido de un cable sin necesidad de desconectar o mover otros.

Incluso cuando no existe un estándar global, algunas organizaciones adoptan sus propios códigos internos para mantener orden en centros de datos o instalaciones corporativas. Esto también se aplica a proveedores que fabrican cables con colores específicos para ciertas líneas de productos, aunque no es lo más común.

Lo que realmente determina la velocidad del cable

A diferencia de lo que muchas personas piensan, el color no influye en la velocidad ni en la calidad de la conexión. Estos factores dependen exclusivamente de la categoría del cable (Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7, etc.). Esta información aparece impresa en el lateral del cable y es la única referencia técnica válida para determinar su capacidad.