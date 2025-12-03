Tecno

Qué significa el color de cada cable Ethernet y para qué se utiliza

Aunque su apariencia es similar, cada tonalidad suele asociarse a un uso específico en entornos domésticos y profesionales

Guardar
El significado del color del
El significado del color del cable Ethernet. (Imagen ilustrativa)

La variedad de colores en los cables Ethernet no es casualidad, su función principal es facilitar la identificación de las conexiones dentro de una red y permitir un mantenimiento más rápido y ordenado.

Aunque estos cables comparten el mismo aspecto físico y su rendimiento depende exclusivamente de la categoría impresa en el lateral, el color se ha convertido en una herramienta clave para técnicos, instaladores y usuarios, especialmente en entornos donde conviven decenas de conexiones.

En ausencia de un estándar internacional que obligue a usar un color específico para una tarea determinada, cada empresa o instalador puede aplicar su propio código. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron usos comunes que hoy sirven como referencia para organizar sistemas domésticos y profesionales.

El significado de los colores
El significado de los colores del cable Ethernet.

¿Qué significa cada color en un cable Ethernet?

Amarillo: para dispositivos con PoE. El color amarillo es uno de los más asociados con equipos que utilizan PoE (Power over Ethernet), es decir, dispositivos que reciben datos y electricidad por un mismo cable. En esta categoría entran cámaras de seguridad IP, teléfonos VoIP y ciertos puntos de acceso WiFi. Su uso distintivo ayuda a evitar desconexiones accidentales de equipos que dependen del cable para funcionar.

Azul: enlaces de red estándar. Los cables azules se ven con frecuencia en oficinas y hogares. Suelen emplearse para conexiones convencionales, como conectar una computadora, un televisor inteligente o un router secundario. Por ser tan comunes, se convirtieron en el color “neutro” para tráfico general de datos.

Rojo: conexiones críticas. Cuando un cable no debe desconectarse bajo ninguna circunstancia, el rojo actúa como señal de alerta visual. Este color se utiliza en servidores, sistemas de respaldo, equipos de seguridad y dispositivos que deben permanecer activos sin interrupciones. Su presencia ayuda a reducir errores en instalaciones densas.

Los cables blancos o gris
Los cables blancos o gris de Ethernet son para uso doméstico debido a que combina con el color de la pared. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Verde: enlaces directos o domótica. El verde se utiliza en conexiones directas entre dispositivos, como cuando dos equipos se comunican sin pasar por un router. También es común en sistemas de automatización del hogar, donde diferentes componentes requieren identificación rápida dentro de los paneles o racks.

Naranja y morado: usos temporales o pruebas. Ambos colores suelen reservarse para tareas específicas. El naranja y el morado permiten separar cables que se emplean en pruebas, configuraciones transitorias o ampliaciones temporales de la red. Gracias a esto, los técnicos pueden reconocer rápidamente qué conexiones no forman parte de la infraestructura permanente.

Blanco, gris y negro: cables de uso general en hogares. Los colores neutros dominan las instalaciones residenciales. Suelen elegirse por razones estéticas, ya que se integran mejor con paredes y muebles. Funcionan como cables genéricos y no responden a una clasificación técnica especial.

El cable Ethernet verde se
El cable Ethernet verde se uso para conexiones directamente por lo general. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Por qué se usan colores distintos

La lógica detrás de esta práctica es simple: los colores evitan confusiones. En escenarios donde existen decenas de cables iguales, diferenciarlos visualmente ahorra tiempo y reduce fallos durante reparaciones, ampliaciones o diagnósticos. Además, simplifica la detección de fallas, ya que permite seguir el recorrido de un cable sin necesidad de desconectar o mover otros.

Incluso cuando no existe un estándar global, algunas organizaciones adoptan sus propios códigos internos para mantener orden en centros de datos o instalaciones corporativas. Esto también se aplica a proveedores que fabrican cables con colores específicos para ciertas líneas de productos, aunque no es lo más común.

Lo que realmente determina la velocidad del cable

A diferencia de lo que muchas personas piensan, el color no influye en la velocidad ni en la calidad de la conexión. Estos factores dependen exclusivamente de la categoría del cable (Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7, etc.). Esta información aparece impresa en el lateral del cable y es la única referencia técnica válida para determinar su capacidad.

Temas Relacionados

EthernetInternetLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes consultar tu plan de telefonía y añadir datos móviles desde la configuración de Android

La función Planes del dispositivo centraliza información sobre cuotas, vencimientos y compras de datos adicionales, facilitando el control del consumo móvil sin depender de apps externas

Así puedes consultar tu plan

Alerta por nuevo fraude con IA: usuarios crean imágenes falsas de productos “defectuosos” para obtener devoluciones

Se han encontrado fotos de hamburguesas generadas con IA para simular daños y luego usarlas para reclamar compensaciones a cadenas de comida rápida

Alerta por nuevo fraude con

El creador de GTA advierte que la inteligencia artificial podría llevarnos a una crisis creativa sin retorno

Figuras como Dan Houser denuncian una internet cada vez más artificial y llaman a replantear los límites del uso de IA para evitar perder la capacidad de reconocimiento y valoración del arte genuino

El creador de GTA advierte

Así puedes activar y aprovechar el nuevo chat de grupo de ChatGPT con tus amigos, familia o compañeros

La función permite a hasta 20 usuarios interactuar en tiempo real con la IA, gestionando proyectos, resolver dudas y coordinar actividades

Así puedes activar y aprovechar

La solución inesperada para cargar el celular en apagones y subir la batería al 50 %

Ante un corte de luz, existen alternativas inmediatas para recargar el celular sin depender de un enchufe tradicional

La solución inesperada para cargar
DEPORTES
Habló uno de los refuerzos

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026