La ubicación exacta de la papelera de WhatsApp: así puedes a tener más espacio en el teléfono

WhatsApp es uno de los programas que más consumen recursos de un dispositivo. (Foto: Europa Press)

En los celulares, la administración del espacio disponible es clave para un funcionamiento óptimo. WhatsApp figura entre las apps con mayor consumo de almacenamiento, porque guarda archivos multimedia y respaldos automáticos que pueden llenar la memoria y afectar la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones y actualizaciones.

Pocos usuarios conocen que WhatsApp posee una “papelera oculta”, que no se encuentra a simple vista en la interfaz, pero cuyo acceso permite liberar espacio sin perder conversaciones o datos fundamentales.

La gestión adecuada de los archivos almacenados por WhatsApp contribuye a evitar el bloqueo del dispositivo, la ralentización y la falta de capacidad para nuevas instalaciones. Frente a esto, acceder y vaciar esta papelera es una solución para recuperar rendimiento sin eliminar contenido relevante de los chats ni información esencial.

Dónde se encuentra la “papelera oculta” de WhatsApp

El administrador de archivos revela carpetas internas donde se almacenan las fotos y documentos de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los archivos que WhatsApp envía y recibe se alojan en carpetas específicas del sistema de archivos interno del teléfono, por fuera de las opciones de la app.

Para localizar la papelera, es necesario utilizar el administrador de archivos del dispositivo y dirigir la búsqueda a la siguiente ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En este directorio, existen carpetas diferenciadas para imágenes, videos, documentos y notas de voz. Esta organización interna pasa inadvertida para la mayoría de los usuarios, lo que favorece la acumulación de archivos y el progresivo agotamiento de la memoria del dispositivo.

Cómo se puede vaciar la papelera sin borrar los chats de WhatsApp

El proceso se hace manual y se debe revisar y estar seguro de toda la información que se eliminará. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ingresar a las carpetas de la ruta interna, seleccionar y eliminar los archivos multimedia permite liberar espacio rápidamente sin modificar los mensajes de texto ni los historiales de conversación. Solo se suprimen imágenes, videos y documentos almacenados en la memoria, mientras los chats permanecen completos.

Este procedimiento ofrece resultados sin riesgos para la información relevante, porque excluye la eliminación de datos claves de la cuenta. De esta forma, la limpieza selectiva de la “papelera oculta” soluciona la saturación de almacenamiento y favorece el buen funcionamiento de WhatsApp y del mismo teléfono.

Qué otros archivos se pueden suprimir para optimizar la memoria el teléfono

Una acción adicional sugerida es suprimir los archivos de copia de seguridad que WhatsApp guarda en la carpeta “Databases”. En el mismo directorio de almacenamiento interno, estos archivos agrupan varios respaldos automáticos de conversaciones que, con el tiempo, dejan de ser útiles.

Varias copias de seguridad de WhatsApp se almacenan y reducen la capacidad de almacenamiento del teléfono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

Eliminar copias de seguridad antiguas permite recuperar varios cientos de megabytes (MB) en muchos modelos de teléfono. La eliminación de versiones pasadas no afecta los mensajes actualmente almacenados ni la copia de seguridad más reciente.

Cuál opción ofrece WhatsApp en su interfaz para eliminar chats

WhatsApp incluye una función interna para vaciar chats, de modo que los usuarios pueden eliminar mensajes y archivos adjuntos sin perder el contacto ni el historial del chat.

Al ingresar a una conversación y seleccionar “vaciar chat”, se borran los archivos pesados y mensajes antiguos, pero se mantiene activa la lista de contactos y el hilo de la charla.

El exceso de archivos de WhatsApp impacta en el rendimiento y puede dificultar la instalación de nuevas aplicaciones. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Asimismo, esta opción resulta útil como complemento a la limpieza de archivos desde el administrador, porque simplifica la eliminación de contenidos innecesarios y asegura que la aplicación continúe funcionando sin inconvenientes técnicos.

Cómo afecta la acumulación de archivos al celular

El exceso de archivos asociados a WhatsApp afecta más allá de la experiencia dentro de la propia aplicación. Cuando la memoria interna se agota, el sistema operativo del teléfono puede tornarse lento, ciertas apps tienden a cerrarse inesperadamente y la instalación de actualizaciones o nuevos programas se vuelve difícil.

Por este motivo, la organización periódica y la supresión de archivos multimedia y de respaldo permiten evitar estos problemas técnicos y prolongan la vida útil del teléfono.