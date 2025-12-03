Tecno

La razón por la que los disquetes tenían exactamente 1,44 MB de memoria de almacenamiento

El popular disquete de 3,5 pulgadas se convirtió en el estándar mundial pese a ofrecer un espacio muy limitado para los archivos actuales

Guardar
Los disquetes tenían un almacenamiento
Los disquetes tenían un almacenamiento de 1.44 MB, considerado insuficientes hoy en día. (Imagen ilustrativa)

Durante los años noventa, millones de usuarios de computadoras en todo el mundo trabajaron bajo un límite que parecía inamovible: 1,44 MB. Esa cifra, asociada a los disquetes de 3,5 pulgadas, definió por años la forma de almacenar y trasladar información. Sin embargo, ese número no representaba la capacidad real del soporte, sino el resultado de una convención técnica y comercial que terminó estableciéndose como referencia global.

A pesar de que hoy su almacenamiento resulta insignificante, los disquetes fueron esenciales para guardar documentos, instalar software o mover archivos de una computadora a otra antes de la masificación de los CD, los USB o la nube. Esa época dejó una cifra grabada en la memoria colectiva, aunque su origen se explica mejor revisando la estructura y evolución del formato.

Cómo surgió el estándar de 1,44 MB

El disquete de 3,5 pulgadas comenzó a tomar forma en 1981, cuando Sony presentó un soporte más compacto y resistente que los formatos anteriores. Su carcasa plástica rígida y su cubierta metálica protectora solucionaban problemas recurrentes de los disquetes de 5,25 y 8 pulgadas, muy vulnerables al polvo y al manejo.

El disquete tenía una capacidad
El disquete tenía una capacidad de 1,44 MB. (Unsplash)

Pese a esa mejora, no fue hasta 1987 que el formato se popularizó definitivamente, cuando IBM lo incluyó como unidad principal en sus computadoras PS/2. En ese momento, la industria adoptó este soporte como estándar.

La capacidad anunciada como 1,44 MB proviene de un cálculo técnico preciso:

  • El disco podía almacenar datos en 80 pistas por cada cara.
  • Tenía dos caras utilizables.
  • Cada pista se dividía en 18 sectores.
  • Cada sector equivalía a 512 bytes.

La multiplicación de esos valores daba como resultado 1.474.560 bytes. Si se expresaba en el sistema binario tradicional, equivalía a unos 1,41 megabytes reales. Pero los fabricantes aplicaron un redondeo híbrido: primero convertían los datos usando 1.024 para pasar de bytes a kilobytes, y luego utilizaban 1.000 para convertir de kilobytes a megabytes, mezclando ambos sistemas.

Ese proceso arrojó la cifra final de 1,44 MB, más fácil de recordar y de comercializar, aunque no correspondía exactamente al espacio disponible. Con el tiempo, esa denominación se volvió universal, incluso si no representaba la capacidad genuina del soporte.

Los disquetes dejaron de ser
Los disquetes dejaron de ser producidos en el año 2011.

El reinado del disquete y sus limitaciones

El éxito del disquete se debió a su equilibrio entre tamaño, durabilidad y facilidad de uso. Antes de su llegada, guardar información significaba trabajar con cintas magnéticas o tarjetas perforadas, sistemas poco prácticos y más propensos a errores. El modelo de 3,5 pulgadas introdujo un soporte resistente y portátil, lo que lo convirtió en una herramienta cotidiana en oficinas, colegios y hogares.

Aun así, su capacidad limitada condicionó el trabajo de usuarios y programadores. Guardar software de gran tamaño exigía dividirlo en varios discos, y el traslado de imágenes o documentos más pesados requería compresión constante.

Existen otras variantes del disquete:

  • 360 KB y 720 KB, utilizadas previamente.
  • 2,88 MB, un intento posterior por ampliar su capacidad que no logró masificarse.

El formato sobrevivió a diversas generaciones de hardware, pero comenzó a perder relevancia rápidamente con la llegada de los CD-ROM, que ofrecían 650 MB, un salto gigantesco que evidenció las restricciones del disquete. Más adelante, las unidades ZIP y las memorias USB terminaron por desplazarlo completamente gracias a su velocidad y mayor almacenamiento.

Disquetes durante años fue el
Disquetes durante años fue el medio de transportar almacenamiento.

El ocaso de un ícono tecnológico

Aunque su uso se mantuvo en nichos específicos, el disquete desapareció progresivamente de los equipos modernos. El cierre definitivo llegó en 2011, cuando Sony anunció el fin de su producción, marcando el cierre de una etapa que había definido la informática personal durante más de dos décadas.

Hoy, el contraste con el pasado es evidente: una simple actualización de una aplicación puede ocupar más de 100 MB, el equivalente a decenas de disquetes. La comparación ilustra cómo evolucionaron las necesidades de almacenamiento y la velocidad con la que avanzó la tecnología.

Pese a su desaparición, el legado del disquete persiste. Su icono se mantiene vivo como símbolo universal del “guardar”, una muestra de la huella que dejó un soporte cuyo límite de 1,44 MB nunca fue exacto, pero sí decisivo en la historia de la computación.

Temas Relacionados

DisqueteAlmacenamientoPCLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes consultar tu plan de telefonía y añadir datos móviles desde la configuración de Android

La función Planes del dispositivo centraliza información sobre cuotas, vencimientos y compras de datos adicionales, facilitando el control del consumo móvil sin depender de apps externas

Así puedes consultar tu plan

Alerta por nuevo fraude con IA: usuarios crean imágenes falsas de productos “defectuosos” para obtener devoluciones

Se han encontrado fotos de hamburguesas generadas con IA para simular daños y luego usarlas para reclamar compensaciones a cadenas de comida rápida

Alerta por nuevo fraude con

El creador de GTA advierte que la inteligencia artificial podría llevarnos a una crisis creativa sin retorno

Figuras como Dan Houser denuncian una internet cada vez más artificial y llaman a replantear los límites del uso de IA para evitar perder la capacidad de reconocimiento y valoración del arte genuino

El creador de GTA advierte

Qué significa el color de cada cable Ethernet y para qué se utiliza

Aunque su apariencia es similar, cada tonalidad suele asociarse a un uso específico en entornos domésticos y profesionales

Qué significa el color de

Así puedes activar y aprovechar el nuevo chat de grupo de ChatGPT con tus amigos, familia o compañeros

La función permite a hasta 20 usuarios interactuar en tiempo real con la IA, gestionando proyectos, resolver dudas y coordinar actividades

Así puedes activar y aprovechar
DEPORTES
Habló uno de los refuerzos

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026