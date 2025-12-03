Tecno

La inteligencia artificial impulsa un récord de demanda eléctrica y transforma el mapa energético global, afirma la IEA

El informe de la Agencia Internacional de Energía destacó que las fuentes renovables lideran la generación eléctrica mundial, con inversiones históricas y cambios en su generación y distribución. MIT Technology Review señaló que el reto de reducir las emisiones y modernizar las redes es crucial para el futuro del planeta

Guardar
La expansión de la IA
La expansión de la IA y los centros de datos revierte la estabilidad en el consumo eléctrico de Estados Unidos y Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial (IA) impulsó una transformación profunda en el sector energético global, con inversiones récord en centros de datos y un cambio acelerado en la demanda de electricidad.

De acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), citado por MIT Technology Review, el requerimiento mundial de electricidad crecerá un 40% en la próxima década, con la IA y los centros de datos como protagonistas de este cambio.

Expansión de la demanda eléctrica y factores clave

El crecimiento de la demanda energética responde a varios factores, como el aumento poblacional y el desarrollo de diversas economías. La IEA señaló que en mercados avanzados, como Estados Unidos y Europa, la demanda eléctrica se mantuvo estable en la última década. No obstante, la expansión de la IA y la proliferación de centros de datos están revirtiendo esta tendencia, generando un repunte en el consumo.

Además, el acceso ascendente al aire acondicionado en países en desarrollo y el aumento de las temperaturas globales añadirán cerca de 500 gigavatios a la demanda máxima mundial para 2035, lo que representa un incremento superior al 10% respecto a los niveles de 2024, según la IEA.

El crecimiento de la inteligencia
El crecimiento de la inteligencia artificial impulsa un crecimiento récord en la demanda mundial de electricidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Inversiones récord en centros de datos y papel de la IA

El informe de la IEA destacó que en 2025 la inversión global en centros de datos superará los USD 580.000 millones, cifra que sobrepasa los USD 540.000 millones destinados al suministro mundial de petróleo. Este dato refleja el peso creciente de la infraestructura digital en la economía global y la centralidad de la IA como motor de nuevas inversiones.

A pesar de la magnitud de estas cifras, los centros de datos representarán menos del 10% del aumento proyectado en la demanda eléctrica mundial hasta 2035.

Sectores como la industria y los electrodomésticos, especialmente los aires acondicionados, tendrán un impacto aún mayor en el consumo energético. Incluso los vehículos eléctricos añadirán más demanda a la red que los propios centros de datos.

Concentración geográfica y desafíos para las redes eléctricas

El impacto de la IA y los centros de datos en la demanda eléctrica varía significativamente según la región. En Estados Unidos, los centros de datos serán responsables de la mitad del crecimiento total de la demanda eléctrica hasta 2030, de acuerdo con la IEA.

El crecimiento de la inteligencia
El crecimiento de la inteligencia artificial transforma el consumo eléctrico y exige adaptación de las redes urbanas (AP Photo)

Esta concentración plantea retos particulares, ya que los centros de datos suelen agruparse cerca de grandes ciudades, lo que genera una presión localizada sobre las redes eléctricas y las comunidades cercanas.

La mitad de la capacidad de centros de datos en desarrollo se sitúa en las proximidades de áreas urbanas, lo que obliga a adaptar la infraestructura eléctrica para responder a picos de demanda y garantizar la estabilidad del suministro.

Evolución de las fuentes de energía: renovables, carbón y nuclear

El informe de la IEA, citado por MIT Technology Review, reveló que en la primera mitad de 2024, la energía solar y eólica se convirtieron en las principales fuentes de electricidad a nivel mundial, superando por primera vez al carbón.

Este cambio marcó un hito en la transición energética, aunque las redes eléctricas siguen dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, lo que implica que el crecimiento del consumo eléctrico continúa asociado a emisiones de gases de efecto invernadero.

La energía solar y eólica
La energía solar y eólica superaron al carbón como principales fuentes de electricidad a nivel mundial en 2024 (Europa Press)

La IEA proyecta que el uso del carbón podría alcanzar su punto máximo y comenzar a descender antes de que termine la década. Por otro lado, la energía nuclear, tras dos décadas de estancamiento, podría aumentar su capacidad global en un tercio durante los próximos 10 años.

Además, el 80% del crecimiento esperado en la demanda eléctrica se concentrará en regiones con alta irradiación solar, lo que favorece la expansión de la energía solar.

Perspectivas para la transición energética

A pesar de los avances en la diversificación de fuentes y la integración de energías renovables, la IEA advirtió que el ritmo de transformación del sistema energético mundial es insuficiente para limitar el calentamiento global. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzarán un nuevo récord este año, según el organismo internacional.

En su advertencia final, la Agencia Internacional de Energía subrayó la urgencia de acelerar la transformación del sistema energético, incluida la generación y el consumo de electricidad, para evitar los peores efectos del cambio climático.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialDemanda eléctrica mundialCentros de datosAgencia Internacional de EnergíaTransición energéticaEnergía renovableEmisiones de gases de efecto invernaderoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

PS5 recibe un juego gratis: cómo descargarlo sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus

Para tener el juego solo se necesita una cuenta activa de PlayStation Network y acceso a la PS Store

PS5 recibe un juego gratis:

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio

Desde ciberacoso hasta robos en el hogar: riesgos de compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales

Una función aparentemente inofensiva pone en aprietos la seguridad digital y física de los usuarios si no se usa con precaución y sin considerar peligros que van más allá que una simple vigilancia de extraños

Desde ciberacoso hasta robos en

Modo It en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios pueden pedirle a Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la obra de Stephen King y utilizarlas como fondo de pantalla en los chats

Modo It en WhatsApp: cómo

Papelera de WhatsApp: cómo acceder a los mensajes eliminados

Para restaurar mensajes eliminados, es necesario reinstalar la app y validar la cuenta para acceder al historial guardado

Papelera de WhatsApp: cómo acceder
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

“Testigos de la historia”: la

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre los clásicos con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”