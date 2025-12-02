Tecno

La IA ya puede manipular encuestas de opinión pública: así es cómo burla los sistemas de seguridad

Un nuevo estudio demuestra que los bots avanzados pueden infiltrarse en encuestas masivas y modificar resultados sin dejar rastro

Guardar
Sistemas automatizados con IA pueden
Sistemas automatizados con IA pueden alterar una encuesta de opinión pública. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infraestructura global de encuestas enfrenta un riesgo que hasta hace poco parecía improbable. Un estudio reciente del Dartmouth College advierte que sistemas de inteligencia artificial ya son capaces de infiltrarse en sondeos masivos, alterar sus resultados y pasar desapercibidos incluso frente a los filtros más estrictos utilizados por las empresas del sector.

La investigación demuestra que basta un puñado de respuestas automatizadas —generadas a un costo mínimo— para modificar proyecciones estadísticas en procesos electorales y estudios científicos.

El hallazgo expone un punto débil que podría afectar a consultoras, instituciones públicas, universidades y medios de comunicación. En pruebas realizadas con encuestas nacionales de Estados Unidos previas a los comicios de 2024, solo entre 10 y 52 respuestas creadas por IA fueron suficientes para invertir tendencias y generar escenarios políticos opuestos a los observados entre participantes reales.

Estudio demostró que la IA
Estudio demostró que la IA puede manipular los resultados de una encuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más preocupante es que estos bots no solo lograron ocultar su origen, sino que además se adaptaron a diferentes perfiles demográficos con una precisión comparable a la humana.

Bots que simulan ser personas reales

El equipo de investigación, dirigido por el profesor Sean Westwood, desarrolló un modelo capaz de responder cuestionarios en línea y sortear controles diseñados para identificar comportamientos inusuales. Esta herramienta, descrita como un “encuestado sintético”, fue creada a partir de un texto base de apenas 500 palabras. Aun así, logró superar casi el 100% de los filtros aplicados, incluidos test de atención, ejercicios lógicos y medidas destinadas a detectar automatismos.

En más de 43.000 experimentos, el sistema mantuvo un patrón de respuesta estable y convincente. Ajustó su lenguaje según el nivel educativo asignado, empleó expresiones más complejas cuando se le atribuía formación superior y simplificó su estilo en situaciones contrarias. En la práctica, su desempeño imitó de manera tan precisa a un participante real que los investigadores no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos.

La IA puede burlar los
La IA puede burlar los sistemas de seguridad de las páginas que hacen encuestas para manipular los resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto directo en mediciones políticas y científicas

Una de las capacidades más críticas del sistema fue su habilidad para sesgar los resultados cuando se le indicó favorecer a un partido político específico. En simulaciones relacionadas con la aprobación presidencial y preferencias electorales, alteró los porcentajes hasta rangos extremos que iban desde valores casi nulos hasta apoyos cercanos al 100%. Este comportamiento, reproducido en diferentes escenarios, confirmó su potencial para distorsionar mediciones que guían decisiones estratégicas y análisis de coyuntura.

El riesgo no se limita a los procesos electorales. Buena parte de la investigación académica en psicología, sociología, economía, salud pública y marketing depende de cuestionarios digitales para obtener datos representativos.

Si estos registros se ven afectados por automatismos, las conclusiones podrían resultar equivocadas o poco confiables. Para Westwood, esto abre la puerta a un problema mayor: la posibilidad de que modelos de IA contaminen bases de datos enteras y condicionen el conocimiento científico.

Expertos en ciberseguridad recomiendan buscar
Expertos en ciberseguridad recomiendan buscar nuevos sistemas de seguridad para encuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costos bajos y posibilidades ilimitadas

Los investigadores también analizaron la viabilidad económica del método. Mientras que un encuestado humano suele recibir cerca de 1,50 dólares por su participación, un bot puede generar respuestas de forma gratuita o con costos mínimos que rondan los cinco céntimos. En plataformas digitales donde se procesan miles de cuestionarios por día, esto puede convertirse en un incentivo para utilizar sistemas automatizados con fines de manipulación o para reducir costos operativos.

Para agravar el escenario, los bots funcionaron igual de bien incluso cuando se configuraron en otros idiomas, como ruso, mandarín o coreano. Aun así, produjeron respuestas fluidas en inglés y español, lo que implica que actores extranjeros también podrían aprovechar esta brecha para intervenir encuestas en distintos países.

Urgencia por nuevas medidas de verificación

El estudio sometió la herramienta a todos los métodos de detección actualmente utilizados por empresas encuestadoras y plataformas de investigación. Ninguno fue capaz de identificar su origen automatizado. Ante esta evidencia, Westwood propone la adopción de sistemas que verifiquen la identidad real de los participantes, ya sea mediante validaciones biométricas, autenticación continua o mecanismos capaces de certificar la presencia humana.

No solo basta con tener
No solo basta con tener un captcha para evitar los bots de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador sostiene que la tecnología necesaria para implementar estos controles ya existe, pero que falta decisión por parte de las empresas y plataformas que administran los sondeos. De no aplicarse pronto, el ecosistema de encuestas podría perder una de sus funciones esenciales: ofrecer un retrato confiable de la opinión pública.

Temas Relacionados

IAEncuestasCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI declara “código rojo” para mejorar ChatGPT ante la presión de Google y rivales

Competencia feroz, reorganización interna y postergación de proyectos: así enfrenta OpenAI la presión de Google y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial

OpenAI declara “código rojo” para

Cinco predicciones sobre los riesgos de ciberestafas de los que debemos cuidarnos en 2026

WhatsApp será un canal clave para la distribución masiva de troyanos bancarios y amenazas a la banca online

Cinco predicciones sobre los riesgos

Por qué pueden suspender una cuenta de WhatsApp

La aplicación de Meta mantiene controles estrictos y puede inhabilitar perfiles si detecta actividades como spam, intentos de fraude o acciones que amenacen la integridad digital de los usuarios

Por qué pueden suspender una

Open AI ordena ‘código rojo’ para ChatGPT: su creador lo confirma ante el crecimiento de Google

Sam Altman pidió a su equipo aplazar proyectos como anuncios, compras, salud y el asistente Pulse para concentrar los esfuerzos en mejorar su IA

Open AI ordena ‘código rojo’

500 millones de computadores siguen sin actualizarse a Windows 11: por qué esto es un problema

El 61% de los usuarios que prueban Windows 11 consideran que no es tan diferente respecto a Windows 10

500 millones de computadores siguen
DEPORTES
Franco Colapinto correrá el GP

Franco Colapinto correrá el GP de Abu Dhabi de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber de la definición

Con Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes, se confirmaron todos los detalles de las semifinales del Torneo Clausura

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

TELESHOW
El inesperado guiño entre Wanda

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

Grego Rossello recordó cómo fue la insólita primera cita con Paloma Silberberg: “No lo podía creer”

Florinda Meza contó cómo fueron los últimos días de Roberto Gómez Bolaños: “Murió en mis brazos”

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre en Bolivia tras el

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza