Así cambia tu PC con Linux 6.18, el sistema operativa que viene reemplazando a Windows 10

Linux anuncia su nueva actualización.

Linux ha liberado oficialmente la versión 6.18 de su kernel, una actualización que marca uno de los avances más importantes de los últimos meses y que promete un impacto directo en el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad de miles de computadoras.

El anuncio, hecho por Linus Torvalds, llega en un momento en el que millones de usuarios buscan alternativas estables ante el final del soporte de Windows 10. Con este lanzamiento, muchas PC podrían experimentar mejoras significativas sin necesidad de cambiar de hardware.

La nueva versión llega cargada de optimizaciones que apuntan a un uso más fluido del sistema, un control más detallado del hardware y funciones de seguridad reforzadas. En algunos casos, estos cambios permitirán extender la vida útil de computadoras que ya tenían dificultades para mantenerse al día con otras plataformas. Además, la comunidad anticipa que Linux 6.18 podría convertirse en la próxima edición LTS, lo que significaría soporte a largo plazo y una mayor estabilidad para servidores y equipos personales.

Linux tiene una nueva versión que emocionaría a sus usuarios. (Linux)

Desde el núcleo del sistema, Linux 6.18 incorpora ajustes que mejoran el rendimiento general y amplían la compatibilidad con componentes recientes. Entre los cambios más destacados se encuentra el soporte para el driver Rust Binder y nuevas funciones de mapeado de memoria diseñadas para aprovechar la memoria persistente en determinados dispositivos. Estas mejoras permitirán que ciertas operaciones sean más rápidas y que equipos antiguos obtengan un comportamiento más consistente bajo carga.

En el ámbito de la seguridad, el kernel da un paso decisivo al integrar soporte para el subsistema audit, lo que permite utilizar múltiples módulos de seguridad de forma simultánea. Esta característica, muy demandada en entornos corporativos y servidores, refuerza la supervisión del sistema y dificulta la manipulación malintencionada de procesos internos. También se añadieron programas de firmas BPF y se modificó el uso del sistema de cifrado HMAC en TPM, que ahora deberá activarse manualmente si el usuario desea emplearlo.

Otro conjunto importante de mejoras está relacionado con el trabajo interno del kernel y el manejo de dispositivos. Linux 6.18 elimina definitivamente el sistema de archivos Bcachefs y añade nuevas opciones de línea de comandos para controlar el comportamiento del loader de microcode en equipos con arquitectura x86.

Linux 6.18 busca atraer más usuarios de Windows. (Linux)

Asimismo, se habilita la posibilidad de encriptar conexiones TCP mediante PSP, se integra soporte para dos nuevos SoC Alder Lake-S y se amplía la compatibilidad con PowerPC BPF arenas. El sistema de virtualización también recibe un impulso con mejoras en la Kernel-based Virtual Machine, que ahora ofrece un soporte más profundo y eficiente.

El apartado de drivers, siempre crucial en Linux, llega especialmente reforzado. Entre las novedades resalta el soporte para las conexiones de auriculares en los mandos DualSense de PlayStation 5, una función muy esperada por usuarios que emplean estos controles en PC.

También se introduce un driver EDAC para el controlador de memoria VersaINET de AMD y el nuevo driver virtio SPI, que facilita que dispositivos SPI funcionen correctamente dentro de máquinas virtuales. A esto se suman múltiples ajustes menores orientados a mejorar la compatibilidad con hardware reciente y resolver errores pendientes de versiones anteriores.

La nueva versión de Linux incluye un soporte para auriculares del mando de la PS5. (Linux)

Para quienes deseen instalar el kernel de inmediato, existen dos opciones principales: descargarlo desde la web oficial kernel.org o compilarlo directamente desde el repositorio de Linus Torvalds en Git. Sin embargo, para la mayoría de usuarios, la recomendación es esperar a que la actualización aparezca en los repositorios oficiales de su distribución, lo que garantiza una instalación más estable y sin configuraciones adicionales.

Linux 6.18 llega en un momento clave para el ecosistema de escritorio. Frente al fin del soporte para Windows 10 y las dificultades de adopción de Windows 11, esta actualización posiciona a Linux como una opción sólida, moderna y en crecimiento para quienes buscan una transición más estable. Con la posibilidad de convertirse en la próxima versión LTS y un conjunto robusto de mejoras internas, este kernel marca un avance significativo en la evolución del sistema operativo libre más utilizado del mundo.