Apple reemplaza a su jefe de IA por un ejecutivo de Microsoft

El nuevo liderazgo enfrenta el reto de transformar la investigación en productos competitivos y atractivos para los usuarios

Antes de incorporarse a Apple en 2018, John Giannandrea desarrolló la mayor parte de su carrera en Google.

Apple anunció una profunda reorganización en su equipo de inteligencia artificial tras la salida de John Giannandrea, quien lideró la estrategia de IA de la compañía durante los últimos años. En su lugar, la empresa incorporó a Amar Subramanya, un ejecutivo que recientemente trabajó en Microsoft y que previamente participó en el desarrollo del chatbot Gemini de Google.

El anuncio, realizado el lunes, marca un intento de Apple por revitalizar su enfoque en IA, un área en la que ha enfrentado dificultades para competir con sus principales rivales.

John Giannandrea, quien ocupaba el cargo de vicepresidente senior a cargo de la estrategia de IA y reportaba directamente al director ejecutivo Tim Cook, dejará su puesto y permanecerá como asesor hasta la primavera de 2025. La compañía informó que sus responsabilidades se distribuirán entre otros vicepresidentes senior responsables de ingeniería de software, servicios y operaciones.

Giannandrea, que llegó a Apple en 2018 tras una larga trayectoria en Google, impulsó una cultura de investigación poco habitual en la empresa, pero no logró definir una visión clara que permitiera a Apple alcanzar a sus competidores en el desarrollo de productos de IA.

La reestructuración llega en medio de críticas internas por la falta de avances en IA para los dispositivos Apple.

Amar Subramanya, por su parte, ayudó a supervisar el desarrollo del chatbot Gemini en Google antes de un breve paso por Microsoft, se unirá a Apple como vicepresidente de IA. Su posición se sitúa un nivel por debajo de la que ocupaba Giannandrea en el organigrama. Subramanya reportará directamente a Craig Federighi, jefe de software de la compañía.

La llegada de Subramanya representa un cambio estratégico, ya que Apple busca fortalecer su liderazgo en IA con experiencia externa en un momento crítico para la empresa.

La reestructuración implica que las funciones que antes concentraba Giannandrea ahora se repartirán entre varios altos ejecutivos. En particular, la responsabilidad sobre Siri, el asistente virtual de Apple, fue retirada previamente a Giannandrea y asignada a otro vicepresidente bajo la supervisión de Federighi.

Tanto Federighi como el nuevo responsable de Siri cuentan con experiencia en la entrega de productos al consumidor, un aspecto que la compañía considera clave para avanzar en IA.

La falta de progresos de Siri, el asistente de voz de Apple, representa una de las principales preocupaciones de la compañía.

Apple ha quedado rezagada en el desarrollo de inteligencia artificial frente a competidores que han lanzado productos más avanzados. A pesar de haber anunciado varias funciones de IA para 2024, la empresa no ha logrado ponerlas a disposición del público.

Siri, que fue lanzado hace 14 años, aún solo puede responder consultas básicas, mientras que los chatbots rivales ya mantienen conversaciones de tipo humano y resuelven preguntas complejas. Ejecutivos de Apple explicaron a The Wall Street Journal que han retrasado algunas funciones de Siri porque no cumplen con los estándares de calidad de la compañía.

Críticas internas y limitaciones de Apple en IA

Tanto empleados como clientes han manifestado su descontento por la falta de una dirección clara en la estrategia de IA de Apple, considerada la tecnología definitoria de la década. Personas que han trabajado en el área de IA de la empresa señalaron que la política de privacidad de Apple limita el acceso a datos necesarios para desarrollar productos líderes en IA.

Asimismo, el presupuesto relativamente reducido de la compañía restringe el acceso a recursos de computación avanzados.

Apple enfrenta desafíos por su énfasis en la privacidad y presupuestos limitados, factores que han frenado su capacidad para innovar en IA.

El énfasis de Apple en la privacidad, aunque valorado por los usuarios, ha sido identificado como un obstáculo para el avance en IA, ya que dificulta la recopilación y el uso de grandes volúmenes de datos. A esto se suma un capital limitado para invertir en infraestructura de computación, lo que ha frenado la capacidad de la empresa para competir con gigantes tecnológicos que destinan mayores recursos a este campo.

En un intento por cerrar la brecha con sus competidores, Apple está probando una versión de Gemini, el modelo de IA de Google, para potenciar la próxima generación de Siri. La llegada de Subramanya y la reorganización del equipo de IA abren una nueva etapa para la compañía, que enfrenta el reto de transformar su enfoque en investigación en productos concretos y atractivos para los consumidores.

El desafío para Apple consiste en demostrar que puede recuperar terreno en inteligencia artificial y ofrecer innovaciones que respondan a las expectativas del mercado, bajo la dirección de un nuevo liderazgo que deberá superar las limitaciones internas y la presión de una competencia cada vez más avanzada.

