Apple declara obsoleto al primer iPhone SE: esto es lo que significa

Un dispositivo Apple se cataloga como obsoleto cuando pasan más de siete años sin que tenga distribución oficial

Apple declaró obsoleto el iPhone
Apple declaró obsoleto el iPhone SE de primera generación, lanzado en 2016.

Apple ha declarado obsoleto al iPhone SE de primera generación, presentado en 2016. Esto significa que la compañía deja de ofrecer servicios de hardware para este modelo y que los proveedores de servicios ya no pueden solicitar piezas de repuesto.

Un dispositivo de Apple se considera obsoleto cuando han pasado más de siete años desde que dejó de distribuirse oficialmente. En el caso de los productos Beats fabricados por Monster, se consideran obsoletos sin importar la fecha en que fueron adquiridos.

Un producto Apple se vuelve
Un producto Apple se vuelve obsoleto cuando pasan más de siete años desde que dejó de venderse.

Qué otros modelos de iPhone son obsoletos

Otros modelos de iPhone que se consideran obsoletos, según Apple son:

  • iPhone
  • iPhone 3G (China continental) 8 GB
  • iPhone 3G de 8 GB y 16 GB
  • iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB
  • iPhone 3GS (8 GB)
  • iPhone 3GS de 16 GB y 32 GB
  • iPhone 4 CDMA
  • iPhone 4 CDMA (8 GB)
  • iPhone 4 de 16 GB y 32 GB
  • iPhone 4 GSM (8 GB), negro
  • iPhone 4S
  • iPhone 4S (8 GB)
  • iPhone 5C
  • iPhone 5S
  • iPhone 6
Varios dispositivos de Apple, incluidos
Varios dispositivos de Apple, incluidos algunos iPad y Mac, también están en la categoría de obsoletos.
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6s (32 GB)
  • iPhone 6s Plus (32 GB)
  • iPhone SE

Asimismo, hay otros productos de Apple como iPad y Mac, que se consideran obsoletos. Algunos de ellos son:

  • iPad Wi-Fi + 4G, CDMA
  • iPad Wi-Fi + 4G, GSM
  • iPad (6.ª generación) Wi-Fi
  • iPad (6.ª generación) Wi-Fi + Celular
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas con wifi
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas con Wi-Fi y datos móviles
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación) Wi-Fi
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación) Wi-Fi + Celular
  • MacBook Pro (17 pulgadas, finales de 2008)
  • MacBook Pro (17 pulgadas, principios de 2009)
  • MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2009)
Un equipo de Apple entra
Un equipo de Apple entra en obsolescencia tras más de siete años de haber sido retirado de su distribución oficial.
  • MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2010)
  • MacBook Pro (13 pulgadas, finales de 2011)
  • MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2011)
  • Apple Watch Sport (1.ª generación), 38 mm
  • Apple Watch Sport (1.ª generación), 42 mm
  • Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 38 mm
  • Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 42 mm

Por qué un dispositivo Apple se vuelve obsoleto

Un dispositivo de Apple se considera obsoleto cuando han pasado más de siete años desde que fue retirado de la distribución oficial por la compañía.

Esto significa que Apple y sus proveedores de servicios ya no ofrecen soporte de hardware ni piezas de repuesto para ese producto.

Esto implica que Apple y
Esto implica que Apple y los proveedores ya no brindan soporte de hardware ni repuestos para ese modelo.

Declarar un equipo como obsoleto permite a Apple enfocar sus recursos en modelos más recientes, impulsando la innovación y garantizando un servicio eficiente para los dispositivos actuales.

Además, la obsolescencia se aplica de manera automática, incluso si el producto aún funciona, como parte de la política global de soporte de Apple.

Qué características tenía el iPhone SE de primera generación

El iPhone SE de primera generación fue un modelo compacto, presentado en una amplia gama de acabados: plata, oro, gris espacial y oro rosa.

Estuvo disponible con capacidades de almacenamiento de 16, 32, 64 y 128 GB. Sus dimensiones eran 123,8 mm de alto, 58,6 mm de ancho y 7,6 mm de grosor, con un peso de 113 gramos.

El primer iPhone SE era
El primer iPhone SE era un teléfono compacto disponible en plata, oro, gris espacial y oro rosa.

Contaba con una pantalla Retina LCD de 4 pulgadas, resolución de 1136 x 640 píxeles a 326 ppi, brillo máximo de 500 nits y protección oleofóbica anti-huellas. Incorporaba el chip A9 de 64 bits y coprocesador M9 para un rendimiento ágil.

En fotografía, integraba una cámara trasera de 12 MP con apertura f/2.2, flash True Tone, enfoque con Focus Pixels, Live Photos, modo panorámico y estabilización automática. Permitía grabar video en 4K y HD, con zoom digital, entre otras funciones avanzadas para la época.

Este modelo también ofrecía compatibilidad con múltiples idiomas, geolocalización y una cubierta de lente en cristal de zafiro, caracterizándose por su practicidad, rendimiento y formato reducido.

Israel recibió restos mortales que podrían pertenecer a uno de los rehenes de Hamas en Gaza