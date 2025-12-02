Apple declara obsoleto al primer iPhone SE: esto es lo que significa

Apple ha declarado obsoleto al iPhone SE de primera generación, presentado en 2016. Esto significa que la compañía deja de ofrecer servicios de hardware para este modelo y que los proveedores de servicios ya no pueden solicitar piezas de repuesto.
Un dispositivo de Apple se considera obsoleto cuando han pasado más de siete años desde que dejó de distribuirse oficialmente. En el caso de los productos Beats fabricados por Monster, se consideran obsoletos sin importar la fecha en que fueron adquiridos.
Qué otros modelos de iPhone son obsoletos
Otros modelos de iPhone que se consideran obsoletos, según Apple son:
- iPhone
- iPhone 3G (China continental) 8 GB
- iPhone 3G de 8 GB y 16 GB
- iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB
- iPhone 3GS (8 GB)
- iPhone 3GS de 16 GB y 32 GB
- iPhone 4 CDMA
- iPhone 4 CDMA (8 GB)
- iPhone 4 de 16 GB y 32 GB
- iPhone 4 GSM (8 GB), negro
- iPhone 4S
- iPhone 4S (8 GB)
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s (32 GB)
- iPhone 6s Plus (32 GB)
- iPhone SE
Asimismo, hay otros productos de Apple como iPad y Mac, que se consideran obsoletos. Algunos de ellos son:
- iPad Wi-Fi + 4G, CDMA
- iPad Wi-Fi + 4G, GSM
- iPad (6.ª generación) Wi-Fi
- iPad (6.ª generación) Wi-Fi + Celular
- iPad Pro de 12,9 pulgadas con wifi
- iPad Pro de 12,9 pulgadas con Wi-Fi y datos móviles
- iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación) Wi-Fi
- iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación) Wi-Fi + Celular
- MacBook Pro (17 pulgadas, finales de 2008)
- MacBook Pro (17 pulgadas, principios de 2009)
- MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2009)
- MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2010)
- MacBook Pro (13 pulgadas, finales de 2011)
- MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2011)
- Apple Watch Sport (1.ª generación), 38 mm
- Apple Watch Sport (1.ª generación), 42 mm
- Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 38 mm
- Apple Watch de acero inoxidable (1.ª generación), 42 mm
Por qué un dispositivo Apple se vuelve obsoleto
Esto significa que Apple y sus proveedores de servicios ya no ofrecen soporte de hardware ni piezas de repuesto para ese producto.
Declarar un equipo como obsoleto permite a Apple enfocar sus recursos en modelos más recientes, impulsando la innovación y garantizando un servicio eficiente para los dispositivos actuales.
Además, la obsolescencia se aplica de manera automática, incluso si el producto aún funciona, como parte de la política global de soporte de Apple.
Qué características tenía el iPhone SE de primera generación
El iPhone SE de primera generación fue un modelo compacto, presentado en una amplia gama de acabados: plata, oro, gris espacial y oro rosa.
Estuvo disponible con capacidades de almacenamiento de 16, 32, 64 y 128 GB. Sus dimensiones eran 123,8 mm de alto, 58,6 mm de ancho y 7,6 mm de grosor, con un peso de 113 gramos.
Contaba con una pantalla Retina LCD de 4 pulgadas, resolución de 1136 x 640 píxeles a 326 ppi, brillo máximo de 500 nits y protección oleofóbica anti-huellas. Incorporaba el chip A9 de 64 bits y coprocesador M9 para un rendimiento ágil.
En fotografía, integraba una cámara trasera de 12 MP con apertura f/2.2, flash True Tone, enfoque con Focus Pixels, Live Photos, modo panorámico y estabilización automática. Permitía grabar video en 4K y HD, con zoom digital, entre otras funciones avanzadas para la época.
Este modelo también ofrecía compatibilidad con múltiples idiomas, geolocalización y una cubierta de lente en cristal de zafiro, caracterizándose por su practicidad, rendimiento y formato reducido.