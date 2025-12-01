Tecno

Cuál es el modo IA de Google y para qué sirve

Con esta herramienta, los usuarios pueden realizar cualquier consulta y obtener una respuesta completa generada por Gemini

Guardar
El modo IA de Google
El modo IA de Google es una función reciente que permite conversar con Gemini usando un lenguaje simple y natural. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo IA en Google es una función reciente del buscador que permite conversar directamente con Gemini, la inteligencia artificial de la compañía, utilizando un lenguaje cotidiano y sencillo.

Con esta herramienta, los usuarios pueden hacer cualquier tipo de consulta y recibir una respuesta completa generada por IA, acompañada de enlaces que facilitan ampliar la información.

Por ejemplo, es posible preguntar sobre conceptos complejos, comparar alternativas o pedir explicaciones detalladas sin necesidad de realizar varias búsquedas por separado.

Permite resolver dudas complejas, comparar
Permite resolver dudas complejas, comparar opciones o pedir explicaciones sin hacer múltiples búsquedas. (Google)

El Modo IA utiliza una técnica conocida como “ramificación de búsquedas”, que divide la consulta en subtemas y los investiga al mismo tiempo en distintas fuentes disponibles. Una vez recopilada toda la información, la integra para ofrecer una respuesta clara, accesible y útil para el usuario.

Para qué sirve el modo IA de Google

El modo IA de Google es una herramienta innovadora que permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial Gemini desde el propio buscador, facilitando consultas y tareas de manera más eficiente y natural.

Esta función es especialmente útil para quienes desean obtener respuestas completas a preguntas complejas, hacer comparaciones o profundizar en temas sin necesidad de realizar múltiples búsquedas.

Por ejemplo, si necesitas entender un concepto académico difícil, puedes preguntar: “¿Qué es la fotosíntesis y cuáles son sus etapas?” y recibirás una explicación clara, resumida y con enlaces para profundizar.

Gemini reúne la información y
Gemini reúne la información y la organiza en una respuesta clara y útil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También puedes pedir comparaciones detalladas, como “¿Cuáles son las diferencias entre el café y el té en cuanto a beneficios y contraindicaciones?”, obteniendo información de varias fuentes resumida en una sola respuesta.

El modo IA ayuda a planificar actividades como: “Sugiere un menú saludable para toda la semana” o “¿Qué lugares turísticos visitar en Madrid por tres días?”.

Además, permite generar listas, redactar textos, traducir frases complejas y aclarar dudas sobre tecnología, ciencia o cultura general. Todo esto se realiza en un lenguaje sencillo y permite realizar preguntas sucesivas para precisar aún más las respuestas, haciendo la búsqueda más fluida y personalizada.

Gracias a Gemini 3, el
Gracias a Gemini 3, el modo IA del Buscador de Google puede generar gráficos. (Google)

Cómo se habilita el modo IA de Google

Para habilitar el modo IA de Google, solo debes ingresar al buscador, ya sea desde la página web o desde la aplicación móvil, y seleccionar la opción ‘modo IA’.

Una vez activada, podrás iniciar un chat con la inteligencia artificial Gemini para realizar consultas rápidas, recibir explicaciones claras y acceder a información detallada en lenguaje cotidiano.

Qué novedades trae el modo IA de Google con Gemini 3

Google ha presentado Gemini 3, su inteligencia artificial más avanzada hasta el momento, que ahora está integrada directamente en la Búsqueda de Google y en el modo IA.

El modo IA puede proporcionar
El modo IA puede proporcionar respuestas más extensas gracias a Gemini 3. (Google)

Esta nueva versión destaca por su impresionante capacidad de razonamiento y su habilidad para comprender preguntas complejas con mayor profundidad y precisión.

Gemini 3 incorpora experiencias mejoradas, permitiendo a los usuarios interactuar con elementos visuales dinámicos, herramientas y simulaciones adaptadas a cada consulta realizada.

Por ejemplo, si necesitas estudiar la física del problema de los tres cuerpos, puedes acceder a simulaciones interactivas en las que es posible manipular variables y observar en tiempo real cómo cambian las interacciones gravitacionales.

Gemini 3 en modo IA
Gemini 3 en modo IA incluye una calculadora personalizada para analizar y comparar alternativas. (Google)

En el caso de cuestiones financieras, como comparar préstamos hipotecarios, Gemini 3 en modo IA ofrece una calculadora personalizada que permite analizar y comparar distintas opciones, ayudando así al usuario a identificar la alternativa más conveniente a largo plazo.

Estas nuevas funciones hacen que la búsqueda de información sea más práctica, visual y adaptada a las necesidades individuales, facilitando el aprendizaje y la toma de decisiones en diferentes áreas del conocimiento.

Además de integrarse en el Modo IA, Gemini 3 se caracteriza por ofrecer respuestas claras y objetivas: prioriza lo que necesitas saber, en lugar de limitarse a decir lo que deseas escuchar, según explica Google.

Temas Relacionados

GoogleGeminiInteligencia artificialBuscadorTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Hasta un 40% de los adolescentes sufre mala calidad de sueño por el uso de dispositivos electrónicos, según un estudio

ISGlobal advierte que la exposición continua a pantallas antes de dormir puede causar disminución de la atención

Hasta un 40% de los

Las Guerreras K-Pop: cómo convertirse en Rumi con IA usando una foto propia y en pocos pasos

Los usuarios solo deben acceder gratis a Gemini y subir una foto donde su rostro se vea con claridad

Las Guerreras K-Pop: cómo convertirse

Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez

Lo ideal es conectar el dispositivo al cargador original cuando esté entre el 20% y el 50% de batería y retirarlo al llegar al 100%

Cómo debo cargar mi celular

Modo Navidad en WhatsApp: cómo se activa en pocos minutos

Se pueden crear tarjetas navideñas para amigos y familiares usando Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la plataforma

Modo Navidad en WhatsApp: cómo

Cómo convertir un televisor antiguo en decoración navideña para el hogar

Adaptar televisores CRT con convertidores, permite ver imágenes y videos navideños a un lado

Cómo convertir un televisor antiguo
DEPORTES
La última actualización del ranking

La última actualización del ranking ATP en 2025: siete argentinos entre los 100 mejores del mundo

“La palabra cáncer te asusta”: la conmovedora historia del arquero de Estudiantes de Río Cuarto, que logró el ascenso a Primera

Se filtró un dato clave que ilusiona a Colapinto y Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

16 frases de Enzo Fernández: cómo motiva Messi a La Scaloneta y su sueño pendiente con la Selección

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

TELESHOW
Luis Brandoni se recupera en

Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

INFOBAE AMÉRICA

160 habitaciones, 2 mil puertas

160 habitaciones, 2 mil puertas a ninguna parte y un misterio que desafía el tiempo: así es la singular mansión Winchester

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países