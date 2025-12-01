Cuál es el modo IA de Google y para qué sirve

El modo IA en Google es una función reciente del buscador que permite conversar directamente con Gemini, la inteligencia artificial de la compañía, utilizando un lenguaje cotidiano y sencillo.
Con esta herramienta, los usuarios pueden hacer cualquier tipo de consulta y recibir una respuesta completa generada por IA, acompañada de enlaces que facilitan ampliar la información.
Por ejemplo, es posible preguntar sobre conceptos complejos, comparar alternativas o pedir explicaciones detalladas sin necesidad de realizar varias búsquedas por separado.
El Modo IA utiliza una técnica conocida como “ramificación de búsquedas”, que divide la consulta en subtemas y los investiga al mismo tiempo en distintas fuentes disponibles. Una vez recopilada toda la información, la integra para ofrecer una respuesta clara, accesible y útil para el usuario.
Para qué sirve el modo IA de Google
El modo IA de Google es una herramienta innovadora que permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial Gemini desde el propio buscador, facilitando consultas y tareas de manera más eficiente y natural.
Esta función es especialmente útil para quienes desean obtener respuestas completas a preguntas complejas, hacer comparaciones o profundizar en temas sin necesidad de realizar múltiples búsquedas.
Por ejemplo, si necesitas entender un concepto académico difícil, puedes preguntar: “¿Qué es la fotosíntesis y cuáles son sus etapas?” y recibirás una explicación clara, resumida y con enlaces para profundizar.
También puedes pedir comparaciones detalladas, como “¿Cuáles son las diferencias entre el café y el té en cuanto a beneficios y contraindicaciones?”, obteniendo información de varias fuentes resumida en una sola respuesta.
El modo IA ayuda a planificar actividades como: “Sugiere un menú saludable para toda la semana” o “¿Qué lugares turísticos visitar en Madrid por tres días?”.
Además, permite generar listas, redactar textos, traducir frases complejas y aclarar dudas sobre tecnología, ciencia o cultura general. Todo esto se realiza en un lenguaje sencillo y permite realizar preguntas sucesivas para precisar aún más las respuestas, haciendo la búsqueda más fluida y personalizada.
Cómo se habilita el modo IA de Google
Para habilitar el modo IA de Google, solo debes ingresar al buscador, ya sea desde la página web o desde la aplicación móvil, y seleccionar la opción ‘modo IA’.
Una vez activada, podrás iniciar un chat con la inteligencia artificial Gemini para realizar consultas rápidas, recibir explicaciones claras y acceder a información detallada en lenguaje cotidiano.
Qué novedades trae el modo IA de Google con Gemini 3
Google ha presentado Gemini 3, su inteligencia artificial más avanzada hasta el momento, que ahora está integrada directamente en la Búsqueda de Google y en el modo IA.
Esta nueva versión destaca por su impresionante capacidad de razonamiento y su habilidad para comprender preguntas complejas con mayor profundidad y precisión.
Gemini 3 incorpora experiencias mejoradas, permitiendo a los usuarios interactuar con elementos visuales dinámicos, herramientas y simulaciones adaptadas a cada consulta realizada.
Por ejemplo, si necesitas estudiar la física del problema de los tres cuerpos, puedes acceder a simulaciones interactivas en las que es posible manipular variables y observar en tiempo real cómo cambian las interacciones gravitacionales.
En el caso de cuestiones financieras, como comparar préstamos hipotecarios, Gemini 3 en modo IA ofrece una calculadora personalizada que permite analizar y comparar distintas opciones, ayudando así al usuario a identificar la alternativa más conveniente a largo plazo.
Estas nuevas funciones hacen que la búsqueda de información sea más práctica, visual y adaptada a las necesidades individuales, facilitando el aprendizaje y la toma de decisiones en diferentes áreas del conocimiento.
Además de integrarse en el Modo IA, Gemini 3 se caracteriza por ofrecer respuestas claras y objetivas: prioriza lo que necesitas saber, en lugar de limitarse a decir lo que deseas escuchar, según explica Google.