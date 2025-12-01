Cuál es el modo IA de Google y para qué sirve

El modo IA de Google es una función reciente que permite conversar con Gemini usando un lenguaje simple y natural. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo IA en Google es una función reciente del buscador que permite conversar directamente con Gemini, la inteligencia artificial de la compañía, utilizando un lenguaje cotidiano y sencillo.

Con esta herramienta, los usuarios pueden hacer cualquier tipo de consulta y recibir una respuesta completa generada por IA, acompañada de enlaces que facilitan ampliar la información.

Por ejemplo, es posible preguntar sobre conceptos complejos, comparar alternativas o pedir explicaciones detalladas sin necesidad de realizar varias búsquedas por separado.

Permite resolver dudas complejas, comparar opciones o pedir explicaciones sin hacer múltiples búsquedas. (Google)

El Modo IA utiliza una técnica conocida como “ramificación de búsquedas”, que divide la consulta en subtemas y los investiga al mismo tiempo en distintas fuentes disponibles. Una vez recopilada toda la información, la integra para ofrecer una respuesta clara, accesible y útil para el usuario.

Para qué sirve el modo IA de Google

El modo IA de Google es una herramienta innovadora que permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial Gemini desde el propio buscador, facilitando consultas y tareas de manera más eficiente y natural.

Esta función es especialmente útil para quienes desean obtener respuestas completas a preguntas complejas, hacer comparaciones o profundizar en temas sin necesidad de realizar múltiples búsquedas.

Por ejemplo, si necesitas entender un concepto académico difícil, puedes preguntar: “¿Qué es la fotosíntesis y cuáles son sus etapas?” y recibirás una explicación clara, resumida y con enlaces para profundizar.

Gemini reúne la información y la organiza en una respuesta clara y útil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También puedes pedir comparaciones detalladas, como “¿Cuáles son las diferencias entre el café y el té en cuanto a beneficios y contraindicaciones?”, obteniendo información de varias fuentes resumida en una sola respuesta.

El modo IA ayuda a planificar actividades como: “Sugiere un menú saludable para toda la semana” o “¿Qué lugares turísticos visitar en Madrid por tres días?”.

Además, permite generar listas, redactar textos, traducir frases complejas y aclarar dudas sobre tecnología, ciencia o cultura general. Todo esto se realiza en un lenguaje sencillo y permite realizar preguntas sucesivas para precisar aún más las respuestas, haciendo la búsqueda más fluida y personalizada.

Gracias a Gemini 3, el modo IA del Buscador de Google puede generar gráficos. (Google)

Cómo se habilita el modo IA de Google

Para habilitar el modo IA de Google, solo debes ingresar al buscador, ya sea desde la página web o desde la aplicación móvil, y seleccionar la opción ‘modo IA’.

Una vez activada, podrás iniciar un chat con la inteligencia artificial Gemini para realizar consultas rápidas, recibir explicaciones claras y acceder a información detallada en lenguaje cotidiano.

Qué novedades trae el modo IA de Google con Gemini 3

Google ha presentado Gemini 3, su inteligencia artificial más avanzada hasta el momento, que ahora está integrada directamente en la Búsqueda de Google y en el modo IA.

El modo IA puede proporcionar respuestas más extensas gracias a Gemini 3. (Google)

Esta nueva versión destaca por su impresionante capacidad de razonamiento y su habilidad para comprender preguntas complejas con mayor profundidad y precisión.

Gemini 3 incorpora experiencias mejoradas, permitiendo a los usuarios interactuar con elementos visuales dinámicos, herramientas y simulaciones adaptadas a cada consulta realizada.

Por ejemplo, si necesitas estudiar la física del problema de los tres cuerpos, puedes acceder a simulaciones interactivas en las que es posible manipular variables y observar en tiempo real cómo cambian las interacciones gravitacionales.

Gemini 3 en modo IA incluye una calculadora personalizada para analizar y comparar alternativas. (Google)

En el caso de cuestiones financieras, como comparar préstamos hipotecarios, Gemini 3 en modo IA ofrece una calculadora personalizada que permite analizar y comparar distintas opciones, ayudando así al usuario a identificar la alternativa más conveniente a largo plazo.

Estas nuevas funciones hacen que la búsqueda de información sea más práctica, visual y adaptada a las necesidades individuales, facilitando el aprendizaje y la toma de decisiones en diferentes áreas del conocimiento.

Además de integrarse en el Modo IA, Gemini 3 se caracteriza por ofrecer respuestas claras y objetivas: prioriza lo que necesitas saber, en lugar de limitarse a decir lo que deseas escuchar, según explica Google.