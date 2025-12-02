Tecno

Amazon presenta su antena 'Ultra': acceso a internet de alta velocidad incluso en las zonas más remotas

La compañía apuesta por una red de más de 3.000 satélites en órbita baja para llevar Internet de baja latencia a sectores críticos

Amazon presenta su antena Ultra
Amazon presenta su antena Ultra para internet más rápido y con baja latencia. (Amazon Leo)

Amazon dio un paso decisivo en su estrategia de conectividad global con la presentación de Leo Ultra, una nueva antena satelital diseñada para ofrecer acceso a internet de alta velocidad en lugares donde las redes convencionales no llegan. El dispositivo forma parte de Amazon Leo, la plataforma que reemplaza oficialmente al Proyecto Kuiper y que busca consolidar una red de comunicación basada en miles de satélites en órbita baja terrestre.

La compañía confirmó que las primeras unidades ya comenzaron a enviarse a clientes empresariales seleccionados, marcando el inicio de una fase de pruebas con hardware y software de producción. Esto representa el primer lanzamiento comercial real de la infraestructura satelital de Amazon, un movimiento que apunta a convertir a la empresa en un competidor directo de proveedores de conectividad global como SpaceX con Starlink.

Desde el primer anuncio, Amazon dejó claro que Leo Ultra no está pensado para usuarios domésticos, sino para entornos empresariales, industriales y gubernamentales que requieren conexiones estables y de baja latencia para operaciones críticas. El objetivo es resolver problemas de conectividad en sectores como la energía, la manufactura, la aviación, la logística, el transporte y las comunicaciones para equipos que trabajan en ubicaciones remotas.

La versión Ultra de Amazon
La versión Ultra de Amazon solo estará disponible para empresas. (Amazon)

El corazón de la propuesta es la capacidad de ofrecer velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y de carga de hasta 400 Mbps, cifras que la colocan entre las antenas satelitales más avanzadas del mercado. La antena utiliza un diseño de matriz en fase full-duplex y está impulsada por un chip de silicio desarrollado específicamente por Amazon, junto con un conjunto de algoritmos de radiofrecuencia patentados para maximizar la eficiencia y reducir la latencia.

Más allá de la velocidad, Amazon afirma que Leo Ultra fue creada para soportar condiciones adversas. Su estructura es resistente a temperaturas extremas, no posee piezas móviles y se instala de forma más simple que otros equipos de nivel empresarial. Esto busca facilitar su despliegue en zonas rurales, plataformas industriales, sitios temporales o regiones donde las condiciones climáticas suelen dificultar la instalación de infraestructura tradicional.

Otro punto clave es su integración directa con Amazon Web Services (AWS) y redes privadas. Gracias a ello, las empresas pueden transferir datos desde el terreno hacia centros de datos o servicios en la nube sin pasar por redes públicas, reduciendo riesgos de seguridad y permitiendo un mejor control de su información. Leo Ultra también soporta funciones avanzadas como carga y descarga simultáneas, cifrado completo y herramientas de gestión diseñadas para grandes infraestructuras.

Amazon asegura que su internet
Amazon asegura que su internet será el más veloz, por encima de Starlink. (Amazon)

La antena está pensada para ofrecer tres capacidades principales. La primera es la interconexión de redes privadas, lo que permite enlazar sitios remotos con centros de datos o sedes centrales mediante conexiones dedicadas en instalaciones de coubicación. La segunda es la opción Directo a AWS, que permite conectar cargas de trabajo en la nube mediante servicios como AWS Transit Gateway y Direct Connect a través de una consola simplificada. La tercera es su papel como infraestructura de comunicaciones seguras, ideal para operaciones que requieren monitoreo en tiempo real o transmisión continua de datos.

Amazon ya estableció alianzas preliminares con diversas compañías de sectores como la aviación, la energía, la agricultura y la logística. Entre las primeras en sumarse se encuentran JetBlue, Hunt Energy Network, Connected Farms, Vanu Inc. y Crane Worldwide Logistics. Estas organizaciones recibirán las primeras unidades de Leo Ultra como parte de la fase de pruebas empresariales antes del despliegue general.

La creación de Amazon Leo marca el cambio definitivo del proyecto satelital hacia una identidad comercial estable. La compañía explicó que el nuevo nombre refleja la constelación de satélites en órbita baja que alimentará su red. El plan contempla más de 3.000 satélites, lo que permitirá ofrecer una conexión más rápida y estable que los sistemas tradicionales basados en satélites geoestacionarios.

Amazon lanza su internet satelital
Amazon lanza su internet satelital más rápido, que promete descargas de hasta 1 Gbps. (Amazon)

