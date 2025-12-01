Tecno

El sube y baja de bitcoin: cuál es su valor este 1 de diciembre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Precio de bitcoin

El costo de la criptomoneda de bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 86544.1 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital tuvo un cambio del -4.88% en el último día , así como una variación del 0.43% enlos últimos 60 minutos.

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptodivisa es de 126198.07 dólares por unidad.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su valor.

Juan Mayén, director ejecutivo de
Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

El sencillo ajuste en el teléfono que puede cambiar la relación con la tecnología y la salud mental

La sobrecarga de notificaciones convirtió al celular en una fuente constante de interrupciones. Datos, estudios recientes y experiencias personales analizan cómo esta dinámica influye en la concentración, el descanso y la vida cotidiana

El sencillo ajuste en el

Películas y series de Netflix en las que la IA es protagonista

Los contenidos que giran en torno a la inteligencia artificial invitan a la reflexión sobre su impacto en la ética, la seguridad y la identidad humana

Películas y series de Netflix

Menores de 16 años ya no podrán usar redes sociales en Australia: claves de la nueva restricción

La legislación australiana afecta a nueve de las plataformas más utilizadas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick

Menores de 16 años ya

Cómo reiniciar tu móvil Android si el botón de encendido no funciona

El sistema operativo del celular ofrece funciones alternativas a través de los paneles integrados

Cómo reiniciar tu móvil Android

Consejos clave para evitar estafas al comprar en línea en el Cyber Monday

Una de las tácticas más frecuentes por parte de los ciberdelincuentes durante el lunes de compras digitales es el phishing

Consejos clave para evitar estafas
DEPORTES
Lo dirigió Bianchi en Boca,

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

El vaquero que inspiró a

El vaquero que inspiró a John Wayne y salvó al Longhorn: la leyenda de Milby Butler

Villancicos victorianos: el origen secreto de las canciones navideñas

Maduro y su grupo criminal pueden ir presos, fugar o morir, pero sus jefes los prefieren muertos

El fraude que engañó al mundo durante 40 años: la verdad oculta del “Hombre de Piltdown”

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1