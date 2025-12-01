Cómo recuperar mensajes eliminados en WhatsApp: guía paso a paso sin aplicaciones externas

WhatsApp permite recuperar mensajes eliminados usando las copias de seguridad automáticas sin apps externas

La eliminación accidental de mensajes en WhatsApp es una de las situaciones más comunes para millones de usuarios en todo el mundo. A pesar de que la aplicación no ofrece una herramienta oficial para deshacer el borrado de los mensajes ya eliminados, existe una alternativa completamente segura y transparente que permite recuperarlos sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas ni a procedimientos complejos.

El método se basa en el aprovechamiento de las copias de seguridad automáticas que genera WhatsApp, disponibles tanto en teléfonos con sistema operativo Android como en iPhone.

La herramienta de copia de seguridad integrada en WhatsApp guarda periódicamente un duplicado de todas las conversaciones, imágenes, videos y documentos compartidos. Estos respaldos automáticos se almacenan en la nube de forma cifrada; en Android, la plataforma utiliza Google Drive como espacio predeterminado, y en iOS, iCloud es el servicio por defecto.

Gestión eficiente del almacenamiento y recuperación de chats: las funciones clave que WhatsApp incorpora para usuarios - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Gracias a esta función, es posible restaurar los mensajes que se encontraban almacenados al momento de realizarse la última copia, incluyendo aquellos que fueron eliminados con posterioridad.

Qué se necesita para recuperar los mensajes en WhatsApp

El procedimiento para recuperar mensajes eliminados requiere verificar que la copia de seguridad automática esté activa y se realice con frecuencia adecuada. Cuanto más reciente sea el respaldo, mayor será la probabilidad de restaurar los mensajes perdidos.

Pasos para activar y comprobar la copia de seguridad

Acceder a Configuración en WhatsApp. Entrar en el apartado Chats. Seleccionar la opción Copia de seguridad. Establecer la frecuencia del respaldo como diaria, semanal o mensual. Confirmar que la cuenta de Google Drive o iCloud esté vinculada correctamente.

Si la copia de seguridad se realiza de manera diaria, es posible recuperar mensajes borrados con solo restaurar el respaldo correspondiente al día previo. Si la frecuencia es semanal o mensual, existe la posibilidad de que algunos mensajes recientes no se encuentren en la copia más reciente.

Así se recuperan mensajes eliminados en WhatsApp: pasos oficiales y consideraciones de privacidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Procedimiento para restaurar mensajes eliminados

Una vez verificados los respaldos, solo se debe seguir el siguiente proceso en el teléfono:

Desinstalar WhatsApp de forma regular desde el menú del dispositivo. Reinstalar la aplicación desde la tienda oficial correspondiente. Al abrir la app por primera vez tras la reinstalación, ingresar el número de teléfono y validar la identidad. Cuando WhatsApp detecte la existencia de una copia de seguridad, solicitará autorización para restaurarla. Aceptar la restauración y esperar a que se complete el proceso. Los chats, imágenes y videos almacenados en el respaldo aparecerán al finalizar, incluyendo aquellos mensajes que se eliminaron antes de la copia de seguridad.

Este truco es completamente legal, no infringe las condiciones de uso y resulta válido tanto para usuarios de Android como de iPhone.

Truco para encontrar la papelera oculta de WhatsApp

La administración del espacio de almacenamiento es clave para garantizar el buen funcionamiento de WhatsApp. Particularmente en dispositivos Android, muchos archivos bloquean la memoria incluso después de ser eliminados desde la aplicación, ya que permanecen ocultos en el sistema. Para liberar espacio:

Abrir la app nativa “Archivos” o “Gestor de archivos” del teléfono. Navegar hasta la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Revisar las subcarpetas de imágenes, audios, videos y documentos. Seleccionar los archivos no deseados y eliminarlos manualmente. Realizar esta operación periódicamente para evitar saturaciones y que el dispositivo funcione de manera óptima.

WhatsApp optimiza el proceso para restaurar chats perdidos y liberar espacio en el dispositivo - (Foto: Meta)

Antes de eliminar archivos, se recomienda revisar exhaustivamente todo el material para evitar la pérdida de información sensible. Realizar una copia de seguridad previa en Google Drive o iCloud es indispensable para contar con un respaldo y solucionar cualquier error.

Gestiona el espacio del almacenamiento en WhatsApp

WhatsApp facilita esta tarea mediante la función Administrar almacenamiento, ubicada en: Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí es posible identificar los archivos más pesados y duplicados, eliminarlos de manera eficiente y mantener el sistema ordenado.

Esta opción permite optimizar rápidamente el espacio del teléfono y evitar incidencias en la descarga o envío de nuevos mensajes. De esta manera, sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros, cualquier usuario puede recuperar mensajes eliminados y mantener sus conversaciones protegidas, respetando la privacidad y la integridad de la plataforma.