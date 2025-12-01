Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez

Se recomienda repetir este proceso en cada carga, ya que ayuda a preservar la salud y el rendimiento de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar un celular nuevo correctamente es importante para cuidar la batería desde el inicio.

Samsung explica que los teléfonos móviles más recientes usan baterías de iones de litio, las cuales no tienen “efecto memoria”.

Esto significa que, en la primera carga, no es necesario realizar una carga prolongada. Solo se debe conectar el celular al cargador original cuando tenga entre 20% y 50% de batería, y dejarlo hasta completar el 100%.

La compañía coreana también recomienda seguir este mismo procedimiento cada vez que cargues el teléfono, ya que ayuda a mantener la salud y el buen rendimiento de la batería a largo plazo.

Los teléfonos actuales usan baterías de iones de litio, más eficientes que las antiguas de níquel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería de un celular nuevo

Cuidar la batería de un celular nuevo es fundamental para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.

Los teléfonos actuales suelen incorporar baterías de iones de litio, que ofrecen ventajas importantes frente a las antiguas baterías de níquel, principalmente porque no sufren el llamado “efecto memoria” y pueden cargarse en cualquier momento, sin necesidad de esperar a que se descarguen completamente.

En primer lugar, es recomendable utilizar siempre el cargador original o uno certificado por el fabricante. Esto garantiza una carga adecuada y evita daños por sobrecalentamiento o incompatibilidad.

Es mejor evitar temperaturas extremas, porque el calor y el frío afectan el desempeño y la vida útil de la batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al estrenar el dispositivo, no es necesario realizar una carga inicial prolongada. Basta con cargarlo cuando la batería llegue a un nivel entre el 20% y el 50%, y desconectarlo cuando esté al 100%. Este consejo es válido tanto para la primera carga como para el uso diario del equipo.

Es aconsejable evitar exponer el celular a temperaturas extremas, ya que el calor y el frío pueden afectar negativamente el rendimiento y la durabilidad de la batería.

Otro aspecto clave es no dejar el teléfono conectado al cargador durante muchas horas una vez que ha alcanzado el 100%, ya que esto puede acelerar el desgaste del componente con el tiempo.

Actualizar el sistema operativo mejora la eficiencia energética y favorece un mejor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, ajustar el brillo de la pantalla, cerrar aplicaciones que no se usan y activar los modos de ahorro de energía son acciones sencillas que ayudan a optimizar el consumo de batería.

Realizar actualizaciones periódicas del sistema operativo también contribuye, ya que los fabricantes suelen mejorar la eficiencia energética con cada actualización.

Si el celular no se va a utilizar durante un periodo largo, lo mejor es dejar la batería con una carga media (alrededor del 50%) y almacenarlo en un lugar fresco y seco. Siguiendo estos cuidados, se podrá disfrutar de una batería eficiente y prolongar la vida útil del nuevo dispositivo.

Qué daña más la batería de un iPhone

Lo que más afecta negativamente la batería del iPhone es mantener el dispositivo desactualizado, ya que las actualizaciones de iOS incorporan optimizaciones y mejoras en la gestión de energía.

Tener el sistema desactualizado acelera el desgaste de la batería y reduce su capacidad con el tiempo. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

De hecho, Apple señala como primera recomendación para conservar la batería en buen estado y prolongar su vida útil el mantener siempre el iPhone actualizado con la versión más reciente de iOS.

Las actualizaciones periódicas suelen incluir no solo nuevas funciones, sino también mejoras importantes en el rendimiento y en el consumo energético del dispositivo.

Por ello, dejar el sistema operativo desactualizado puede provocar un mayor desgaste de la batería y reducir su capacidad con el tiempo. Mantener tu iPhone actualizado es una de las mejores formas de cuidar la batería y asegurar un funcionamiento óptimo del dispositivo en el día a día.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: People gather next to an advertisement board at the Apple store in Beijing's Sanlitun area during the start of sales of the new iPhone 17 series smartphones in Beijing, China September 19, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo/File Photo

Cómo actualizar un iPhone

Actualizar un iPhone es un proceso sencillo que garantiza el acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Conéctate a una red WiFi y asegúrate de que el dispositivo tiene suficiente batería o está conectado al cargador. Abre la aplicación Ajustes. Selecciona la opción ‘General’. Toca en ‘Actualización de software’. Si hay una actualización disponible, aparecerá información sobre la versión nueva. Pulsa en ‘Descargar e instalar’.