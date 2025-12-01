Tecno

Actúa rápido: lo que debes hacer si eres víctima de un fraude bancario

Autoridades alertan que resultan cada vez más frecuentes las denuncias por transferencias no autorizadas y robo de información confidencial. Medidas como comunicarse de inmediato con el banco o cambiar contraseñas reducen afectaciones graves

Guardar
El auge de ciberataques obliga
El auge de ciberataques obliga a estar preparados para reaccionar al primer indicio de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas bancarias avanzan con rapidez, impulsadas por la sofisticación de los métodos empleados por los ciberdelincuentes. Actualmente, varias personas reciben llamadas, correos o mensajes de texto que buscan obtener datos financieros o información personal.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), la frecuencia de estos incidentes refleja un gran aumento y evidencia la capacidad de los estafadores para convencer a sus víctimas.

Este organismo advierte que buena parte de los fraudes detectados utilizan técnicas de suplantación de identidad mediante comunicaciones que simulan provenir de instituciones legítimas. Los criminales utilizan logotipos, nombres y sistemas automatizados para consolidar la apariencia de autenticidad.

A través de canales como
A través de canales como correos los atacantes simulan ser de entidades oficiales para cometer delitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos de la FTC afirman que saber cómo actuar con rapidez resulta decisivo para intentar recuperar fondos y minimizar el riesgo de consecuencias financieras graves.

Cómo proceder si pagó a un estafador con tarjeta de crédito o débito

Si el fraude ocurrió mediante una tarjeta de crédito o débito, es imprescindible comunicarse sin demora con la entidad que emitió el plástico. La FTC detalla que al reportar la transacción como fraudulenta, el usuario debe solicitar la reversión del cargo y la devolución de los fondos involucrados.

Muchas entidades bancarias ofrecen protocolos específicos para responder a estos incidentes y, en varios casos, la recuperación del dinero es viable si la notificación ocurre a tiempo.

Es posible que la institución emita una nueva tarjeta y actualice las credenciales de seguridad. Además, agregar una alerta de fraude en la cuenta y monitorear constantemente los movimientos crediticios permite detectar actividades sospechosas adicionales.

Qué hacer si un estafador hizo una transferencia desde la cuenta bancaria

Identificar y reportar transferencias no
Identificar y reportar transferencias no autorizadas puede evitar pérdidas mayores y restaurar el saldo robado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación demanda una actuación inmediata al identificar una transferencia no autorizada. La FTC sugiere informar al banco sobre el débito realizado y solicitar la reversión de la operación. Muchos bancos cuentan con líneas especiales para reportar cargos fraudulentos todo el día.

La revisión periódica de los estados de cuenta y el uso de notificaciones electrónicas previenen la acumulación de cargos adicionales.

Reportar cualquier otra irregularidad detectada en el lapso inmediato posterior al fraude refuerza la protección de los recursos personales. La recuperación de los fondos dependerá de la rapidez con la que se denuncie el incidente a la entidad financiera.

Cómo se puede revertir el pago si se hizo una transferencia por aplicaciones

Quienes utilizan aplicaciones de transferencia de dinero para realizar pagos deben reportar toda transacción fraudulenta directamente en la plataforma correspondiente. Según la FTC, conviene solicitar la reversión del pago tanto a la empresa titular de la aplicación como a la entidad bancaria que respalda la cuenta asociada.

Las aplicaciones de pago ofrecen
Las aplicaciones de pago ofrecen canales de reclamo que, usados de inmediato, aumentan las posibilidades de revertir fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en algunos casos la reversión resulta complicada, el reclamo inmediato incrementa las probabilidades de una solución favorable. Cuando la aplicación tiene vinculada una tarjeta de crédito o débito, es esencial notificar el incidente a la compañía emisora, siguiendo los procedimientos habituales para cargos no autorizados.

Qué medidas tomar si el pago al estafador se realizó mediante criptomonedas

La FTC advierte que las operaciones con criptomonedas presentan desafíos particulares, porque, por regla general, estos pagos no se pueden revertir.

“Una vez que paga con criptomonedas, solo puede recuperar su dinero si la persona a la que pagó se lo devuelve”, señala el organismo. Los estafadores suelen aprovechar el carácter irreversible y anónimo de estos recursos.

Los fraudes con criptomonedas representan
Los fraudes con criptomonedas representan retos por la naturaleza irreversible de las operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, reportar el incidente ante la plataforma utilizada para transferir el dinero puede aportar datos útiles para futuras investigaciones, aunque la posibilidad de restitución inmediata es muy limitada.

Cómo actuar si compartió datos personales o concedió acceso a sus dispositivos

Entregar datos como contraseñas, nombres de usuario o el control de dispositivos implica riesgos adicionales de suplantación de identidad y robo de recursos. La FTC sugiere cambiar la clave afectada por otra más robusta y modificar las credenciales en todos los servicios donde utilizaba la misma combinación.

Si existe sospecha de acceso remoto a la computadora, se debe actualizar el software de seguridad, ejecutar un análisis exhaustivo y eliminar cualquier elemento detectado como peligroso.

Temas Relacionados

Fraude bancarioTransferenciasRoboBancosContraseñasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google da la bienvenida a la Navidad y Año Nuevo con un Doodle lleno de color

Estas ilustraciones temporales del logotipo habitual de Google se crean para conmemorar fechas especiales, aniversarios, acontecimientos históricos o celebraciones culturales

Google da la bienvenida a

El uso diario del celular está afectando nuestra memoria: así cambiando el cerebro humano

Superar los 110 desbloqueos diarios del teléfono móvil se asocia con un alto riesgo de adicción digital y pérdida de atención

El uso diario del celular

Cómo cargar el celular de forma segura y rápida

Utilizar cargadores originales, mantener la batería entre 20% y 80% y no usar el dispositivo durante la recarga son algunas prácticas que ayudan a preservar su rendimiento y a reducir costos asociados a reparaciones

Cómo cargar el celular de

Elon Musk revela las cuatro predicciones más importantes del futuro laboral, entretenimiento, la IA y sus negocios como Tesla

El empresario prevé que la interacción digital estará dominada por video en tiempo real y dominio de contenido generado con IA

Elon Musk revela las cuatro

Cómo recuperar mensajes eliminados en WhatsApp: guía paso a paso sin aplicaciones externas

Mantener copias de seguridad activas y utilizar la opción Administrar almacenamiento son acciones clave para preservar las conversaciones y optimizar el rendimiento del teléfono

Cómo recuperar mensajes eliminados en
DEPORTES
Argentina goleó 4-1 a Colombia

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli a los 92 años

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

TELESHOW
Alberto Cormillot celebró su aniversario

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

INFOBAE AMÉRICA

Tengo 62 años: deja de

Tengo 62 años: deja de decirme que soy viejo

La sorprendente verdad de Rapa Nui: la isla de los pequeños constructores de moáis

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales