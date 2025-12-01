Actúa rápido: lo que debes hacer si eres víctima de un fraude bancario

El auge de ciberataques obliga a estar preparados para reaccionar al primer indicio de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas bancarias avanzan con rapidez, impulsadas por la sofisticación de los métodos empleados por los ciberdelincuentes. Actualmente, varias personas reciben llamadas, correos o mensajes de texto que buscan obtener datos financieros o información personal.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), la frecuencia de estos incidentes refleja un gran aumento y evidencia la capacidad de los estafadores para convencer a sus víctimas.

Este organismo advierte que buena parte de los fraudes detectados utilizan técnicas de suplantación de identidad mediante comunicaciones que simulan provenir de instituciones legítimas. Los criminales utilizan logotipos, nombres y sistemas automatizados para consolidar la apariencia de autenticidad.

A través de canales como correos los atacantes simulan ser de entidades oficiales para cometer delitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos de la FTC afirman que saber cómo actuar con rapidez resulta decisivo para intentar recuperar fondos y minimizar el riesgo de consecuencias financieras graves.

Cómo proceder si pagó a un estafador con tarjeta de crédito o débito

Si el fraude ocurrió mediante una tarjeta de crédito o débito, es imprescindible comunicarse sin demora con la entidad que emitió el plástico. La FTC detalla que al reportar la transacción como fraudulenta, el usuario debe solicitar la reversión del cargo y la devolución de los fondos involucrados.

Muchas entidades bancarias ofrecen protocolos específicos para responder a estos incidentes y, en varios casos, la recuperación del dinero es viable si la notificación ocurre a tiempo.

Es posible que la institución emita una nueva tarjeta y actualice las credenciales de seguridad. Además, agregar una alerta de fraude en la cuenta y monitorear constantemente los movimientos crediticios permite detectar actividades sospechosas adicionales.

Qué hacer si un estafador hizo una transferencia desde la cuenta bancaria

Identificar y reportar transferencias no autorizadas puede evitar pérdidas mayores y restaurar el saldo robado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación demanda una actuación inmediata al identificar una transferencia no autorizada. La FTC sugiere informar al banco sobre el débito realizado y solicitar la reversión de la operación. Muchos bancos cuentan con líneas especiales para reportar cargos fraudulentos todo el día.

La revisión periódica de los estados de cuenta y el uso de notificaciones electrónicas previenen la acumulación de cargos adicionales.

Reportar cualquier otra irregularidad detectada en el lapso inmediato posterior al fraude refuerza la protección de los recursos personales. La recuperación de los fondos dependerá de la rapidez con la que se denuncie el incidente a la entidad financiera.

Cómo se puede revertir el pago si se hizo una transferencia por aplicaciones

Quienes utilizan aplicaciones de transferencia de dinero para realizar pagos deben reportar toda transacción fraudulenta directamente en la plataforma correspondiente. Según la FTC, conviene solicitar la reversión del pago tanto a la empresa titular de la aplicación como a la entidad bancaria que respalda la cuenta asociada.

Las aplicaciones de pago ofrecen canales de reclamo que, usados de inmediato, aumentan las posibilidades de revertir fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en algunos casos la reversión resulta complicada, el reclamo inmediato incrementa las probabilidades de una solución favorable. Cuando la aplicación tiene vinculada una tarjeta de crédito o débito, es esencial notificar el incidente a la compañía emisora, siguiendo los procedimientos habituales para cargos no autorizados.

Qué medidas tomar si el pago al estafador se realizó mediante criptomonedas

La FTC advierte que las operaciones con criptomonedas presentan desafíos particulares, porque, por regla general, estos pagos no se pueden revertir.

“Una vez que paga con criptomonedas, solo puede recuperar su dinero si la persona a la que pagó se lo devuelve”, señala el organismo. Los estafadores suelen aprovechar el carácter irreversible y anónimo de estos recursos.

Los fraudes con criptomonedas representan retos por la naturaleza irreversible de las operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, reportar el incidente ante la plataforma utilizada para transferir el dinero puede aportar datos útiles para futuras investigaciones, aunque la posibilidad de restitución inmediata es muy limitada.

Cómo actuar si compartió datos personales o concedió acceso a sus dispositivos

Entregar datos como contraseñas, nombres de usuario o el control de dispositivos implica riesgos adicionales de suplantación de identidad y robo de recursos. La FTC sugiere cambiar la clave afectada por otra más robusta y modificar las credenciales en todos los servicios donde utilizaba la misma combinación.

Si existe sospecha de acceso remoto a la computadora, se debe actualizar el software de seguridad, ejecutar un análisis exhaustivo y eliminar cualquier elemento detectado como peligroso.