Así es el sistema operativo inspirado en BlackBerry 10 que funcionará en teléfonos Android

Marathon OS adopta la esencia de BlackBerry 10 y la reinventa para usuarios de teléfonos Android actuales y entusiastas del software libre. (Marathon OS)

Ha surgido un sistema operativo que busca recuperar la esencia de BlackBerry 10, adaptándola a los teléfonos Android actuales. Se trata de Marathon OS.

Concebido por Patrick Quinn, este proyecto está dirigido tanto a quienes añoran la experiencia clásica de BlackBerry como a entusiastas del software libre y usuarios de dispositivos antiguos, al ofrecer una alternativa moderna y funcional basada en Linux y postmarketOS, según informó Android Authority.

Inspirado de forma explícita en BlackBerry 10, Marathon OS se presenta como un “sucesor espiritual” de aquella plataforma, aunque no pretende ser una copia exacta. Quinn ha incorporado elementos distintivos del sistema original, como la navegación por gestos, la multitarea mediante ventanas activas similares a los Active Frames y una versión propia del BlackBerry Hub+, que centraliza la mensajería y las comunicaciones.

El sistema ofrece navegación por gestos y multitarea con ventanas activas, recuperando funciones clásicas de BlackBerry en una base Linux moderna. (Marathon OS)

Una de las características más llamativas es la gestión de aplicaciones en forma de tarjetas en la pantalla de inicio, que permanecen activas y se actualizan en tiempo real, incluso cuando están en segundo plano.

A diferencia de otras alternativas como HyperOS o HarmonyOS, Marathon OS no se apoya en Android, sino que se construye sobre Linux a través del proyecto postmarketOS. Esta decisión técnica lo sitúa en una posición singular dentro del ecosistema de sistemas operativos móviles, más cercana a proyectos como Cyanogenmod o LineageOS, que han encontrado su nicho entre los entusiastas de la personalización y el modding, lejos del mercado empresarial o comercial masivo.

En cuanto a compatibilidad, Marathon OS ha sido desarrollado inicialmente en un OnePlus 6, pero también se prepara su llegada a modelos como el OnePlus 6T y el POCO F1. Además, cualquier dispositivo que soporte postmarketOS podrá instalar este sistema, lo que abre la puerta a una amplia gama de teléfonos, incluidos aquellos con varios años de antigüedad.

Marathon OS permite revivir dispositivos antiguos, adaptando la experiencia a modelos como OnePlus 6, 6T y POCO F1, siempre que sean compatibles con postmarketOS. (Marathon OS)

El enfoque en el rendimiento para dispositivos antiguos es uno de los pilares del proyecto, permitiendo que terminales de hace una década puedan recibir una segunda vida con una experiencia de usuario fluida.

No obstante, el soporte de aplicaciones representa uno de los principales retos para Marathon OS. En su estado actual, el sistema solo permite ejecutar aplicaciones de Linux, Electron y las denominadas Marathon Apps, dejando fuera, por el momento, la compatibilidad con apps de Android. Quinn planea incorporar en el futuro el soporte para aplicaciones Android mediante la integración de Waydroid, lo que podría ampliar significativamente el atractivo y la utilidad del sistema operativo.

El propio desarrollador ha dejado claro que Marathon OS está pensado principalmente para la comunidad de entusiastas y usuarios experimentados, más que para el entorno empresarial. El éxito del proyecto dependerá en gran medida de la disponibilidad de aplicaciones y de la respuesta de la comunidad tecnológica, que históricamente ha mostrado interés por revivir experiencias clásicas en hardware moderno.

El proyecto apunta principalmente a entusiastas y desarrolladores, dependiendo su éxito del interés de la comunidad tecnológica y la evolución del soporte de aplicaciones. (Marathon OS)

Con la promesa de ofrecer un funcionamiento ágil incluso en teléfonos de generaciones pasadas, Marathon OS se perfila como una opción capaz de devolver la vigencia a dispositivos olvidados y, al mismo tiempo, brindar una experiencia renovada en terminales actuales. El futuro de este sistema operativo dependerá de su capacidad para atraer a quienes buscan personalización y una alternativa diferente en el mundo móvil.