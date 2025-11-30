Tecno

AliExpress bloquea a vendedor de muñecas infantilizadas, tras investigación que activó alarmas legales en la UE

En un primer momento, la compañía argumentó que las figuras no infringían sus políticas, ya que eran de estructura rígida y carecían de funcionalidad sexual

AliExpress, la plataforma de comercio electrónico, ha prohibido de forma permanente a un vendedor radicado en China por ofrecer muñecas sexuales con apariencia infantil, decisión que tomó tras una investigación periodística y la creciente presión regulatoria en Europa y Estados Unidos.

La polémica surgió después de que Reuters identificara varios anuncios de productos de este tipo en la plataforma, desencadenando un escrutinio inmediato por parte de las autoridades europeas y la acción de la propia compañía para evitar posibles infracciones legales.

Investigaciones legales y políticas de AliExpress

Inicialmente, AliExpress señaló que los anuncios serían retirados como medida de precaución, si bien argumentó que las muñecas no infringían sus políticas porque eran de construcción rígida y sin función sexual.

Sin embargo, tras una revisión más exhaustiva y luego de que el medio citado aportara pruebas de la verdadera naturaleza de los productos, la empresa declaró: “ha decidido cerrar permanentemente a este vendedor debido a su deshonestidad en este asunto tan grave”.

Durante la misma semana en que la fiscalía de París anunció su investigación sobre AliExpress y Shein por la venta de imágenes o representaciones de menores con contenido sexual, Reuters detectó cuatro listados activos de muñecas con características infantilizadas en las plataformas.

Abogados consultados resaltaron que las imágenes de dichos anuncios evidenciaban elementos asociados a la sexualización infantil, incluyendo uniformes escolares y gestos infantiles.

El vendedor sancionado, Guava Dolls, con sede en Shandong (China), negaba haber vendido juguetes sexuales, pero reconoció, tras ser confrontado con material, que realizaba ventas personalizadas en otras plataformas. Estas prácticas, además de la venta no autorizada en la plataforma virtual de ventas, motivaron el cierre abrupto de su cuenta.

En la actualidad, AliExpress, Shein y Temu están bajo la lupa de las autoridades europeas debido a su condición de Plataformas Online Muy Grandes —VLOPs, por sus siglas en inglés—, según la Ley de Servicios Digitales (DSA). Un portavoz de la Comisión Europea afirmó que “está supervisando cuidadosamente el cumplimiento de AliExpress con la DSA”.

La normativa exige a estos gigantes tecnológicos ejercer una debida diligencia sobre los productos vendidos y eliminar contenido ilegal tan pronto como sea detectado.

Prohibiciones y desafíos regulatorios

La DSA refuerza la obligación de monitorizar las publicaciones, exigir la remoción rápida de contenidos ilegales y prevenir la reincidencia. En países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido, la venta o facilitación de acceso a muñecas sexualizadas con apariencia infantil es ilegal, más allá de su funcionalidad.

Según Christine Cerrada, asesora legal de L’Enfance au Coeur, “el tamaño de la muñeca, sus características sexuales muy claras y la lencería sugestiva la convierten en un objeto sexual y no en un juguete”. Estos argumentos han sido admitidos por tribunales y repetidos por organismos de protección al consumidor del continente.

El Parlamento Europeo, además, ha votado resoluciones que instan a fortalecer los controles para frenar la circulación de estos productos y sancionar a las plataformas no conformes.

En Estados Unidos, la regulación de estas muñecas corresponde a leyes estatales, y actualmente existe una prohibición explícita en varios estados. Documentos del Congreso y de agencias estatales revelan que Arizona, Utah, Kentucky, Florida, Tennessee, Texas, Hawaii, Louisiana y Wisconsin han prohibido la venta, importación o posesión de muñecas sexualizadas de aspecto infantil.

Finalmente, la compañía en cuestión aseguró que intensificará el monitoreo en la plataforma y sancionará a vendedores infractores. Mientras tanto, la polémica continúa impulsando reformas legales y tecnológicas para erradicar el comercio de productos ilegales en los mercados digitales globales, en un entorno donde la protección infantil y la vigilancia de los contenidos se han convertido en una prioridad.

