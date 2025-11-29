YouTube Music se adelanta al Spotify Wrapped: ya puedes ver cuáles fueron las canciones que más escuchaste en 2025

A través de esta experiencia, los usuarios pueden conocer cuál fue el artista y canción que más escucharon. (YouTube Music)

YouTube Music se ha adelantado a Spotify Wrapped y ya presentó su Recap 2025, una experiencia en la que los usuarios pueden descubrir cuáles fueron las canciones, artistas y géneros que más escucharon a lo largo del año.

Como novedad, la edición de este año incorpora la posibilidad de interactuar con la inteligencia artificial. Ahora es posible hacerle preguntas sobre el resumen musical, como adivinar el signo zodiacal según los gustos musicales, o identificar si la música elegida fue más relajada o divertida.

Cómo acceder al YouTube Music Recap 2025

Para acceder al YouTube Recap 2025, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a YouTube Music. Pulsar en tu foto de perfil. Seleccionar 'Tu Recap'. Ir a 'Mira tu Recap'.

No es necesario contar con una suscripción para acceder a esta función. (YouTube Music)

Qué información da el YouTube Music Recap 2025

YouTube Music Recap 2025 ofrece información sobre las canciones y artistas más escuchados, además de detallar el tiempo dedicado a la canción favorita y los géneros musicales preferidos.

También clasifica los artistas según su país de origen y crea un pasaporte musical personalizado. Este año, los usuarios pueden interactuar con la inteligencia artificial para hacer consultas específicas sobre su resumen musical, lo que añade una experiencia más dinámica y personalizada al Recap.

Qué tan necesario es tener una suscripción para ver el YouTube Music Recap 2025

No es necesario contar con una suscripción de pago para acceder al YouTube Music Recap 2025. Cualquier usuario con una cuenta activa en YouTube Music puede ver su resumen anual, independientemente de si utiliza la versión gratuita o la versión Premium.

El Recap recopila los datos de escucha y presenta un resumen personalizado sin requerir pagos ni registros adicionales. Así, todos pueden descubrir sus canciones, artistas y géneros más escuchados del año. Solo necesitas iniciar sesión en la plataforma y buscar la opción Recap 2025 para disfrutar de esta experiencia, sin ningún coste extra.

Este año YouTube Music incluyó el pasaporte musical. (YouTube Music)

En qué se diferencia del Spotify Wrapped

YouTube Music Recap 2025 y Spotify Wrapped comparten la idea de ofrecer a los usuarios un resumen personalizado de su actividad musical anual, pero presentan algunas diferencias notables:

Interactividad.

Este año, YouTube Music Recap permite interactuar con la inteligencia artificial, lo que posibilita hacer preguntas sobre el resumen, como descubrir el signo zodiacal según tus gustos musicales o analizar si tus hábitos fueron más relajados o divertidos. Spotify Wrapped no ofrece este tipo de interacción dinámica aún.

Pasaporte musical.

YouTube Music genera un “pasaporte musical”, clasificando tus artistas favoritos por países y mostrando detalles sobre la diversidad geográfica de tus escuchas. Spotify Wrapped presenta estadísticas globales, pero no con un enfoque de pasaporte.

El Spotify Wrapped de 2025 aún no ha salido. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Presentación de datos.

Ambos resúmenes muestran canciones, artistas, géneros y tiempos de escucha, aunque el Recap de YouTube Music agrega la opción de consultar directamente a la IA, haciendo la experiencia más personalizada.

Integración multimedia.

YouTube Music Recap aprovecha la integración con los videos musicales y contenido audiovisual de la plataforma, algo que Spotify aborda de forma diferente, centrado en audio.

Spotify lanza un Wrapped semanal

Spotify lanzó una función que opera como una versión reducida de su conocido Wrapped anual, permitiendo a los usuarios acceder a un resumen semanal de su actividad musical.

Los usuarios pueden acceder a estas miniversiones del Wrapped. (Spotify)

Esta herramienta brinda estadísticas personalizadas sobre los hábitos de escucha, ideal para recordar los momentos más destacados de la semana y compartir una imagen resumen en redes sociales.

La plataforma indica que es posible compartir estos datos directamente desde la app, tanto con contactos en Spotify como en otras redes como Instagram o WhatsApp.

Disponible para usuarios gratuitos y Premium en más de sesenta países, destaca los artistas y canciones favoritos de las últimas cuatro semanas, además de sugerir listas de reproducción acordes a los gustos del usuario o temas recomendados para agregar a su biblioteca.