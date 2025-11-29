Qué planes de Starlink cuentan con instalación gratuita

La nueva política permite acceder al internet satelital de Starlink sin pago previo por equipo ni montaje, facilitando la adopción en zonas sin fibra óptica. (SpaceX)

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, de Elon Musk, ha implementado un cambio relevante en su política comercial al eliminar los costos iniciales de hardware e instalación para sus planes Residencial y Residencial Lite.

Esta decisión permite que nuevos usuarios y quienes migren a estos planes accedan al servicio de internet satelital sin afrontar el pago previo por el equipo ni por el montaje, lo que facilita la adopción de la tecnología en áreas donde la fibra óptica no está disponible.

Hasta la actualización de esta oferta, quienes deseaban conectarse a la red de Starlink debían adquirir y montar una antena específica, junto con el cableado, la fuente de alimentación y un router dedicado. El precio y la complejidad de este proceso representaban un obstáculo considerable para muchos hogares, limitando la expansión del servicio.

Antes, adquirir y montar la antena de Starlink representaba un obstáculo económico y técnico para muchos hogares. (SpaceX)

Así son los planes con instalación gratuita

Con la nueva política, Starlink cubre tanto el hardware como la instalación en sus dos principales segmentos residenciales. El plan Residencial Lite, la opción más económica, tiene un coste mensual de $40 e incluye datos ilimitados, aunque sin prioridad en la red.

Las velocidades de descarga oscilan entre 45 y 130 Mbps, mientras que las de subida se sitúan entre 10 y 20 Mbps. Por su parte, el plan Residencial, con una tarifa mensual de $65, ofrece el mismo volumen de datos y rangos de velocidad, pero otorga prioridad en la gestión del tráfico, lo que se traduce en mayor estabilidad y preferencia durante las horas de mayor demanda.

El proceso para nuevos usuarios se ha simplificado: tras completar la contratación, Starlink coordina el envío de un técnico propio que instala todos los dispositivos necesarios y verifica su correcto funcionamiento. El único coste adicional que deben asumir los clientes corresponde a 19 euros por gestión y envío.

Ahora, Starlink envía un técnico a instalar los dispositivos sin costo inicial, aunque requiere una permanencia mínima de doce meses. (Starlink)

No obstante, la promoción está sujeta a una condición: quienes accedan a la oferta de instalación gratuita deben comprometerse a mantener el contrato durante al menos doce meses. Esta cláusula de permanencia responde, según la empresa, al valor que representa la entrega del equipo y el montaje sin coste inicial. Desde la compañía explican que “la permanencia entra en vigor si se contrata Starlink con el equipo incluido por cero euros”.

El objetivo de esta medida es equiparar la facilidad de acceso de Starlink con la de las conexiones de fibra óptica, especialmente en zonas donde la cobertura de esta última resulta limitada. Al eliminar la barrera económica del coste inicial y profesionalizar la instalación, la empresa busca consolidarse como una alternativa viable para quienes requieren internet de alta velocidad en áreas de difícil acceso.

Starlink gratis durante un mes

Starlink ofrece una promoción que permite probar la conexión sin costo durante un mes para usuarios nuevos. Para acceder a este beneficio, los interesados deben ingresar en el sitio web oficial de la compañía, seleccionar la opción “Probar sin costo por 30 días” y completar el proceso de compra del kit, que incluye antena y router WiFi.

Starlink ofrece un mes gratis a nuevos usuarios y reembolsa el costo completo si el servicio se cancela dentro de los primeros treinta días. (Reuters)

El pago inicial es de USD 499, pero si el usuario decide cancelar antes de los treinta días, podrá devolver el equipo y recibir el reembolso total del dinero, cubriendo incluso los gastos de envío.

El plan mensual del servicio cuesta USD 49 y brinda acceso a internet de alta velocidad en cualquier punto del país, sin depender de infraestructura terrestre. Starlink se presenta como una solución para lugares rurales o de baja conectividad, ya que funciona a partir de una constelación de satélites en órbita baja.