Cómo personalizar temas y fondos en chats de WhatsApp con ayuda de la IA

WhatsApp cuenta con una función que permite a los usuarios personalizar los fondos y temas de sus chats mediante inteligencia artificial, facilitando la creación de imágenes originales a partir de simples descripciones textuales.
Esta herramienta, integrada directamente en la aplicación y disponible tanto para dispositivos iOS como Android, no requiere conocimientos técnicos ni descargas adicionales, y ofrece una experiencia creativa y accesible para cualquier usuario.
Mediante la personalización con IA en WhatsApp, se puede definir fondos y temas únicos para todos los chats o para conversaciones individuales. Los usuarios solo deben escribir una breve descripción de la imagen que desean, como “playa al atardecer” o “montañas con nieve y cielo estrellado”, y la inteligencia artificial genera varias opciones visuales listas para aplicar.
Las imágenes producidas son originales y libres de derechos, lo que garantiza que cada chat pueda tener un aspecto distintivo y adaptado a las preferencias personales.
El sistema que impulsa esta función se basa en Meta AI y el modelo Llama 3, desarrollados por Meta, la empresa matriz de WhatsApp. Esta tecnología interpreta las indicaciones textuales y las transforma en representaciones visuales variadas, sin requerir experiencia previa en edición gráfica.
Llama 3 ya se utiliza en otras plataformas de la compañía, como la generación de stickers en WhatsApp y la creación de imágenes en Facebook e Instagram, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes necesidades creativas.
Personalizar todos los chats de la aplicación
Para quienes desean personalizar todos los chats de la aplicación, el proceso es sencillo:
- Acceder a “Ajustes” en la aplicación.
- Seleccionar la opción “Chats”.
- Elegir “Tema predeterminado del chat”.
- Aquí es posible cambiar tanto el fondo como los colores generales de todos los chats.
- Hacer clic en “Crear con IA”:
- Introducir una descripción de la imagen que se desea como fondo,
- O seleccionar alguna de las sugerencias automáticas disponibles.
- Si el resultado de la imagen generada no satisface al usuario:
- Modificar la descripción,
- O actualizar las opciones hasta encontrar la imagen ideal.
- Una vez encontrada la imagen adecuada:
- Confirmar la selección presionando “OK”.
- Establecer el tema o fondo preferido para todos los chats.
Personalizar un chat individual
En el caso de personalizar un chat individual:
- Abrir la conversación o chat que se quiere personalizar.
- Tocar el nombre del chat para acceder a las opciones.
- Elegir “Tema del chat”.
- Se puede modificar tanto el fondo como los colores, o únicamente el fondo.
- Usar la opción “Crear con IA” para nuevas imágenes:
- Describir la imagen que se desea,
- O explorar sugerencias generadas por la aplicación.
- Solicitar variaciones si el resultado no es satisfactorio.
- Tras seleccionar la imagen:
- Pulsar “OK”,
- Luego “Establecer” para aplicar el cambio en ese chat específico.
Además de la generación de fondos mediante inteligencia artificial, WhatsApp ofrece la posibilidad de modificar, eliminar o cambiar los fondos en cualquier momento. Los usuarios pueden optar por nuevas imágenes generadas por IA o seleccionar contenidos almacenados previamente en su dispositivo, lo que amplía las opciones de personalización y asegura que cada conversación pueda reflejar el estilo y las preferencias de quien la utiliza.