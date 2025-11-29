Cómo personalizar temas y fondos en chats de WhatsApp con ayuda de la IA

Usuarios de iOS y Android pueden crear en WhatsApp imágenes originales y libres de derechos para sus chats, sin necesidad de conocimientos técnicos. (Bloomberg)

WhatsApp cuenta con una función que permite a los usuarios personalizar los fondos y temas de sus chats mediante inteligencia artificial, facilitando la creación de imágenes originales a partir de simples descripciones textuales.

Esta herramienta, integrada directamente en la aplicación y disponible tanto para dispositivos iOS como Android, no requiere conocimientos técnicos ni descargas adicionales, y ofrece una experiencia creativa y accesible para cualquier usuario.

Mediante la personalización con IA en WhatsApp, se puede definir fondos y temas únicos para todos los chats o para conversaciones individuales. Los usuarios solo deben escribir una breve descripción de la imagen que desean, como “playa al atardecer” o “montañas con nieve y cielo estrellado”, y la inteligencia artificial genera varias opciones visuales listas para aplicar.

El sistema, impulsado por Meta AI y el modelo Llama 3, interpreta descripciones y genera opciones visuales personalizadas para cada conversación. (Reuters)

Las imágenes producidas son originales y libres de derechos, lo que garantiza que cada chat pueda tener un aspecto distintivo y adaptado a las preferencias personales.

El sistema que impulsa esta función se basa en Meta AI y el modelo Llama 3, desarrollados por Meta, la empresa matriz de WhatsApp. Esta tecnología interpreta las indicaciones textuales y las transforma en representaciones visuales variadas, sin requerir experiencia previa en edición gráfica.

Llama 3 ya se utiliza en otras plataformas de la compañía, como la generación de stickers en WhatsApp y la creación de imágenes en Facebook e Instagram, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes necesidades creativas.

WhatsApp facilita que el fondo de todos los chats pueda modificarse desde los ajustes de la aplicación, usando imágenes producidas por IA. (Reuters)

Personalizar todos los chats de la aplicación

Para quienes desean personalizar todos los chats de la aplicación, el proceso es sencillo:

Acceder a “Ajustes” en la aplicación.

Seleccionar la opción “Chats” .

Elegir “Tema predeterminado del chat” . Aquí es posible cambiar tanto el fondo como los colores generales de todos los chats.

Hacer clic en “Crear con IA” : Introducir una descripción de la imagen que se desea como fondo, O seleccionar alguna de las sugerencias automáticas disponibles.

Si el resultado de la imagen generada no satisface al usuario: Modificar la descripción, O actualizar las opciones hasta encontrar la imagen ideal.

Una vez encontrada la imagen adecuada: Confirmar la selección presionando “OK” . Establecer el tema o fondo preferido para todos los chats.



Cada conversación puede tener un aspecto único: la opción “Crear con IA” ofrece temas exclusivos para chats individuales. (Reuters)

Personalizar un chat individual

En el caso de personalizar un chat individual:

Abrir la conversación o chat que se quiere personalizar.

Tocar el nombre del chat para acceder a las opciones.

Elegir “Tema del chat” . Se puede modificar tanto el fondo como los colores, o únicamente el fondo. Usar la opción “Crear con IA” para nuevas imágenes: Describir la imagen que se desea, O explorar sugerencias generadas por la aplicación. Solicitar variaciones si el resultado no es satisfactorio.

Tras seleccionar la imagen: Pulsar “OK” , Luego “Establecer” para aplicar el cambio en ese chat específico.



Además de la generación de fondos mediante inteligencia artificial, WhatsApp ofrece la posibilidad de modificar, eliminar o cambiar los fondos en cualquier momento. Los usuarios pueden optar por nuevas imágenes generadas por IA o seleccionar contenidos almacenados previamente en su dispositivo, lo que amplía las opciones de personalización y asegura que cada conversación pueda reflejar el estilo y las preferencias de quien la utiliza.