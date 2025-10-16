WhatsApp lanza el resumen de mensajes con IA: cómo funciona y cómo activarlo

El resumen de mensajes con IA llega a WhatsApp: Privacidad y eficiencia en la gestión de chats - (WhatsApp)

El desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial sigue transformando la experiencia digital y ahora WhatsApp, plataforma propiedad de Meta, anuncia la implementación de una herramienta que promete cambiar la forma en que los usuarios acceden a la información de sus chats.

El resumen de mensajes generado por IA sintetiza rápidamente las conversaciones, permitiendo que cada persona obtenga una vista general de los mensajes sin tener que leer el historial completo.

Cuáles idiomas traduce y en dónde está disponible la herramienta de resúmenes de WhatsApp

De acuerdo con declaraciones oficiales de WhatsApp, la función se encuentra actualmente disponible en portugués, español, inglés e indonesio, aunque el despliegue global ya está en curso y se prevé su gradual extensión a otros mercados e idiomas próximamente; aunque la disponibilidad plena dependerá de la región y del sistema operativo de cada dispositivo.

La nueva función sintetiza conversaciones largas en segundos gracias a la inteligencia artificial - (Foto: Imagen ilustrativa)

La tecnología detrás de esta novedad, definida como procesamiento privado o Private Compute, permite a MetaAI, generar de manera autónoma y local una síntesis con los puntos clave destacados de un chat individual o grupal.

Desde la compañía han recalcado que el procesamiento ocurre sin acceso ni almacenamiento de los mensajes por parte de Meta o cualquier servidor externo, manteniendo la confidencialidad e integridad del intercambio. El resumen producido se presenta de manera estructurada, en formato de viñetas que destacan la información más importante de la conversación seleccionada.

La función surge como respuesta a las demandas de millones de usuarios que con frecuencia acumulan cientos de mensajes no leídos o desean acceder de forma ágil a las novedades más importantes sin recorrer largas cadenas de texto. Al activarse, el resumen de mensajes resumido por IA permite que solo la persona que lo solicitó acceda a la vista general, sin notificaciones visibles para otros participantes de la conversación.

Cómo se activa el resumen de mensajes con IA en WhatsApp

Para activar esta herramienta, WhatsApp ha reiterado que el uso se encuentra completamente desactivado de forma predeterminada.

WhatsApp estrena resumen automático de chats con inteligencia artificial y control total del usuario - (Imagen ilustrativa)

El usuario interesado necesitará acceder a la configuración de la aplicación, buscar la sección de privacidad o procesamiento privado dentro de opciones de chat, y habilitar la función.

También es posible limitar el uso a determinadas conversaciones, configurando opciones de privacidad avanzada para que el sistema de inteligencia artificial no analice mensajes identificados como sensibles.

Con la llegada del resumen de mensajes generado por inteligencia artificial, WhatsApp refuerza su apuesta por la innovación y la privacidad, brindando a los usuarios una solución práctica para gestionar el volumen creciente de información en la plataforma.

A medida que la función se expanda a nuevos territorios e idiomas, la compañía reafirma el compromiso de ofrecer herramientas que respeten la confidencialidad y el control individual, adaptándose a las necesidades de comunicación actuales.

Nuevas funciones en la plataforma de WhatsApp

El resumen de mensajes con IA llega a WhatsApp: Privacidad y eficiencia en la gestión de chats - WHATSAPP OFICIAL

WhatsApp ha implementado una opción destinada a quienes desean adaptar la experiencia de mensajería a sus preferencias personales, facilitando el control sobre la reproducción automática de elementos animados como emojis, stickers y GIFs.

Con esta modificación, los usuarios pueden configurar el movimiento de estos gráficos desde un menú específico dentro de ajustes, eligiendo si desean que cada uno se active siempre, permanezca estático o solo se anime al interactuar con ellos.

La función comenzó en la versión beta para Android y ahora se encuentra disponible en varios dispositivos iOS. El sistema introduce una sección dedicada llamada Animaciones dentro del panel de configuración del chat, permitiendo elegir el comportamiento independiente de los tres recursos visuales. Esto responde tanto a requerimientos de quienes buscan un entorno visual menos distractor como de aquellos que valoran mantener las animaciones en su máxima expresión.

Los stickers y GIFs animados, populares por su capacidad para agregar expresividad o humor a las conversaciones, pueden reproducirse continuamente, mostrarse solamente al presionarlos o aparecer fijos, según la configuración seleccionada. Una característica adicional permite que los stickers favoritos permanezcan animados en esa sección, incluso si la animación general se encuentra deshabilitada, ofreciendo flexibilidad para ajustar la mensajería a distintos contextos y necesidades.