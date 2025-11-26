Tecno

WhatsApp: cómo descargar e instalar la última versión

Actualizar la aplicación es clave para mantenerla segura y acceder a novedades como la privacidad avanzada en chats, las menciones privadas en estados y otras funciones recientes

Guardar
WhatsApp registra tres mil millones
WhatsApp registra tres mil millones de usuarios al mes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más populares del mundo. Según datos de Meta, tres mil millones de personas la utilizan cada mes. Aun así, hay usuarios que desconocen cómo descargar e instalar la versión más reciente en su dispositivo.

El proceso es sencillo y se resume en los siguientes pasos:

  1. Accede a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea Google Play Store para Android o App Store para iPhone.
  2. Busca “WhatsApp” en la barra de búsqueda.
  3. Selecciona la aplicación oficial de WhatsApp y pulsa en Actualizar si ya la tienes instalada, o en Instalar si aún no la tienes.
  4. Al finalizar la descarga, abre la aplicación y sigue las instrucciones para verificar tu número y restaurar tu historial de chats si lo deseas.
Es importante que haya una
Es importante que haya una actualización pendiente de la aplicación para instalar. (Play Store)

De esta manera, podrás disfrutar de las funciones y actualizaciones más recientes de WhatsApp, asegurando el mejor desempeño y mayor seguridad en tus conversaciones.

Por qué es importante mantener la app de WhatsApp actualizada

Mantener la aplicación de WhatsApp actualizada es fundamental para garantizar una experiencia segura, eficiente y con acceso a las últimas funcionalidades. Cada actualización incluye mejoras en la seguridad, que corrigen vulnerabilidades detectadas y protegen los datos personales frente a posibles amenazas o ataques informáticos.

Al utilizar la última versión, los usuarios se benefician de parches de seguridad esenciales que previenen la filtración de información y el acceso no autorizado a sus conversaciones.

Además, las actualizaciones suelen integrar nuevas funciones que mejoran la comunicación, como herramientas para gestionar grupos, opciones de privacidad avanzadas, mayor calidad en llamadas y videollamadas, o cambios en la interfaz que facilitan el uso de la aplicación.

Actualizar la app de WhatsApp
Actualizar la app de WhatsApp ayuda a evitar fallos detectados por Meta que ya se ha corregido. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Otro aspecto relevante es la corrección de errores o fallos técnicos que puedan afectar el rendimiento o causar cierres inesperados. Mantener WhatsApp actualizada también asegura la compatibilidad con otros servicios y dispositivos, evitando problemas como la imposibilidad de enviar o recibir archivos, mensajes o llamadas por falta de soporte.

Actualizar regularmente WhatsApp no solo ofrece acceso a las mejoras y novedades más recientes, sino que es una medida clave para proteger la privacidad, la seguridad de la información y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

  • Me gusta y menciones privadas en estados.

Ahora WhatsApp permite marcar con me gusta los estados de manera privada y mencionar hasta cinco contactos de forma individual.

Los me gusta solo pueden ser vistos por la persona que publicó el estado, y las menciones generan una notificación privada para cada usuario que ha sido etiquetado.

Los usuarios deben actualizar la
Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)
  • Música en estados.

Cuando crees un estado, ahora verás el ícono de una nota musical en la parte superior de la pantalla. Tócalo y accede una biblioteca de canciones para elegir, que incluyen las canciones más populares del momento y novedades.

  • Privacidad avanzada del chat.

La función de Privacidad avanzada del chat en WhatsApp ofrece mayor protección a las conversaciones, ya que impide que los mensajes se compartan fuera del chat, evita que los archivos multimedia se descarguen automáticamente en otros dispositivos y restringe el acceso de la inteligencia artificial de Meta a esos contenidos.

Esta función se encuentra disponible
Esta función se encuentra disponible en grupos pequeños y grandes. (WhatsApp)

Para activarla, actualice la aplicación, ingrese al chat correspondiente, pulse sobre el nombre del contacto o grupo y seleccione la opción Privacidad avanzada del chat.

  • Chats de audio.

El chat de audio en WhatsApp es una herramienta que permite conversar en tiempo real dentro de grupos, sin necesidad de realizar una llamada convencional ni avisar a todos los integrantes.

Los miembros pueden unirse a la charla cuando lo deseen. Para comenzar, solo hay que abrir el chat grupal y deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca la opción de conectar. Estas conversaciones cuentan con cifrado de extremo a extremo, garantizando la privacidad de los participantes.

<br>

Temas Relacionados

WhatsAppDescargarMetaAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI, creador de ChatGPT, revela más detalles de un nuevo dispositivo que “dan ganas de morder”

Sam Altman ha roto el silencio sobre el hardware que está desarrollando junto a Jony Ive, el cual no sería ni un teléfono móvil ni un wearable convencional

OpenAI, creador de ChatGPT, revela

El jefe de Android relata cómo contactó por primera vez a un fundador de Google con un mensaje en la madrugada

Sin tener vínculos personales con Sergey Brin ni formar parte del entorno de Silicon Valley, Sameer Samat decidió escribirle pidiendo consejo en un momento de crisis interna en su startup

El jefe de Android relata

Recetas de cocina generadas por IA: por qué podría ser un grave error usarlas

Su proliferación, además de elevar los riesgos y la confusión en la cocina, ha desplazado el trabajo de chefs y creadores de contenido

Recetas de cocina generadas por

Cómo hacer que la batería dure más en un celular Android

Una de las recomendaciones clave de Google es ajustar la pantalla para que se apague pronto cuando no se esté usando

Cómo hacer que la batería

iPhone 16 y 17: cómo mejorar la calidad de la cámara en segundos

Al aumentar la resolución a 24 megapíxeles, las fotos que tomes tendrán más detalle y mayor nitidez

iPhone 16 y 17: cómo
DEPORTES
El guiño del Pity Martínez

El guiño del Pity Martínez a un club de Primera División ante su inminente salida de River Plate

Los tres groseros errores del Liverpool de Mac Allister en la derrota 1-4 por Champions que dejó al DT en la cuerda floja

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron por el partidazo que Racing le ganó a River

Homenajes, fondos y solidaridad: la reacción de la NFL tras la muerte de Marshawn Kneeland

“Hago lo que puedo”: Colapinto volvió a sorprender con su destreza jugando al pádel antes del GP de Qatar de F1

TELESHOW
El pase de factura al

El pase de factura al aire de Diego Torres a su sobrina Ángela luego de que no le respondiera los mensajes

El llamativo discurso de Alejandro Dolina al recibir el Premio Ondas Internacional de Radio 2025: “No tengo mérito alguno”

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, debutará como actor en la próxima temporada de Margarita: el adelanto

Lourdes Fernández, de Bandana, fue sometida a una cirugía: los detalles de la operación y cómo se encuentra su salud

El curioso regalo de Fernanda Iglesias a su ex Martín Bossi que generó un reclamo: “Tan horrible que nunca lo usé”

INFOBAE AMÉRICA

Increíble, pero real: cuál es

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans

La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel

Historia, lujo y drama: el Dom Pérignon de la boda real entre Carlos III y Lady Di será subastado

Donald Trump apoyó al candidato conservador Tito Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras

“La vacuna es tu escudo más fuerte contra enfermedades”: jornadas gratuitas de inmunización hasta el 21 de diciembre