WhatsApp: cómo descargar e instalar la última versión

WhatsApp registra tres mil millones de usuarios al mes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más populares del mundo. Según datos de Meta, tres mil millones de personas la utilizan cada mes. Aun así, hay usuarios que desconocen cómo descargar e instalar la versión más reciente en su dispositivo.

El proceso es sencillo y se resume en los siguientes pasos:

Accede a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea Google Play Store para Android o App Store para iPhone. Busca “WhatsApp” en la barra de búsqueda. Selecciona la aplicación oficial de WhatsApp y pulsa en Actualizar si ya la tienes instalada, o en Instalar si aún no la tienes. Al finalizar la descarga, abre la aplicación y sigue las instrucciones para verificar tu número y restaurar tu historial de chats si lo deseas.

Es importante que haya una actualización pendiente de la aplicación para instalar. (Play Store)

De esta manera, podrás disfrutar de las funciones y actualizaciones más recientes de WhatsApp, asegurando el mejor desempeño y mayor seguridad en tus conversaciones.

Por qué es importante mantener la app de WhatsApp actualizada

Mantener la aplicación de WhatsApp actualizada es fundamental para garantizar una experiencia segura, eficiente y con acceso a las últimas funcionalidades. Cada actualización incluye mejoras en la seguridad, que corrigen vulnerabilidades detectadas y protegen los datos personales frente a posibles amenazas o ataques informáticos.

Al utilizar la última versión, los usuarios se benefician de parches de seguridad esenciales que previenen la filtración de información y el acceso no autorizado a sus conversaciones.

Además, las actualizaciones suelen integrar nuevas funciones que mejoran la comunicación, como herramientas para gestionar grupos, opciones de privacidad avanzadas, mayor calidad en llamadas y videollamadas, o cambios en la interfaz que facilitan el uso de la aplicación.

Actualizar la app de WhatsApp ayuda a evitar fallos detectados por Meta que ya se ha corregido. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Otro aspecto relevante es la corrección de errores o fallos técnicos que puedan afectar el rendimiento o causar cierres inesperados. Mantener WhatsApp actualizada también asegura la compatibilidad con otros servicios y dispositivos, evitando problemas como la imposibilidad de enviar o recibir archivos, mensajes o llamadas por falta de soporte.

Actualizar regularmente WhatsApp no solo ofrece acceso a las mejoras y novedades más recientes, sino que es una medida clave para proteger la privacidad, la seguridad de la información y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

Me gusta y menciones privadas en estados.

Ahora WhatsApp permite marcar con me gusta los estados de manera privada y mencionar hasta cinco contactos de forma individual.

Los me gusta solo pueden ser vistos por la persona que publicó el estado, y las menciones generan una notificación privada para cada usuario que ha sido etiquetado.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

Música en estados.

Cuando crees un estado, ahora verás el ícono de una nota musical en la parte superior de la pantalla. Tócalo y accede una biblioteca de canciones para elegir, que incluyen las canciones más populares del momento y novedades.

Privacidad avanzada del chat.

La función de Privacidad avanzada del chat en WhatsApp ofrece mayor protección a las conversaciones, ya que impide que los mensajes se compartan fuera del chat, evita que los archivos multimedia se descarguen automáticamente en otros dispositivos y restringe el acceso de la inteligencia artificial de Meta a esos contenidos.

Esta función se encuentra disponible en grupos pequeños y grandes. (WhatsApp)

Para activarla, actualice la aplicación, ingrese al chat correspondiente, pulse sobre el nombre del contacto o grupo y seleccione la opción Privacidad avanzada del chat.

Chats de audio.

El chat de audio en WhatsApp es una herramienta que permite conversar en tiempo real dentro de grupos, sin necesidad de realizar una llamada convencional ni avisar a todos los integrantes.

Los miembros pueden unirse a la charla cuando lo deseen. Para comenzar, solo hay que abrir el chat grupal y deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca la opción de conectar. Estas conversaciones cuentan con cifrado de extremo a extremo, garantizando la privacidad de los participantes.

