Cómo detectar si tu proveedor de internet ralentiza tu conexión cuando juegas

Los ISP pueden reducir la velocidad del tráfico destinado a videojuegos sin afectar el resto de las actividades en línea.

Muchos jugadores de videojuegos online experimentan interrupciones repentinas, retrasos en la respuesta de sus personajes o movimientos erráticos de los rivales, incluso cuando los tests de velocidad muestran una conexión aparentemente óptima. Esta situación, que genera frustración y afecta la experiencia de juego, puede tener su origen en una práctica poco visible: la limitación de velocidad, también conocida como 'throttling’, aplicada por el propio proveedor de internet.

El ‘throttling’ consiste en la reducción deliberada de la velocidad de ciertos tipos de tráfico por parte de los proveedores de servicios de internet (ISP). Aunque la conexión general pueda mantener cifras elevadas en los tests convencionales, los ISP pueden restringir el flujo de datos específicamente para actividades como los videojuegos online, el streaming o las descargas. Esta limitación suele pasar desapercibida para el usuario, ya que no afecta a toda la conexión, sino solo a determinados servicios o servidores.

El 'throttling' provoca interrupciones, picos de lag y movimientos erráticos durante partidas en línea, complicando la jugabilidad.

Las razones detrás de esta práctica se relacionan principalmente con la gestión del ancho de banda. Durante las horas de mayor demanda, los ISP implementan políticas automáticas para evitar la saturación de la red. En lugar de optimizar el servicio, optan por restringir el tráfico de actividades consideradas menos prioritarias o más exigentes en términos de datos, como los juegos en línea.

Asimismo, en algunos casos, el 'throttling’ responde a intereses comerciales: priorizar servicios propios, limitar el uso de VPN de la competencia o incentivar la contratación de planes prémium con menos restricciones.

Para los jugadores, las consecuencias del 'throttling’ se traducen en picos de lag, pérdida de paquetes y una experiencia de juego inconsistente, especialmente en títulos competitivos donde la estabilidad de la conexión es fundamental. Estos problemas pueden presentarse incluso cuando otras actividades, como el streaming de video o la descarga de archivos, funcionan sin inconvenientes.

Comparar el ping en el juego con y sin VPN ayuda a detectar si el proveedor está limitando el tráfico de videojuegos.

Cómo detectar si eres víctima de ‘throttling’

Existen señales que pueden indicar que la conexión está siendo limitada. Entre los síntomas más habituales se encuentran aumentos repentinos del ping únicamente durante las sesiones de juego, cortes en la partida mientras otras aplicaciones mantienen un rendimiento normal, mejoras notables al cambiar el horario de juego —lo que sugiere que la restricción se aplica solo en horas punta— o la desaparición del lag al utilizar una red móvil, lo que descarta problemas en el propio juego.

Para quienes sospechan que su proveedor de internet está aplicando 'throttling’, existen métodos prácticos de detección. Una de las pruebas más efectivas consiste en comparar el ping del juego con y sin el uso de una VPN. Si al activar la VPN la latencia disminuye de forma significativa, es una señal clara de que el ISP estaba limitando el tráfico de juegos.

Este tipo de comprobación permite a los usuarios identificar la causa real de los problemas de conexión y tomar decisiones informadas sobre su servicio de internet.

La limitación de velocidad ('throttling') que aplican los proveedores de internet afecta de forma directa la experiencia de los jugadores online.

Cómo mejorar el rendimiento de tu PC cuando juegas

Estos son cinco ajustes que mejorarán tu experiencia con los videojuegos:

Actualizar controladores de la tarjeta gráfica: Mantener los drivers al día optimiza el rendimiento y la compatibilidad con juegos recientes.

Configurar el plan de energía en Windows: Elegir el modo de alto rendimiento permite que el equipo use toda la potencia del hardware.

Desactivar programas en segundo plano: Cerrar aplicaciones no esenciales libera recursos para los videojuegos.

Ajustar opciones gráficas en los juegos: Modificar parámetros como resolución y calidad gráfica mejora la experiencia según las capacidades de la computadora.

Mantener suficiente espacio en disco y limpiar archivos temporales: Eliminar archivos innecesarios y liberar espacio ayuda a evitar ralentizaciones y problemas de carga.