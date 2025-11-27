Top 5 estafas más comunes en el Black Friday 2025 en Colombia: así las puedes identificar

Los delincuentes aprovechan que los usuarios están emocionados por realizar compras y crean diversas estafas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las estafas digitales se incrementan durante la temporada de Black Friday, ya que los delincuentes aprovechan el aumento de usuarios que buscan ofertas en línea.

“En la época de compras, los consumidores son más vulnerables a dar un mal clic y caer en estafas de phishing que juegan con sus emociones, desde la euforia por comprar a precios más accesibles, hasta el miedo de perder sus paquetes por problemas con su envío”, explica Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Según la empresa de ciberseguridad ESET, un método frecuente consiste en el uso de anuncios patrocinados que aparecen en las bandejas de entrada de Gmail. Estos mensajes llegan como correos promocionados, lo que puede generar confusión y dar la falsa impresión de que existe un control sobre los anunciantes.

Los delincuentes crean anuncios patrocinados en Gmail para hacer creer a los usuarios que son promociones legítimas. (ESET)

Los estafadores imitan marcas reconocidas y presentan ofertas irresistibles para incitar a los usuarios a ingresar y entregar información personal o financiera, conduciéndolos a sitios falsos de phishing.

ESET ha advertido en ocasiones anteriores sobre campañas de engaño en las que se usurpan nombres de distintas empresas. Por ejemplo, circuló una campaña en la que se simulaban correos patrocinados de Gmail con supuestas promociones de StockCenter o de la plataforma Mercado Libre.

La empresa recomienda:

Verificar siempre la dirección del remitente y asegurarse de que el anunciante sea auténtico.

Evitar ingresar a enlaces sospechosos.

Si existe alguna duda, ingresar directamente al sitio web oficial de la marca.

Los estafadores aprovechan que los usuarios suelen realizar consultas en Google para crear anuncios falsos. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Qué otras estafas digitales ocurren en Black Friday

La empresa de ciberseguridad señala que existen otros tipos de estafas frecuentes durante la temporada de Black Friday:

Sitios web falsos en los resultados de búsqueda de Google.

Esta estrategia consiste en que páginas que simulan ser tiendas online legítimas o empresas reconocidas se posicionan entre los primeros resultados, a menudo identificados como anuncios patrocinados, con el objetivo de engañar a los usuarios para que accedan a sitios fraudulentos.

Desde noviembre de 2025, Google ha implementado cambios para reducir la confusión, destacando de forma más clara los “resultados patrocinados”.

Para evitar este tipo de fraudes, verifica siempre la URL antes de hacer clic en un resultado de búsqueda y asegúrate de que el sitio cuente con un certificado SSL (el ícono de candado en la barra de direcciones) antes de realizar cualquier operación o ingresar datos personales.

Los delincuentes crean páginas web falsas inspiradas en marcas reales. (ESET)

Clones de marcas conocidas con descuentos exagerados.

La compañía de ciberseguridad advierte que existen páginas fraudulentas que imitan el diseño y el catálogo de tiendas reales, ofreciendo precios extremadamente bajos para atraer a los usuarios y obtener sus datos personales y financieros.

Estas estrategias buscan hacer creer al usuario que se trata de una oportunidad exclusiva e irrepetible.

Por ejemplo, una campaña activa actualmente utiliza direcciones web que incluyen tanto el nombre de la marca como palabras como “hotsale” dentro del dominio, lo que puede confundir a simple vista.

Las páginas web incluso visualizan una interfaz para realizar el supuesto pago. (ESET)

Falsas oportunidades por WhatsApp.

Este tipo de fraude se basa en mensajes de WhatsApp que simulan provenir de Amazon, Mercado Libre u otras marcas reconocidas. Estos mensajes invitan a participar en sorteos falsos y buscan que los usuarios ingresen a formularios fraudulentos o descarguen aplicaciones y extensiones maliciosas.

Nunca hagas clic en enlaces recibidos por WhatsApp sin verificar primero su autenticidad en el sitio oficial de la marca.

Mensajes de envíos falsos vía SMS.

Debido a que la entrega a domicilio sigue siendo la opción preferida por los consumidores, ha aumentado la cantidad de mensajes falsos, en especial a través de SMS.

A través de WhatsApp, los delincuentes envían promociones falsas. (ESET)

Estos mensajes informan sobre la supuesta llegada de un paquete o alertan de problemas con envíos para engañar a las personas.

Según especialistas de Kaspersky, en una modalidad reciente, los mensajes incluyen un enlace que lleva a una página que simula ser el sitio oficial de una empresa de envíos reconocida.

En ese sitio fraudulento, se solicita a las víctimas que realicen un pago para poder recibir su paquete; sin embargo, al ingresar los datos, los usuarios entregan a los delincuentes la información que permite clonar sus tarjetas de crédito.