Spotify evalúa nuevos planes y aumentos: así podría cambiar tu suscripción en España

Así cambiarían las suscripciones de Spotify en 2026 - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La plataforma de streaming musical más utilizada en España, Spotify, se encuentra en fase de análisis de nuevas estrategias de precios y modalidades de suscripción que podrían modificar de manera considerable la experiencia de sus usuarios en los próximos años.

Tras el incremento de tarifas que se aplicó en agosto, han surgido informaciones publicadas por el Financial Times que apuntan a otro ajuste en el futuro cercano, alineándose con movimientos ya anunciados para el mercado estadounidense.

Spotify se prepara para una ola de cambios: precios graduales y suscripciones según la exigencia del usuario - REUTERS/Dado Ruvic

Para cuándo serían los incrementos en los planes de Spotify

Según este medio referente, Spotify contempla una nueva subida de precios en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026. El patrón observado en ocasiones anteriores sugiere que esta tendencia podría replicarse en países europeos como España, tal y como ya ocurrió en el ciclo previo de incrementos. Esto situaría a los usuarios del país ante la posibilidad de afrontar una suscripción más costosa a finales de 2026.

No obstante, la perspectiva corporativa no se limita únicamente a la aplicación de un aumento lineal. Como parte de un proceso de diversificación de su oferta, Spotify también ensaya en mercados como India un abanico de nuevos planes de suscripción, cuyos efectos podrían ampliarse a Europa en función de los resultados obtenidos.

Aunque todavía no se han revelado los precios definitivos para estos servicios, la compañía ha dejado ver que la segmentación de tarifas busca adaptarse a perfiles diferenciados de usuarios, atendiendo tanto a los que priorizan el ahorro como a los que aspiran a una experiencia más completa y avanzada.

Entre las novedades en evaluación se encuentran opciones como Spotify Lite, orientada a dispositivos de baja capacidad o conexiones lentas, con calidad de audio de hasta 160 kbps. En el segmento medio aparece Spotify Standard, que permite un sonido de hasta 320 kbps, equiparando la calidad actualmente ofrecida a la mayoría de los suscriptores.

Renovación en la suscripción de Spotify: tarifas escalonadas y más opciones para decidir cómo y cuánto pagar - SPOTIFY

El rango superior, denominado Spotify Platinum, introduce reproducción sin pérdida, hasta 24 bits y 44kHz, además de introducir funcionalidades como el asistente AI DJ y listas personalizadas generadas por inteligencia artificial.

La introducción de estos esquemas responde, según analistas del sector citados por el Financial Times, a la dinámica de un mercado donde la competencia se intensifica y la demanda de alternativas premium crece entre los usuarios con mayores exigencias tecnológicas. En contraste, para aquellos que priorizan el acceso asequible aún con restricciones en la calidad o en la oferta de servicios, la compañía estudia mantener propuestas básicas ajustadas a economías de distintos mercados.

Actualmente, el catálogo de suscripciones de Spotify contempla una modalidad gratuita, que permite el acceso al repertorio musical de la empresa bajo condiciones restringidas y exposición a anuncios. Esta versión permite al usuario escuchar contenido gratuito mensual aunque con limitaciones respecto al número anuncios publicitarios entre saltos de pista.

Para quienes buscan una experiencia sin interrupciones y acceso completo en todas las funciones, existen planes diferenciados: el Premium Individual (11,99 euros al mes), el descuento para estudiantes (6,49 euros al mes), el plan Dúo (16,99 euros al mes para dos usuarios) y el plan familiar (20,99 euros al mes, hasta seis cuentas).

Cabe recordar que hace algunos meses, la plataforma anunció una flexibilización importante para los usuarios del servicio gratuito. Desde entonces, se eliminaron restricciones clave en la función de búsqueda y reproducción bajo demanda, posibilitando el acceso directo a pistas específicas sin depender del modo aleatorio, aunque mantenía la exposición a anuncios y ciertas limitaciones para quienes no contrataban la versión de pago.

En cuanto al futuro próximo, la firma tecnológica no ha oficializado todavía el calendario de lanzamiento de los nuevos esquemas ni la cuantía definitiva de los ajustes previstos.

El despliegue progresivo en otros mercados servirá como referencia para la cadena de decisiones que finalmente definirá el precio de la suscripción en España, así como el menú de opciones disponible para sus clientes.