One UI 8.5 llegará pronto para actualizar los Galaxy de Samsung: esta es la fecha

Samsung lanza la beta de One UI 8.5 para su modelo Galaxy S25. (Imagen ilustrativa)

Samsung se prepara para abrir el programa beta de One UI 8.5 para la serie Galaxy S25 y nuevas filtraciones apuntan a que el despliegue comenzará el 8 de diciembre. Aunque la compañía aún no ha hecho un anuncio oficial, la fecha se ha repetido en distintos reportes, lo que refuerza la expectativa de que la distribución está próxima a iniciarse. La firma surcoreana coordinará el proceso por etapas y comenzará por un grupo reducido de países antes de extender la prueba a más usuarios.

Los primeros mercados incluidos serían Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Alemania, que recibirían la primera versión beta desde el 8 de diciembre. Después, el programa avanzará hacia una segunda fase planificada para el 22 del mismo mes, en la que se añadirían India y Polonia.

En esta etapa también llegaría la segunda actualización de prueba para quienes formen parte del grupo inicial. De acuerdo con información compartida por el filtrador Tarun Vats, Samsung tendría previsto liberar al menos tres versiones beta antes del lanzamiento definitivo del software.

One UI 8.5 llega a Samsung con sus notificaciones prioritarias, un sistema similar al de iPhone. (YouTube)

Esta tercera beta aparecería durante la primera semana de enero, siempre y cuando el desarrollo avance sin contratiempos significativos. La compañía suele ajustar sus calendarios dependiendo de los errores que se detectan en las primeras versiones de prueba, por lo que las fechas podrían sufrir variaciones. Aun así, el cronograma filtrado ha sido consistente entre diferentes fuentes, lo que sugiere que Samsung ya tendría definida una hoja de ruta para la distribución preliminar.

El posible retraso respecto a años anteriores estaría relacionado con cambios internos vinculados a la planificación del Galaxy S26. Diversos reportes señalan que la empresa habría ajustado parte de su calendario de desarrollo, lo que habría movido ligeramente las fechas habituales de la beta para la familia Galaxy S25.

A pesar de ello, en las últimas semanas han circulado numerosas compilaciones de One UI 8.5, incluyendo versiones tempranas dirigidas al Galaxy S25 Ultra y al Galaxy Z Fold 7, un indicio de que la compañía está realizando pruebas activas en su ecosistema de dispositivos.

One UI 8.5 busca impulsar más herramientas de inteligencia artificial.

La presencia constante de firmware filtrado también ha despertado dudas sobre qué modelos formarán parte del programa beta. Aunque es evidente que la serie Galaxy S25 será la protagonista, todavía no existe claridad sobre si Samsung incluirá otros equipos de gama alta recientes o si limitará la prueba a su familia insignia para acelerar el desarrollo. Las filtraciones, sin embargo, muestran que el software ya se está ejecutando en distintos equipos de preproducción, lo que podría ampliar las posibilidades.

One UI 8.5 se perfila como una actualización centrada en mejorar la experiencia visual y reforzar las funciones basadas en inteligencia artificial. Samsung ha apostado por integrar herramientas avanzadas en sus modelos más recientes, y esta versión del software continuaría esa línea con optimizaciones en el rendimiento, ajustes en la interfaz y nuevas capacidades automáticas que buscan facilitar el uso diario. Las mejoras también formarían parte del trabajo de la compañía para perfeccionar Galaxy AI, su sistema de funciones inteligentes integrado en los dispositivos.

Con el inicio de la beta aparentemente cercano, se espera que en los próximos días aparezcan detalles más precisos sobre el proceso de inscripción y los mercados adicionales que se sumarán a la prueba.

Samsung Galaxy S25 será el primer modelo en recibir One UI 8.5. (Infobae)

La llegada de nuevas compilaciones filtradas sigue alimentando el interés de los usuarios, especialmente entre quienes buscan probar antes que nadie las novedades del software de Samsung. Si el calendario filtrado se cumple, el despliegue de One UI 8.5 para la serie Galaxy S25 podría comenzar en cuestión de días, marcando el inicio de la etapa final antes de su lanzamiento global.