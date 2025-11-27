Las Guerreras K-Pop: paso a paso para crear una imagen con IA al estilo de la película de Netflix

Esta película toca temas sobre la amistad, la música, amor y familia. (Netflix)

Las Guerreras K-Pop es la película más popular de Netflix en este momento y ha conseguido una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es posible transformar una fotografía propia para lucir como Rumi, la protagonista de este largometraje animado.

Para crear esta imagen, solo debes ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de Gemini, la inteligencia artificial de Google disponible de forma gratuita. Luego, carga una fotografía en la que tu rostro se vea claramente y agrega el siguiente prompt, de manera exacta. Puedes copiar y pegarlo:

La aplicación de Gemini es totalmente gratuita. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Una foto de perfil cautivadora inspirada en el K-pop. El sujeto tiene un estilo atrevido y moderno, con toques sutilmente futuristas, pero usando exactamente mis rasgos faciales. Su peinado es una trenza pull-through larga y de un vibrante color púrpura. En lugar de la trenza tradicional de tres mechones, el cabello se va pasando repetidamente por secciones en forma de bucle para crear un acabado más grueso y voluminoso. Las secciones de la trenza se ajustan suavemente o se ‘aplastan’ para que luzcan más grandes y llenas. El maquillaje es llamativo, con énfasis en unos ojos definidos (por ejemplo, delineado marcado y sombras ahumadas) y un color de labios seguro y expresivo. Lleva una chaqueta bomber corta de color amarillo con detalles llamativos sobre un top blanco ajustado, combinada con shorts de mezclilla de tiro alto y botas negras de plataforma. Los accesorios incluyen un collar con dije y anillos únicos. La pose es dinámica y carismática, transmitiendo una sensación de determinación cool. El fondo muestra una ciudad iluminada con neones o un interior futurista de alta tecnología, reforzando la estética de ‘cazadora’. La iluminación es dramática y vibrante, con destellos de luces de colores (como azules eléctricos, púrpuras o fucsias) que crean fuertes contrastes y resaltados. Imagen en alta resolución, fotorrealista, adecuada para una foto de perfil en redes sociales.”

Es importante que la imagen propia de referencia sea nítida y el rostro de la persona se vea muy claro. (Gemini)

Cómo escoger la foto adecuada para transformarse en Rumi de Las Guerreras K-Pop

Para lograr una transformación precisa en Rumi, la protagonista de Las Guerreras K-Pop, es fundamental escoger bien la foto que vas a utilizar. Elige una imagen en la que tu rostro se vea claramente, con buena iluminación y fondo neutro.

Evita fotos tomadas desde lejos, con filtros, varias personas, o con objetos que cubran la cara. Procura mirar de frente y mantener una expresión natural, para que la inteligencia artificial de Gemini capture mejor tus rasgos. Cuanta más calidad y nitidez tenga la imagen, más realista y fiel será el resultado final al personaje.

Es clave utilizar una foto en la que el rostro del usuario se vea de forma muy clara. (Netflix)

De qué trata Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop narra la historia de Rumi, Mira y Zoey, líderes del grupo ficticio de k-pop HUNTR/X.

Además de destacarse como estrellas del pop coreano, estas jóvenes llevan una doble vida como cazadoras de demonios. En el universo de la película, la música de HUNTR/X tiene la capacidad de generar un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos.

El conflicto central se desencadena con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival integrada en realidad por demonios y encabezada por el carismático y peligroso Jinu. La trama combina acción, fantasía y música, lo que ha despertado un notable interés en el público.

Únicamente en Netflix se encuentra disponible esta película animada. REUTERS/Claudia Greco

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español

Las Guerreras K-Pop está disponible en español en Netflix. Se recomienda a los usuarios verla exclusivamente en esta plataforma oficial, lo que garantiza una experiencia legal, segura y con la mejor calidad de imagen y sonido.

Cuál es la canción más popular de Las Guerreras K-Pop

La canción principal de Las Guerreras K-Pop es ’Golden’ de HUNTR/X, un tema que refleja el espíritu de la película al motivar a superar los miedos, aceptar quiénes somos y brillar con confianza.

Otra canción destacada es ’Soda Pop’, interpretada por los Saja Boys, la banda rival de HUNTR/X.