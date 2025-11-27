Tecno

Las Guerreras K-Pop: paso a paso para crear una imagen con IA al estilo de la película de Netflix

Gracias a Gemini, los usuarios pueden convertir una fotografía propia en una imagen inspirada en Rumi

Guardar
Esta película toca temas sobre
Esta película toca temas sobre la amistad, la música, amor y familia. (Netflix)

Las Guerreras K-Pop es la película más popular de Netflix en este momento y ha conseguido una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es posible transformar una fotografía propia para lucir como Rumi, la protagonista de este largometraje animado.

Para crear esta imagen, solo debes ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de Gemini, la inteligencia artificial de Google disponible de forma gratuita. Luego, carga una fotografía en la que tu rostro se vea claramente y agrega el siguiente prompt, de manera exacta. Puedes copiar y pegarlo:

La aplicación de Gemini es
La aplicación de Gemini es totalmente gratuita. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Una foto de perfil cautivadora inspirada en el K-pop. El sujeto tiene un estilo atrevido y moderno, con toques sutilmente futuristas, pero usando exactamente mis rasgos faciales. Su peinado es una trenza pull-through larga y de un vibrante color púrpura. En lugar de la trenza tradicional de tres mechones, el cabello se va pasando repetidamente por secciones en forma de bucle para crear un acabado más grueso y voluminoso. Las secciones de la trenza se ajustan suavemente o se ‘aplastan’ para que luzcan más grandes y llenas. El maquillaje es llamativo, con énfasis en unos ojos definidos (por ejemplo, delineado marcado y sombras ahumadas) y un color de labios seguro y expresivo. Lleva una chaqueta bomber corta de color amarillo con detalles llamativos sobre un top blanco ajustado, combinada con shorts de mezclilla de tiro alto y botas negras de plataforma. Los accesorios incluyen un collar con dije y anillos únicos. La pose es dinámica y carismática, transmitiendo una sensación de determinación cool. El fondo muestra una ciudad iluminada con neones o un interior futurista de alta tecnología, reforzando la estética de ‘cazadora’. La iluminación es dramática y vibrante, con destellos de luces de colores (como azules eléctricos, púrpuras o fucsias) que crean fuertes contrastes y resaltados. Imagen en alta resolución, fotorrealista, adecuada para una foto de perfil en redes sociales.”

Es importante que la imagen
Es importante que la imagen propia de referencia sea nítida y el rostro de la persona se vea muy claro. (Gemini)

Cómo escoger la foto adecuada para transformarse en Rumi de Las Guerreras K-Pop

Para lograr una transformación precisa en Rumi, la protagonista de Las Guerreras K-Pop, es fundamental escoger bien la foto que vas a utilizar. Elige una imagen en la que tu rostro se vea claramente, con buena iluminación y fondo neutro.

Evita fotos tomadas desde lejos, con filtros, varias personas, o con objetos que cubran la cara. Procura mirar de frente y mantener una expresión natural, para que la inteligencia artificial de Gemini capture mejor tus rasgos. Cuanta más calidad y nitidez tenga la imagen, más realista y fiel será el resultado final al personaje.

Es clave utilizar una foto
Es clave utilizar una foto en la que el rostro del usuario se vea de forma muy clara. (Netflix)

De qué trata Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop narra la historia de Rumi, Mira y Zoey, líderes del grupo ficticio de k-pop HUNTR/X.

Además de destacarse como estrellas del pop coreano, estas jóvenes llevan una doble vida como cazadoras de demonios. En el universo de la película, la música de HUNTR/X tiene la capacidad de generar un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos.

El conflicto central se desencadena con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival integrada en realidad por demonios y encabezada por el carismático y peligroso Jinu. La trama combina acción, fantasía y música, lo que ha despertado un notable interés en el público.

Únicamente en Netflix se encuentra
Únicamente en Netflix se encuentra disponible esta película animada. REUTERS/Claudia Greco

Dónde ver Las Guerreras K-Pop en español

Las Guerreras K-Pop está disponible en español en Netflix. Se recomienda a los usuarios verla exclusivamente en esta plataforma oficial, lo que garantiza una experiencia legal, segura y con la mejor calidad de imagen y sonido.

Cuál es la canción más popular de Las Guerreras K-Pop

La canción principal de Las Guerreras K-Pop es ’Golden’ de HUNTR/X, un tema que refleja el espíritu de la película al motivar a superar los miedos, aceptar quiénes somos y brillar con confianza.

Otra canción destacada es ’Soda Pop’, interpretada por los Saja Boys, la banda rival de HUNTR/X.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-PopNetflixGeminiInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Puerto USB naranja: la función desconocida que puede facilitar la carga de tus dispositivos

El color no sigue un estándar oficial, pero sirve como guía visual para identificar capacidades avanzadas

Puerto USB naranja: la función

Conoce el dispositivo que permite cargar un celular Android o iPhone sin electricidad

Un accesorio portátil permite recargar teléfonos en situaciones de emergencia como un apagón, mientras que medidas como reducir el brillo y cerrar aplicaciones ayudan a prolongar la batería

Conoce el dispositivo que permite

La nueva función que tiene el AirTag de Apple para evitar que los viajeros pierdan su equipaje en un vuelo

La reciente actualización permite que los datos de localización se integren directamente en los sistemas internos de las aerolíneas, optimizando la respuesta ante incidentes y beneficiando a quienes viajan con dispositivos de rastreo

La nueva función que tiene

Esta es la página web que debes buscar para enviar tu nombre a la Luna a bordo de Artemis II

Los nombres serán almacenados en una unidad USB instalada dentro de la nave Orión durante su recorrido de diez días

Esta es la página web

Sam Altman revela que el primer dispositivo de OpenAI es igual de revolucionario al iPhone pero da mayor “paz”

Un revolucionario aparato, fruto de la alianza entre el creador del teléfono de Apple y la mente detrás de ChatGPT, busca transformar la interacción tecnológica apostando por la simplicidad y el bienestar

Sam Altman revela que el
DEPORTES
La advertencia desde el Bayer

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

TELESHOW
La reacción de Mauro Icardi

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

Sorpresas, ilusiones y la anécdota más dolorosa: las perlitas del lanzamiento de la temporada de Mar del Plata

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Orsi puso a

El presidente Orsi puso a Bukele como un “ejemplo a analizar” en Uruguay y luego llamó a una radio para hablar más del tema

Argentina pidió relocalizar la megaplanta de hidrógeno verde que Uruguay autorizó construir en Paysandú

“El gas natural es un pilar del desarrollo, pero su potencial requiere reglas previsibles”: Informe sectorial pide políticas de Estado y equilibrio regulatorio

La Fiscalía allana oficinas del Tribunal Constitucional en Bolivia

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional