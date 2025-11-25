Tecno

Si piensas comprar un televisor en Black Friday, esta es la guía para tomar la mejor decisión

En temporadas de descuentos, antes del precio es clave verificar factores como el tamaño, la tecnología de su pantalla, las funciones inteligentes, el sonido y el diseño

Uno de los factores más claves es saber donde irá ubicado el televisor en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ofertas y descuentos durante el Black Friday atraen a quienes desean actualizar sus dispositivos, en especial televisores, que suele experimentar rebajas atractivas y generar un alto interés entre los consumidores.

La variedad de opciones en el mercado y la multiplicidad de características técnicas pueden dificultar la elección. Por esta razón, contar con una guía puede convertirse en un recurso ideal para identificar el televisor que mejor se adapte a cada necesidad.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) y fabricantes como TCL, existen varios aspectos que pueden marcar la diferencia al tomar una decisión informada.

Cuál es el tamaño de televisor más adecuado para cada espacio doméstico

La diagonal de la pantalla y la distancia de visionado definen la experiencia en el hogar, con modelos de 32 y 43 pulgadas entre los más populares en países como España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión del televisor es uno de los factores de mayor peso al momento de elegir un nuevo dispositivo. Según la OCU, los tamaños más demandados en el mercado español son los de 32 y 43 pulgadas.

Esta elección no responde únicamente a preferencias personales, sino a las características del espacio donde se instalará el aparato. Un televisor de 32 pulgadas cuenta con una diagonal de pantalla de 81 centímetros, mientras que uno de 60 pulgadas supera el metro y medio.

La distancia de visionado es otra variable a considerar. La OCU sugiere que la distancia entre el sofá y la pantalla se sitúe alrededor de tres veces la longitud de la diagonal del televisor. Sin embargo, la experiencia subjetiva puede llevar a algunos usuarios a preferir ubicaciones más próximas o más lejanas.

Qué tecnología de pantalla conviene elegir para un televisor

Hay varias tecnologías de pantallas que se diferencian por calidad y precio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tecnologías de pantalla han evolucionado en los últimos años. Los paneles plasma prácticamente han desaparecido y casi toda la oferta actual está formada por pantallas LCD. Bajo esta categoría, los fabricantes promocionan variantes como QLED, MicroLED y Nano Cell, que no dejan de ser formas derivadas de la base LCD.

En cambio, según la OCU la tecnología OLED sí introduce mejoras notables en la calidad de imagen. El uso de un diodo por píxel permite lograr colores más definidos, menos reflejos y óptima visualización desde cualquier ángulo.

No obstante, este salto tecnológico implica, en la mayoría de los casos, un coste sensiblemente más alto. La elección entre LCD y OLED dependerá del presupuesto y del valor que se otorgue a la fidelidad de imagen y el rango de contrastes.

Por qué vale la pena invertir en un Smart TV

El desarrollo de la tecnología Smart TV ha transformado los hábitos de consumo televisivo. El acceso a internet permite que el usuario disponga de los canales tradicionales, e integra plataformas streaming, música, radio online y contenidos bajo demanda.

Las funciones inteligentes permiten acceder a contenido bajo demanda, aplicaciones y servicios en línea desde el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TLC destaca que cada fabricante integra diferentes aplicaciones y funcionalidades, así que resulta relevante revisar el catálogo de cada marca antes de tomar una decisión.

Aunque plataformas como YouTube están presentes en la mayoría de los modelos, otros servicios pueden variar según acuerdos de distribución. Un análisis del repertorio disponible evitará sorpresas y asegurará el acceso a los contenidos preferidos.

De qué forma la calidad de sonido influye en la experiencia del usuario

La experiencia audiovisual va más allá de la imagen. TCL y otros fabricantes insisten en no descuidar la calidad del sonido. Un televisor con buen rendimiento en este aspecto optimiza la percepción de películas, videojuegos y música, logrando un entorno envolvente que acompaña a los efectos visuales avanzados.

El rendimiento de audio incide directamente en la percepción de películas, videojuegos y música, ofreciendo una experiencia más completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comparar modelos, es clave revisar las especificaciones de audio y comprobar la presencia de tecnologías adicionales, como altavoces integrados de mayor potencia o compatibilidad con sistemas externos.

Qué otros factores importan al tomar la decisión

El diseño ha adquirido un papel relevante entre las características valoradas por los consumidores. Según TCL, la armonía entre el TV y la decoración del hogar contribuye al ambiente del espacio.

Las líneas minimalistas, la reducción de los marcos y la integración con diferentes estilos decorativos permiten que el aparato se integre de manera discreta o destaque como elemento central en la sala.

