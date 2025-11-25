Tecno

Nano Banana llega a Chrome: cómo usar este generador de imágenes en el navegador de Google

La función experimental transforma la barra de direcciones en una herramienta creativa y elimina la necesidad de recurrir a plataformas externas

Guardar
La función experimental de Nano
La función experimental de Nano Banana permite generar imágenes con IA desde la barra de direcciones de Chrome para Android. (Gemini)

Google sigue avanzando en la integración de la inteligencia artificial con sus principales productos. Ahora, se encuentra probando Nano Banana en la versión Canary de su navegador Chrome para Android.

Esta función, por ahora en fase experimental, permite a los usuarios generar imágenes mediante IA directamente desde la barra de direcciones, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas ni sitios web adicionales.

Esta novedad, informada por Android Authority, anticipa un cambio en la experiencia de navegación móvil, al facilitar la creación de contenido visual de manera inmediata y accesible.

Cómo usar Nano Banana en Chrome

El acceso a Nano Banana es sencillo: un icono de suma (+) en la barra de direcciones abre un menú donde conviven la cámara, la galería y la nueva herramienta de generación de imágenes. Al pulsarlo, se despliega la opción “Crear imagen”, que transforma la barra de direcciones en una herramienta creativa.

Nano Banana integra la creación
Nano Banana integra la creación de imágenes en la interfaz de Chrome (Reuters)

El usuario solo debe escribir una descripción de la imagen que desea obtener; el navegador procesa la solicitud y genera la imagen en cuestión de segundos. De esta manera, el resultado se integra en la propia interfaz para que pueda guardarse o compartirse fácilmente.

Esta función elimina la necesidad de buscar plataformas externas para la generación de imágenes, agiliza el proceso y mantiene al usuario dentro del flujo de navegación habitual.

La tecnología detrás de esta función utiliza los modelos de Gemini, desarrollados por Google, que buscan ofrecer imágenes hiperrealistas y adaptadas a las solicitudes del usuario. La integración de Nano Banana en dispositivos móviles supone la evolución de una herramienta ya existente en entornos de escritorio, ahora optimizada para pantallas táctiles y el uso en movilidad.

No obstante, la función presenta ciertas limitaciones y advertencias. Google señala que los resultados pueden no ser precisos, reconociendo la posibilidad de errores o “alucinaciones” propias de los modelos de IA generativa. Para mitigar riesgos de desinformación, la compañía implementa marcas de agua y avisos en las imágenes generadas, recordando a los usuarios que la tecnología aún enfrenta desafíos para distinguir entre lo real y lo artificial.

Recientemente, Google presentó Nano Banana
Recientemente, Google presentó Nano Banana Pro. (Google)

Estas precauciones reflejan la preocupación por el impacto de la IA en la veracidad del contenido visual y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en su uso.

La IA en el ecosistema de Google

El contexto de esta novedad se enmarca en la estrategia de Google de incorporar inteligencia artificial en todos sus productos. La aparición de Nano Banana en Chrome para Android confirma que el móvil se ha convertido en el principal campo de batalla para la innovación en IA.

La función, por ahora exclusiva de Chrome Canary, anticipa su llegada a versiones estables del navegador, lo que podría normalizar el uso de la barra de direcciones no solo para acceder a sitios web, sino también para crear contenido visual de manera instantánea.

La adaptación de Nano Banana desde el escritorio al entorno móvil responde a la tendencia de facilitar herramientas creativas directamente en los dispositivos que los usuarios emplean a diario.

Los usuarios pueden describir la
Los usuarios pueden describir la imagen deseada y recibir el resultado en segundos. (Reuters)

La incorporación de funciones avanzadas como Nano Banana también genera interrogantes sobre la utilidad real de estas herramientas frente a la posible saturación de opciones en el navegador.

La integración de un generador de imágenes en la barra de direcciones demuestra el potencial técnico de la inteligencia artificial, pero plantea el reto de mantener la agilidad y simplicidad que caracterizan a Chrome para Android. El futuro del navegador dependerá de su capacidad para equilibrar innovación y usabilidad, sin que la acumulación de funciones complique la experiencia de navegación diaria.

Temas Relacionados

Nano BananaGoogle ChromeInteligencia artificialGoogleLo último en tecnología

Últimas Noticias

Diferencias entre Black Friday y Cyber Monday: claves que los distinguen

Si bien ambos eventos ofrecen promociones en diversas categorías, en sus primeras ediciones el Cyber Monday estuvo especialmente enfocado en el área de tecnología

Diferencias entre Black Friday y

Revolución emocional, robots y soledad en la era de la IA: predicciones del CTO de Amazon, Werner Vogels

El avance acelerado de la computación cuántica y la inteligencia artificial exige nuevas habilidades, impulsa la creación de empleos y obliga a empresas y gobiernos a prepararse para desafíos inéditos

Revolución emocional, robots y soledad

HP anuncia recorte de hasta 6.000 empleados: la IA tendrá a cargo varias funciones

La reestructuración de la compañía tecnológica busca optimizar procesos y responder a la presión competitiva

HP anuncia recorte de hasta

La IA ya crea el contenido de más del 50% de las nuevas páginas que se publican en internet

De acuerdo con Graphite, muchos textos escritos con inteligencia artificial no logran posicionarse entre los primeros resultados de Google

La IA ya crea el

Snapdragon permitirá enviar archivos a iPhone vía Quick Share

Los primeros terminales en recibir la función serían los equipados con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon permitirá enviar archivos a
DEPORTES
Da pelea en el Torneo

Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

TELESHOW
La jugada producción de fotos

La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

INFOBAE AMÉRICA

Petro y las Farc, ¿les

Petro y las Farc, ¿les sorprende?

Taiwán descartó cualquier plan de integración a China y denunció los intentos de intimidación del régimen de Xi Jinping

Entre la conservación y la tradición culinaria: por qué el futuro de la anguila japonesa podría estar en jaque

Micro-rituales navideños: la pausa que transforma diciembre en recuerdos inolvidables

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia