Cómo editar fotos gratis y sin límites en el móvil usando Nano Banana

Cada sesión tiene un límite técnico, pero es posible iniciar nuevas conversaciones de forma indefinida. (Foto: Imagen ilustrativa)

Nano Banana, el modelo de IA de Google —conocido oficialmente como Gemini 2.5 Flash Imagen—, ha captado la atención en internet por sus sorprendentes capacidades de edición fotográfica. Lo interesante de esta herramienta es que no solo es gratuita, sino que también está al alcance de cualquier usuario de Android o iPhone para retocar y mejorar imágenes desde el móvil, sin barreras y aprovechando trucos para sortear los límites de uso.

Qué es Nano Banana y cómo funciona en la edición de fotos con IA

A diferencia de otros generadores de imágenes que crean nuevas escenas desde cero, Nano Banana se centra en la edición precisa de fotos ya existentes. Su fortaleza reside en el ajuste quirúrgico de detalles: no altera rostros o estructuras, pero modifica exactamente lo que se solicita, como el color de una prenda o la hora del día en una escena, garantizando que cada cambio solicitado mantenga la naturalidad de la imagen original.

Para comenzar a utilizar Nano Banana, solo es necesario instalar la aplicación Google Gemini en el dispositivo móvil. Al acceder, basta con dirigirnos al panel de ajustes para activar ‘Nano Banana’, indicado con el icono de un plátano.

Nano Banana se centra en la edición precisa de fotos ya existentes. (aifacefy.com)

Después, simplemente se carga la imagen a editar y se dan instrucciones específicas al sistema, que puede entender y aplicar desde cambios convencionales como ajustes de color, hasta la integración de objetos, modificaciones en la expresión facial, o alteraciones en la iluminación de la escena.

El proceso es rápido, visual y completamente gratuito para los usuarios regulares, aunque existe un límite aproximado de 30 imágenes editadas desde la app de Gemini para quienes no tienen suscripción a Google One.

Cómo editar fotos sin límites con Nano Banana desde Google AI Studio

Para quienes buscan eliminar cualquier restricción y editar sin tope de imágenes, la clave es acceder a Nano Banana desde Google AI Studio en la web. Usando la cuenta de Google, basta con seleccionar el modelo ‘Gemini 2.5 Flash Image’ y aprovechar el sistema para realizar tantas ediciones como se necesite.

Google AI Studio es una plataforma en línea que permite a los usuarios crear, probar y ajustar modelos de IA utilizando herramientas de Google. REUTERS/Dado Ruvic

Es pertinente indicar que cada sesión tiene un límite técnico, pero es posible iniciar nuevas conversaciones de forma indefinida y gratuita. Esto maximiza el potencial creativo sin preocuparse por cargos adicionales o bloqueos de uso.

Consejos para obtener resultados espectaculares en la edición fotográfica con Nano Banana

La precisión con la que Nano Banana responde depende de la claridad y detalle de las instrucciones proporcionadas. Para sacarle el máximo partido, se recomienda:

Ser específico con las solicitudes; instructivos claros y detallados generan mejores resultados.

Emplear descripciones visuales y adjetivos que ayuden a definir el resultado deseado, como “azul marino” o “iluminación suave”.

Dividir las modificaciones en pasos individuales, solicitando cada cambio por separado para mejor entendimiento de la IA.

Incorporar términos fotográficos en las instrucciones, como “efecto bokeh”, “gran angular” o “contraluz”, para lograr efectos avanzados.

Mencionar explícitamente detalles que no se quieren ver en la imagen final, orientando así el tipo de edición que debe evitarse.

Nano Banana integra inteligencia artificial para editar y transformar fotografías de forma gratuita desde dispositivos móviles. Su funcionamiento permite a los usuarios acceder y aplicar herramientas de edición en cualquier lugar, facilitando la mejora y personalización de imágenes directamente desde sus teléfonos.

El usuario debe ingresar al sitio oficial de Nano Banana y registrarse o iniciar sesión con una cuenta válida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar Nano Banana en la PC

Nano Banana puede utilizarse en la PC a través de su versión web, accesible desde cualquier navegador compatible. Para comenzar, el usuario debe ingresar al sitio oficial de Nano Banana y registrarse o iniciar sesión con una cuenta válida. Una vez dentro de la plataforma, es posible cargar fotografías desde el disco duro mediante las opciones de selección o arrastrando los archivos directamente a la interfaz principal.

Al seleccionar una imagen, la herramienta pone a disposición distintas funciones basadas en inteligencia artificial, como recorte, mejora automática, eliminación de fondos o aplicación de efectos. Cada ajuste se realiza en tiempo real y puede ser previsualizado antes de guardar el resultado final.

Una vez satisfecho con la edición, el usuario puede descargar la imagen modificada a su computadora o compartirla en línea. Esta modalidad permite aprovechar las capacidades de Nano Banana sin necesidad de instalar software adicional.