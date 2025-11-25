Cómo obtener cupones de descuento en Amazon por Black Friday

Amazon ofrece promociones para sus usuarios Prime por el Black Friday.

Amazon activó nuevamente una de sus dinámicas más llamativas del Black Friday: una ruleta digital que entrega cupones exclusivos a quienes participen desde la aplicación móvil. La iniciativa, llamada “Gira el Cupón”, está disponible por tiempo limitado y solo pueden acceder los usuarios con suscripción activa a Amazon Prime que completen el proceso dentro de la app.

La mecánica es sencilla, los participantes deben iniciar sesión, girar la ruleta y responder correctamente una pregunta para habilitar un cupón. Una vez obtenido, el beneficio queda disponible únicamente durante el periodo que dura la promoción. La oferta aplica solo a productos vendidos y entregados directamente por Amazon y requiere realizar el pago con una tarjeta Mastercard válida.

Cómo funciona la dinámica

La empresa habilitó un espacio especial dentro de su aplicación donde aparece la ruleta. Desde allí, cada usuario puede intentar conseguir un cupón promocional, siempre y cuando cumpla con las reglas establecidas por la plataforma.

La ruleta de cupones se encuentra exclusivamente para usuarios Prime y que paguen con Mastercard. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Una vez acreditado, el cupón solo puede utilizarse una vez y en un único pedido. Además, está sujeto a disponibilidad, por lo que la compañía advierte que la oferta podría finalizar antes de lo previsto. En caso de devolver un producto adquirido con esta promoción, el reembolso corresponde únicamente al monto efectivamente pagado, no al precio original.

Requisitos para participar

Para ingresar a la ruleta y aspirar a un cupón promocional, la empresa exige cumplir con tres condiciones básicas:

Contar con una suscripción activa a Amazon Prime.

Acceder a la promoción exclusivamente desde la app móvil de Amazon.

Completar el pago del pedido con una tarjeta Mastercard válida.

Si el usuario no responde correctamente la pregunta que aparece después de girar la ruleta, no será elegible para recibir el cupón.

Para acceder a la promoción de los cupones, solo debes descargar la app y ser Prime. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Guía paso a paso para obtener el cupón de descuento

A continuación, un recorrido simple para participar en la dinámica:

Descargar e ingresar a la app de Amazon desde un dispositivo iOS o Android. Ubicar el banner promocional en la página de inicio. Acceder al botón “Gira el Cupón” para entrar a la ruleta. Tocar “girar” para activar el mecanismo aleatorio. Responder la pregunta que aparece a continuación. Esperar la confirmación de que el cupón fue acreditado en la cuenta.

La plataforma aclara que cada cupón es de un solo uso y que solo puede aplicarse a productos gestionados directamente por Amazon, sin incluir a vendedores externos.

Amazon le permite a sus usuarios Prime girar una ruleta para ganar cupones de descuento. (Foto: Amazon App)

Un impulso extra para las compras del Black Friday

La ruleta se suma al conjunto de acciones que la compañía despliega durante la temporada de descuentos más importante del año. Para los usuarios Prime, el beneficio representa una oportunidad adicional para reducir el costo final de sus compras dentro del ecosistema de la plataforma.

Aunque la dinámica depende del azar y de una breve pregunta de verificación, su funcionamiento es rápido y accesible para cualquier suscriptor que ya utilice la aplicación. Con este tipo de estrategias, Amazon busca incentivar tanto el uso de su app como las compras directas dentro de su catálogo propio.

Disponibilidad y duración

La promoción estará activa hasta la finalización del evento del Black Friday y tiene carácter limitado. Amazon señala que los cupones dependen de la disponibilidad del sistema y que la dinámica podría cerrarse anticipadamente si se alcanzan los límites previstos.

La promoción solo es válida par artículos que vende el mismo Amazon. REUTERS/Damien Eagers

Quienes quieran participar solo deben asegurarse de tener la app instalada, contar con una membresía Prime vigente y revisar que su método de pago cumpla con las condiciones. La ruleta se encuentra visible en la interfaz principal de la aplicación durante el periodo promocional.

Para quienes buscan optimizar sus compras navideñas o adelantar regalos, la iniciativa ofrece un beneficio adicional sin mayor complejidad. Solo requiere entrar, girar y responder una pregunta, con la posibilidad de obtener un descuento que puede marcar la diferencia en los pedidos del Black Friday.